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Экстрим сафари на багги и квадроциклах

Dubai. Trip
Dubai. Trip – Гид из Дубая
Любителям настоящих приключений в Аравийской пустыне предлагаем освоить новый маршрут — отправиться на северо-восток от Дубая на багги и квадроциклах и ощутить невероятный драйв покорения ярко красных песчаных дюн.

Пройдя обучающий экспресс-курс вождения, можно отправиться получать незабываемые впечатления в компании единомышленников по экстремальному драйву пустынного ралли.

Есть разные варианты поездок: утренняя и послеобеденная (с ужином и развлекательный программой в кемпе).
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $125 за экскурсию

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Экстрим сафари на багги и квадроциклах
Экстрим сафари на багги и квадроциклах

Что вы увидите

  • Аравийская пустыня
  • Живое представление
  • Ужин в бедуинском кемпинге
Наперегонки с ветром пустыниМестные арабы полюбили катание на облегченных спортивных автомобилях — багги с усиленной рамой и каркасом безопасности, поэтому и рекомендуют всем гостям Эмиратов испытать истинный восторг 🔥 от катания наперегонки с ветром пустыни по крутым барханам. Утреннее экстрим-сафариВыезжая в пустыню ранним утром, можно наслаждаться её красотой и катанием на багги и квадроциклах до наступления полуденной жары.
Вас забирают из отеля, привозят в пустыню, дают всё необходимое снаряжение (шлем, защиту, перчатки), проводят краткий курс обучения катания на багги или квадроцикле, и вы отправляйтесь на покорение дюн по определённому маршруту на 90 минут.
В поездке предусмотрены 2 остановки: первая — с напитками (вода, чай, кофе, софт-дринки), вторая — фотосессия 📷 на фоне красивых 🤩 барханов. Экстрим-сафари с ужиномВыезжая из отеля после обеда, Вы отправитесь в пустыню не только покорять крутые барханы, но и смотреть шоу-программу, а также ужинать в бедуинском кемпе.
Вас забирают из отеля, привозят в пустыню, дают всё необходимое снаряжение (шлем, защиту, перчатки), проводят краткий курс обучения катания на багги или квадроцикле, и вы отправляйтесь на покорение дюн по определённому маршруту на 90 минут.
Затем Вас ждёт обустроенный кемп с фотосессией в национальной одежде, росписью хной, 10-ти минутным катанием на верблюдах 🐪, затем организуется ужин с барбекю и программа с танцем живота, танурой и огненным шоу. Важная информацияКак лучше всего одеться в поездку?
Желательно быть в комфортной одежде спортивного стиля, а все необходимое для катания снаряжение Вам предоставят вместе с багги или квадроциклом.
Можно ли в кемпе заказать кальян?
Да, кальяны в кемпе есть, с разнообразными ароматами.
Будут ли остановки для отдыха?
Да, в поездке на багги и квадроциклах предусмотрены 2 остановки: первая – с напитками (вода, софт-дринки), вторая – фотосессия на фоне красивых барханов.
Надо ли иметь какие-то специальные навыки вождения для багги?
Нет, Вам все покажут на месте, введут в курс процесса управления багги и дадут возможность немного потренироваться.
Какие есть возрастные правила для вождения?
За руль квадроцикла можно сесть с 12 лет. За руль багги можно сесть только с 18 лет. Дети до 12 лет могу только ехать пассажирами с родителями на 2х или 4х местном багги. Дети до 3х лет не допускаются на экскурсию ⛳ считается цена за человека или за багги?
Стоимость считается за единицу техники. К примеру если вы берете 2-х или 4-х местный багги, то цена одинаковая вне зависимости от количества человек в багги.
Что входит
  • В зависимости от выбранной программы:
  • Прохладительные напитки
  • Необходимое снаряжение
  • Катание (90 мин. )
  • 2 остановки для фотостопа
  • + вечером:
  • Рисунки хной, кальян, катание на верблюдах
  • Ужин BBQ, с без алк. напитками
  • Живое представление — танец живота, танура, танец с огнём
Что не входит
  • Трансфер из отелей, расположенных в Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма
  • Фотоссесия в стоимость не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туристов
  • Питание (утром)
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Экстрим сафари на багги и квадроциклах
Экстрим сафари на багги и квадроциклах
Экстрим сафари на багги и квадроциклах
Экстрим сафари на багги и квадроциклах

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Dubai. Trip
Dubai. Trip
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