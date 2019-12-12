Наперегонки с ветром пустыни

Местные арабы полюбили катание на облегченных спортивных автомобилях — багги с усиленной рамой и каркасом безопасности, поэтому и рекомендуют всем гостям Эмиратов испытать истинный восторг от катания наперегонки с ветром пустыни по крутым барханам. Утреннее экстрим-сафари

Выезжая в пустыню ранним утром, можно наслаждаться её красотой и катанием на багги и квадроциклах до наступления полуденной жары. Вас забирают из отеля, привозят в пустыню, дают всё необходимое снаряжение (шлем, защиту, перчатки), проводят краткий курс обучения катания на багги или квадроцикле, и вы отправляйтесь на покорение дюн по определённому маршруту на 90 минут. В поездке предусмотрены 2 остановки: первая — с напитками (вода, чай, кофе, софт-дринки), вторая — фотосессия на фоне красивых барханов. Экстрим-сафари с ужином

Выезжая из отеля после обеда, Вы отправитесь в пустыню не только покорять крутые барханы, но и смотреть шоу-программу, а также ужинать в бедуинском кемпе. Вас забирают из отеля, привозят в пустыню, дают всё необходимое снаряжение (шлем, защиту, перчатки), проводят краткий курс обучения катания на багги или квадроцикле, и вы отправляйтесь на покорение дюн по определённому маршруту на 90 минут. Затем Вас ждёт обустроенный кемп с фотосессией в национальной одежде, росписью хной, 10-ти минутным катанием на верблюдах, затем организуется ужин с барбекю и программа с танцем живота, танурой и огненным шоу. Важная информация • Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.

Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города). Как лучше всего одеться в поездку? Желательно быть в комфортной одежде спортивного стиля, а все необходимое для катания снаряжение Вам предоставят вместе с багги или квадроциклом. Можно ли в кемпе заказать кальян? Да, кальяны в кемпе есть, с разнообразными ароматами. Будут ли остановки для отдыха? Да, в поездке на багги и квадроциклах предусмотрены 2 остановки: первая – с напитками (вода, софт-дринки), вторая – фотосессия на фоне красивых барханов. Надо ли иметь какие-то специальные навыки вождения для багги? Нет, Вам все покажут на месте, введут в курс процесса управления багги и дадут возможность немного потренироваться. Какие есть возрастные правила для вождения? За руль квадроцикла можно сесть с 12 лет. За руль багги можно сесть только с 18 лет. Дети до 12 лет могу только ехать пассажирами с родителями на 2х или 4х местном багги. Дети до 3х лет не допускаются на экскурсию. Как считается цена за человека или за багги? Стоимость считается за единицу техники. К примеру если вы берете 2-х или 4-х местный багги, то цена одинаковая вне зависимости от количества человек в багги.