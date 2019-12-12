Ни одно путешествие в Эмираты не обходиться без сафари по пустыне.
Если вы устали от размеренного пляжного отдыха и осмотрели весь город — присоединяйтесь к нашей поездке на багги в Дубае. Мы отправимся в сафари по Аравийской пустыне. Выберите только время — утром или после обеда. Отдохните среди песков, сделайте самые лучшие снимки и почувствуйте адреналин в крови.
Если вы устали от размеренного пляжного отдыха и осмотрели весь город — присоединяйтесь к нашей поездке на багги в Дубае. Мы отправимся в сафари по Аравийской пустыне. Выберите только время — утром или после обеда. Отдохните среди песков, сделайте самые лучшие снимки и почувствуйте адреналин в крови.
Описание экскурсии
Наперегонки с ветром пустыни
Местные арабы полюбили катание на облегченных спортивных автомобилях — багги с усиленной рамой и каркасом безопасности, поэтому и рекомендуют всем гостям Эмиратов испытать истинный восторг от катания наперегонки с ветром пустыни по крутым барханам. Утреннее экстрим-сафари
Выезжая в пустыню ранним утром, можно наслаждаться её красотой и катанием на багги и квадроциклах до наступления полуденной жары. Вас забирают из отеля, привозят в пустыню, дают всё необходимое снаряжение (шлем, защиту, перчатки), проводят краткий курс обучения катания на багги или квадроцикле, и вы отправляйтесь на покорение дюн по определённому маршруту на 90 минут. В поездке предусмотрены 2 остановки: первая — с напитками (вода, чай, кофе, софт-дринки), вторая — фотосессия на фоне красивых барханов. Экстрим-сафари с ужином
Выезжая из отеля после обеда, Вы отправитесь в пустыню не только покорять крутые барханы, но и смотреть шоу-программу, а также ужинать в бедуинском кемпе. Вас забирают из отеля, привозят в пустыню, дают всё необходимое снаряжение (шлем, защиту, перчатки), проводят краткий курс обучения катания на багги или квадроцикле, и вы отправляйтесь на покорение дюн по определённому маршруту на 90 минут. Затем Вас ждёт обустроенный кемп с фотосессией в национальной одежде, росписью хной, 10-ти минутным катанием на верблюдах, затем организуется ужин с барбекю и программа с танцем живота, танурой и огненным шоу. Важная информация • Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города). Как лучше всего одеться в поездку? Желательно быть в комфортной одежде спортивного стиля, а все необходимое для катания снаряжение Вам предоставят вместе с багги или квадроциклом. Можно ли в кемпе заказать кальян? Да, кальяны в кемпе есть, с разнообразными ароматами. Будут ли остановки для отдыха? Да, в поездке на багги и квадроциклах предусмотрены 2 остановки: первая – с напитками (вода, софт-дринки), вторая – фотосессия на фоне красивых барханов. Надо ли иметь какие-то специальные навыки вождения для багги? Нет, Вам все покажут на месте, введут в курс процесса управления багги и дадут возможность немного потренироваться. Какие есть возрастные правила для вождения? За руль квадроцикла можно сесть с 12 лет. За руль багги можно сесть только с 18 лет. Дети до 12 лет могу только ехать пассажирами с родителями на 2х или 4х местном багги. Дети до 3х лет не допускаются на экскурсию. Как считается цена за человека или за багги? Стоимость считается за единицу техники. К примеру если вы берете 2-х или 4-х местный багги, то цена одинаковая вне зависимости от количества человек в багги.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аравийская пустыня
- Живое представление
- Ужин в бедуинском кемпинге
Что включено
- В зависимости от выбранной программы:
- Прохладительные напитки
- Необходимое снаряжение
- Катание (90 мин.)
- 2 остановки для фотостопа
- ""
- + вечером:
- Рисунки хной, кальян, катание на верблюдах
- Ужин BBQ, с без алк. напитками
- Живое представление - танец живота, танура, танец с огнём
Что не входит в цену
- Трансфер из отелей, расположенных в Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма
- Фотоссесия в стоимость не входит
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Личные расходы туристов
- Питание (утром)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Завершение: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Захватывающие гонки на багги по барханам, красивые виды пустыни, верблюжьи фермы, оазисы. Багги довольно резвые, порой дух захватывало от виражей. Инструктор опытный, грамотный и дружелюбный. На одной из остановок предложил попробовать прокатиться на песчаном борде!! Супер! Очень необычно))).
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О
Была экскурсия на квадроциклах и шоу-программа с ужином.
Поездка на квадроцикле очень понравилась, с удовольствием бы повторила!
А вот дальше… В 17ч нас привезли в какую- то деревню и до 19.00 мы
Поездка на квадроцикле очень понравилась, с удовольствием бы повторила!
А вот дальше… В 17ч нас привезли в какую- то деревню и до 19.00 мы
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E
Супер поездка! Была не уверена смогу ли управлять, ведь никогда не пробовала ездить на «багги», но все получилось. Получила огромное удовольствие от поезди по дюнам, скорости и ни с чем не сравнимыми ощущениями.
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А
Очень круто! Лучшие впечатления из поездки! Советую тем, кто любит экстрим. Пустыня очень красивая. Скорость и драйв. Не тухло, не то, что в Египте)
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К
Советую 👍 Очень круто все организовано. Брали двухместный багги, инструктор Patrick Jamie. Отлично покатались, красивые виды и экстремальная езда.
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К
Очень хороший инструктор все чётко объяснил, при этом был очень энергичен и инициативен. Большой плюс Вильяму!! Советую обязательному к посещению.
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