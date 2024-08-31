50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир рекордов и роскоши на экскурсии по Дубаю! Вас ждут дворец эмира, небоскребы на улице шейха Зайда, знаменитый отель Бурдж-эль-Араб и искусственный Пальмовый остров.Вы узнаете об истории и

традициях ОАЭ, прогуляетесь по Старому городу и увидите шоу фонтанов у Дубай Молла. В завершение - величественная Бурдж-Халифа. Экскурсия включает остановки для фото и прогулок, чтобы вы могли насладиться каждым моментом

Описание экскурсии

Что нужно знать об ОАЭ

За пять часов путешествия по эмирату Дубай вам откроются особенности всей страны. Я подробно и понятно расскажу о демографии, географии, традициях и, конечно, об экономике. Вы разберетесь в мифах об ОАЭ; узнаете о не такой долгой, но удивительной истории Дубая, о местных архитектурных инновациях и рекордах. Почему мужчины носят белое, а женщины черное? Сколько стоит бензин? Как живут простые люди? Я отвечу на вопросы об Эмиратах и поделюсь советами по отдыху в Дубае.

Что нельзя пропустить в Дубае

В первую очередь остановимся у дворца правителя с живописным парком, а после, минуя главную улицу шейха Зайда с многочисленными небоскребами, окажемся у белоснежного паруса в Персидском заливе — отеля «Бурдж-аль-Араб». Вы сфотографируете его с выгодного ракурса и погуляете по соседнему району Мадинат Джумейра. Этот оазис с каналами, по которым плавают традиционные лодки абра, называют арабской Венецией.

Дальше — еще удивительнее, ведь по плану искусственный Пальмовый остров! Вы узнаете о его создании, полюбуетесь отелем-дворцом Атлантис и панорамой района Дубай Марина со смотровой площадки. Оценив рукотворное чудо, вернемся в прошлое в Бастакии, Старом городе, с ее извилистыми улочками.

В финале экскурсии я покажу вам крупнейший на Ближнем Востоке аквариум в торговом центре Дубай Молл. Мы как раз попадем и на проходящее здесь шоу фонтанов. А рядом окажется грандиозная башня «Бурдж-Халифа»* — высочайшее сооружение на свете. В Дубай Молле удобно остаться после экскурсии, чтобы самостоятельно подняться на смотровую Бурдж-Халифы или погулять по магазинам.

Организационные детали