50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть секрет успеха эмиратов, полюбоваться must-see местами и развеять мифы

Андрей
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Андрей – экскурсионное агентство
Сложно посчитать, сколько раз на экскурсии по Дубаю звучит «самый-самый»! В ультрасовременном городе рекордов вы поймете, как он таким стал, и увидите его символы — от дворца эмира до Бурдж-Халифы в облаках.

Вы проедете по острову-пальме, сделаете кадры с лучших ракурсов, погуляете по аутентичному Старому городу и услышите об особенностях жизни по-дубайски.
$25 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 4.5 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча в холле вашего отеля
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У этой экскурсии50 отзывов
4.68
Первые впечатления о Дубае
Первые впечатления о Дубае

Что вас ожидает

Что нужно знать об ОАЭ
За пять часов путешествия по эмирату Дубай вам откроются особенности всей страны. Я подробно и понятно расскажу о демографии, географии, традициях и, конечно, об экономике. Вы разберетесь в мифах об ОАЭ; узнаете о не такой долгой, но удивительной истории Дубая, о местных архитектурных инновациях и рекордах. Почему мужчины носят белое, а женщины черное? Сколько стоит бензин? Как живут простые люди? Я отвечу на вопросы об Эмиратах и поделюсь советами по отдыху в Дубае.

Что нельзя пропустить в Дубае
В первую очередь остановимся у дворца правителя с живописным парком, а после, минуя главную улицу шейха Зайда с многочисленными небоскребами, окажемся у белоснежного паруса в Персидском заливе — отеля Бурдж-эль-Араб. Вы сфотографируете его с выгодного ракурса и погуляете по соседнему району Мадинат Джумейра. Этот оазис с каналами, по которым плавают традиционные лодки абра, называют арабской Венецией.

Дальше — еще удивительнее, ведь по плану искусственный Пальмовый остров! Вы узнаете о его создании, полюбуетесь отелем-дворцом Атлантис и панорамой района Дубай Марина со смотровой площадки. Оценив рукотворное чудо, вернемся в прошлое в Бастакии, Старом городе, с ее извилистыми улочками.

В финале экскурсии я покажу вам крупнейший на Ближнем Востоке аквариум в торговом центре Дубай Молл. Мы как раз попадем и на проходящее здесь шоу фонтанов. А рядом окажется грандиозная башня Бурдж-Халифа — высочайшее сооружение на свете. В Дубай Молле удобно остаться после экскурсии, чтобы самостоятельно подняться на смотровую Бурдж-Халифы или погулять по магазинам.

Организационные детали

  • Это автобусная экскурсия с выходами у достопримечательностей и фото-стопами
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Первые впечатления о Дубае
Первые впечатления о Дубае
Первые впечатления о Дубае
Первые впечатления о Дубае
Первые впечатления о Дубае
Первые впечатления о Дубае
Первые впечатления о Дубае
Первые впечатления о Дубае
Первые впечатления о Дубае
Первые впечатления о Дубае

Экскурсия проводится в среду и субботу в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура в холле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Андрей
Андрей
Провожу экскурсии в Эмиратах с 1999 года. Работа нравится, потому что здесь действительно есть чем удивить путешественников, страна очень интересная. Получил уже 4 лицензии гида, работаю с командой профессионалов — мы проводим все виды экскурсий, как индивидуальные, так и в группе.
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50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Экскурсия отлично организована: небольшой автобус, компактная группа, много интересных остановок. А главное - замечательный гид Андрей! Рассказывает очень интересно и увлекательно, прекрасно общается с группой, отвечает на все вопросы. Успели много посмотреть, время пролетело незаметно, не устали. Первые впечатления о Дубае сложились потрясающие!
13 марта 2020
За 25$ и один день увидите все главные достопримечательности дубая! )
8 марта 2020
Добрый день всем. Ездили на экскурсию 29 февраля. Очень довольны!1.Экскурсия недорогая.2.Очень динамичная.3.Посещение самых знаковых мест.4.Андрей хороший и знающий рассказчик. Ехать НАДО!
7 марта 2020
Экскурсия проводилась с группой из 9 человек на небольшом комфортабельном авто..Мы побывли во многих интересных местах Дубая, услышали от гида Андрея интересные факты о городе и стране. Андрей делал остановки для красивых фото, не напрягал никакакими шопинговыми паузами. Очень советую начать знакомство с Дубаем имнно с этой экскурсией и с гидом Андреем.
5 марта 2020
Интересная, хорошо организованная экскурсия.
1 марта 2020
Экскурсии от Tripster как всегда на высоте, есть с чем сравнить. Андрей очень обаятельный, коммуникабельный, с хорошим чувством юмора очень интересно провёл экскурсию. Спасибо вам за заботу о досуге туристов!
28 февраля 2020
Мы были первый раз в Дубае и экскурсия была очень уместна! Позволила узнать город и побывать в самых интересных местах. Александр великолепно провел экскурсию, все организованно и комфортно! Ответил на все вопросы, которые нас интересовали. Огромное спасибо!
23 февраля 2020
Экскурсия очень хорошая,обзор по достопримечательностям Дубая,хотелось бы добавить подъем на Бурдж - Халиф
4 февраля 2020
Отличные впечатления. Кто не любит толпы вам сюда. С гидом Андреем и группой из 10 человек мы провели 4 часа незаметно, получили массу впечатлений, побывали в местах, которые с большой группой вы не посетите. Легко, познавательно, с хорошим настроение.
Маргарита
3 февраля 2020
Нам понравился гид Андрей, в его рассказе было много интересных и необычных факта о Дубае. Что нам не понравилось, так это то, что почти все указанные в описании места, мы видели только из окна автобуса. Вместо остановки на полчаса в магазине ковров, я бы лучше погуляла по старому городу. Возможно, я просто больше привыкла к пешеходным экскурсиям, поэтому такой формат мне не очень зашёл.
Ещё 40 отзывов

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