50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Погрузитесь в мир рекордов и роскоши на экскурсии по Дубаю! Вас ждут дворец эмира, небоскребы на улице шейха Зайда, знаменитый отель Бурдж-эль-Араб и искусственный Пальмовый остров.
Вы узнаете об истории и читать дальшеуменьшить
традициях ОАЭ, прогуляетесь по Старому городу и увидите шоу фонтанов у Дубай Молла. В завершение - величественная Бурдж-Халифа. Экскурсия включает остановки для фото и прогулок, чтобы вы могли насладиться каждым моментом
Что нужно знать об ОАЭ За пять часов путешествия по эмирату Дубай вам откроются особенности всей страны. Я подробно и понятно расскажу о демографии, географии, традициях и, конечно, об экономике. Вы разберетесь в мифах об ОАЭ; узнаете о не такой долгой, но удивительной истории Дубая, о местных архитектурных инновациях и рекордах. Почему мужчины носят белое, а женщины черное? Сколько стоит бензин? Как живут простые люди? Я отвечу на вопросы об Эмиратах и поделюсь советами по отдыху в Дубае.
Что нельзя пропустить в Дубае
В первую очередь остановимся у дворца правителя с живописным парком, а после, минуя главную улицу шейха Зайда с многочисленными небоскребами, окажемся у белоснежного паруса в Персидском заливе — отеля «Бурдж-аль-Араб». Вы сфотографируете его с выгодного ракурса и погуляете по соседнему району Мадинат Джумейра. Этот оазис с каналами, по которым плавают традиционные лодки абра, называют арабской Венецией.
Дальше — еще удивительнее, ведь по плану искусственный Пальмовый остров! Вы узнаете о его создании, полюбуетесь отелем-дворцом Атлантис и панорамой района Дубай Марина со смотровой площадки. Оценив рукотворное чудо, вернемся в прошлое в Бастакии, Старом городе, с ее извилистыми улочками.
В финале экскурсии я покажу вам крупнейший на Ближнем Востоке аквариум в торговом центре Дубай Молл. Мы как раз попадем и на проходящее здесь шоу фонтанов. А рядом окажется грандиозная башня «Бурдж-Халифа»* — высочайшее сооружение на свете. В Дубай Молле удобно остаться после экскурсии, чтобы самостоятельно подняться на смотровую Бурдж-Халифы или погулять по магазинам.
Организационные детали
Это автобусная экскурсия с выходами у достопримечательностей и фото-стопами
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в среду и субботу в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 1353 туристов
Провожу экскурсии в Эмиратах с 1999 года. Работа нравится, потому что здесь действительно есть чем удивить путешественников, страна очень интересная. Получил уже 4 лицензии гида, работаю с командой профессионалов — мы проводим все виды экскурсий, как индивидуальные, так и в группе.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Очень содержательная и увлекательная 4-х часовая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной. Узнали много интересных фактов о стране в целом и Дубае в частности.
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Н
Надежда
Очень интересная и познавательная экскурсия, в Дубае уже не первый раз, но узнала много нового и новых мест для себя открыла, куда хочется еще съездить и поподробнее ознакомиться! Все было супер, спасибо!
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Татьяна
Экскурсия под девизом - галопом по Европам)) Привозят на места, фоткаешься, уезжаем. Всё бы было быстро, если бы не теряли туристов… с каждой остановкой нас оставалось всё меньше🤷♀️ Гид бегает всех ищет, читать дальшеуменьшить
а остальные просто сидят ждут… из-за этого "экскурсия" длилась не 4, а 6 с половиной часов …
Слишком много людных мест с маленькими закусками, переходами, ларьками. Удержать большую группу одному человеку не реально… Может попробовать более компактные группы собирать?
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Ю
Юрий
Экскурсию "Первые впечатления о Дубае" я выбрал из многих других среди предложений нескольких турфирм, организующих экскурсии в ОАЭ на русском языке. Выбрал потому, что она была самой оптимальной по времени читать дальшеуменьшить
(5,5 часов) и количеству посещаемых достопримечательностей. Мы посещали Дубай во второй раз, в первую поездку осматривали город самостоятельно, поэтому немаловажным критерием выбора стали предлагаемые объекты посещения, мы также посчитали их самыми основными и интересными. Но самым главным достоинством экскурсии считаю работу гида. Олег был великолепен: его потрясающая эрудиция, остроумие, глубокое знание предмета, а также демократичность и интеллигентность подарили нам большое удовольствие от этой поездки. Конечно, ещё большему комфорту способствовал факт путешествия не в большом автобусе, а в комфортном минивэне. Цена, кстати, была очень экономичной, всего 25 долларов.
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К
Константин
Экскурсию бронировали заранее, были вчетвером с друзьями, в Дубае были поездом, рейс стыковка 12 часов. Договорились, что Андрей заберёт нас у отеля, мы просто приехали к назначенному месту из аэропорта. читать дальшеуменьшить
За нами заехал микроавтобус с кондиционером, он был уже полным, мы были последними. За 4,5 часа мы получили максимум! это очень классная обзорная экскурсия, которая даёт кучу впечатлений, мест для фото у самых известных достопримечательностей, много информации о городе и стране, которою Андрей излагает с юмором и отвечает на все интересующие вопросы. Фото мы сделали столько, как будто прожили в Дубае несколько дней. Маршрут спланирован грамотно, вечером мы расстались после шоу Фонтанов. Андрей посоветовал Отличное кафе на 3 этаже Дубай молла, где мы провели остаток вечера до вылета, наблюдая Бурж Халифу и шоу фонтанов. Своим ходом мы бы столько не успели посмотреть.
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Юлия
Экскурсия понравилась, ездили с дочкой 8 лет. Настраивалась, как было написано в описании и отзывах, на большой автобус и долгие развозы по отелям. Но нам повезло, был маленький автобус и читать дальшеуменьшить
всего 6 туристов. Андрей и вел экскурсию, и сам за рулем, но это не мешало. Андрей очень позитивный, всю дорогу рассказывал, информации много. Экскурсия хороша для общего первого представления, тк проехали все основные знаковые места. Расстояния в Дубае большие, на дорогах пробки, поэтому большая часть экскурсии проходит в автобусе. Несколько коротких остановок пройтись и сфотографироваться, 30 мин в старом городе, в конце остановка в Дубай Молле с проходом мимо аквариума (виден весь) и просмотром шоу фонтанов. Единственный минус - заезд в так называмую галлерею, где впаривают расшитые золотом коврики. Коврики, правда, красивые, но не к чему это. В целом же все понравилось, дочка довольна, запомнила ряд фактов и цифр. Так что рекомендую.