DubaiRelaxTours – Гид из Дубая

В Персидском (Арабском) заливе водятся морской окунь, барракуда, макрель, кобия, раки и моллюски.



Если от одного перечисления у вас загорелись глаза, ждем вас на морской прогулке 👣.



Катер отправляется каждый день.



У вас будет 4 часа и все необходимое для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг.



А еще – восхительные фото и свежепойманная рыба 🐟 на обед или на ужин.