Что вы увидите
- Рыбалка в Персидском заливе
Рыбалка - это универсальный язык, который с доисторических времен понимают все.
Рыбалка является неотъемлемой частью культуры и быта местных жителей, ведь Арабский залив изобилует разными видами рыб - от коралловых до промысловых.
Тут можно поймать барракуду, морского окуня, тунца и кобию.
Рыбалка проходит на комфортабельных скоростных катерах, оснащенных всем необходимым оборудованием для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг.
Что входит
- Вы получите все необходимое для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг и сможете заняться рыбной ловлей с полным комфортом
- Трансфер туристов из/до отелей к месту назначения экскурсии
- вода.
- Свежепойманная рыба на обед или на ужин
Что не входит
- Обед и алкогольные напитки, при желании, можно взять с собой
- Личные расходы туриста
- Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Начало
🚩 Сбор в любом отеле в ОАЭ.
Место завершения
🏁 Любой отель в ОАЭ.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DubaiRelaxTours
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
DubaiRelaxTours проводит ещё 6 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Дубае
Дубай — первая встреча
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Знакомство с Дубаем
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии