  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

Глубоководная рыбалка в Дубае

5
1 отзыв
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
В Персидском (Арабском) заливе водятся морской окунь, барракуда, макрель, кобия, раки и моллюски.

Если от одного перечисления у вас загорелись глаза, ждем вас на морской прогулке 👣.

Катер отправляется каждый день.

У вас будет 4 часа и все необходимое для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг.

А еще – восхительные фото и свежепойманная рыба 🐟 на обед или на ужин.
Задать вопрос
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае

Что вы увидите

  • Рыбалка в Персидском заливе
Рыбалка - это универсальный язык, который с доисторических времен понимают все.
Рыбалка является неотъемлемой частью культуры и быта местных жителей, ведь Арабский залив изобилует разными видами рыб - от коралловых до промысловых.
Тут можно поймать барракуду, морского окуня, тунца и кобию.
Рыбалка проходит на комфортабельных скоростных катерах, оснащенных всем необходимым оборудованием для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг.
Что входит
  • Вы получите все необходимое для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг и сможете заняться рыбной ловлей с полным комфортом
  • Трансфер туристов из/до отелей к месту назначения экскурсии
  • вода.
  • Свежепойманная рыба на обед или на ужин
Что не входит
  • Обед и алкогольные напитки, при желании, можно взять с собой
  • Личные расходы туриста
  • Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Начало
🚩 Сбор в любом отеле в ОАЭ.
Место завершения
🏁 Любой отель в ОАЭ.
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

DubaiRelaxTours проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
$35
5 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
95 отзывов
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
$50
2 часа
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
21 отзыв
Парк Мир Феррари с обедом и мечеть Шейха Заеда
$110
10 часов
Парк Мир Феррари с обедом и мечеть Шейха Заеда
15 отзывов
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
$75
5 часов
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
13 отзывов
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
$95
6 часов
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
12 отзывов
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
$95
6 часов
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
12 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Дубай — первая встреча
скидка40%
250
$150
8 часов
Дубай — первая встреча
113 отзывов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Пустынное Сафари
$43
5.5 часов
Пустынное Сафари
111 отзывов
Знакомство с Дубаем
скидка30%
180
$126
8 часов
Знакомство с Дубаем
91 отзыв
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
$80
12 часов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
82 отзыва
Магия вечернего Абу-Даби
$250
6 часов
Магия вечернего Абу-Даби
70 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу
Сказочный Абу-Даби
$60
12 часов
Сказочный Абу-Даби
68 отзывов