Погрузитесь в мир роскоши и морских приключений в Персидском заливе! Захватывающие виды на Атлантис, Бурдж-аль-Араб, Бурдж-Халифу и панораму Дубая, уроки управления парусами, остановка для купания и снорклинга у островов мира — идеальное сочетание отдыха и вдохновения.
Время начала: 06:30, 08:00, 10:30, 13:00, 15:30, 18:00
Описание водной прогулки
Уникальное морское путешествие
Приготовьтесь к незабываемому опыту морского путешествия в одном из самых известных и красивых уголков мира! Под свежим ветром и легким шелестом вод Персидского залива мы отправимся в мини-путешествие к живописным островам.
Захватывающие виды
На нашем пути откроются великолепные панорамы мировой столицы роскоши. Вы сможете насладиться видами на знаменитые достопримечательности, такие как Бурдж Аль-Араб и Бурдж Халифа. Это путешествие станет настоящим праздником для глаз и души!
Парусная романтика
Во время нашего приключения вы сможете насладиться парусной романтикой. По желанию, у вас будет возможность научиться управлять парусами и подчинять силу ветра. Это не только увлекательно, но и познавательно!
Отдых на островах
По прибытии к островам мы сделаем остановку для купания, снорклинга и загара. Это отличная возможность расслабиться и насладиться красотой окружающей природы.
Не упустите шанс стать частью этого удивительного морского путешествия!
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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3
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2
–
1
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A
Alexey
3 апр 2025
Мы, две семьи - 7 человек, провели незабываемое время на парусной лодке с Егором и Климом, откуда мы могли полюбоваться видами Дубаи, закатом и под конец искупаться, а также узнали много интересного от наших гидов. Очень рекомендую!
Я
Ярослав
31 мар 2025
Отличный заплыв, приятный экипаж с которым приятно вести диалог. Рассказывают много интересного. Получился спокойный и расслабляющий заплыв. Рекомендую!
А
Александр
28 мар 2025
Это было потрясающее небольшое приключение. Начиная с момента согласования времени и помощи Капитана в организации мероприятия на судне. До прекрасного времяпровождения на воде. Посмотреть Дубай с воды и поплавать на открытом пространстве с этими видами незабываемо. Большое спасибо. Уже посоветовал своим друзьям.