Сафари по пустыне Дубая подарит вам утро, наполненное роскошью и приключениями. Во время поездки на Land Rover Defender вы узнаете о местной экосистеме и встретите диких животных. Посетите живописное озеро, где отдыхают перелётные птицы.
Завтрак в отеле Al Maha с видом на дюны станет идеальным завершением экскурсии в комфортной атмосфере.
Описание экскурсииПриключение и охрана природы в пустыне Сочетание роскоши, приключений и заботы о природе ждёт вас в одном незабываемом утре. На борту Land Rover Defender вы исследуете заповедник «Пустыня Дубая» и познакомитесь с удивительной экосистемой и местными дикими животными. Вы посетите живописное озеро — популярное место отдыха перелётных птиц, где сможете насладиться природой и сделать запечатляющие моменты. Завтрак в роскоши отеля Al Maha Завершите экскурсию изысканным завтраком в курортном спа-отеле Al Maha, расположенном среди дюн и дикой природы. Благодаря кондиционированию воздуха отдых комфортен в любое время года. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
- Услуги гида-переводчика или сафари-гида предоставляются по запросу и при наличии свободных мест в день экскурсии.
- Экскурсия не подходит для детей младше 8 лет, беременным женщинам в третьем триместре участие не рекомендуется.
- Экскурсия проводится минимум для 2 гостей.
- Часть вашего гонорара идёт на сохранение местной природы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник «Пустыня Дубая»
- Курортный спа-отель Al Maha
- Живописное озеро
Что включено
- Трансфер
- Экскурсия по заповеднику на Land Rover Defender
- Посещение озера заповедника для наблюдения за птицами
- Завтрак в курортном отеле Al Maha Desert
Что не входит в цену
- Фотографии
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лизззка
20 июн 2025
Отличная альтернатива, так как по здоровью мы с партнёром не могли участвовать в экстремальных активностях. Приятно знать, что деньги идут на охрану природы. Гид был очень знающим, а путешествие — комфортным, особенно с учётом того, что мы были единственными в туре
О
Омар
19 мар 2025
Али Муса — доброжелательный и отзывчивый гид, экскурсия и завтрак прошли отлично. Было бы здорово уделить больше времени оазису и иметь бинокль
З
Зоя
21 фев 2025
Моя семья и я хотели побывать в дубайской пустыне без экстремальных развлечений и выбрали эту экскурсию. День начался с поездки на машине около 30-40 минут от города, с несколькими остановками
М
Максим
14 янв 2025
Роберта была замечательным гидом, очень информативным. Мы увидели ориксов, газелей и птиц. Завтрак в Al Maha был просто восхитительным.
