читать дальше для наблюдения за красивыми пейзажами и местной фауной. Гид Рашид внимательно отвечал на все вопросы, останавливался, чтобы мы могли сфотографироваться, рассказывал нам все секреты пустыни и многое другое. Огромное спасибо! Комфорт и удобство добавил Land Rover Defender. Закончился день богатым завтраком в роскошном пустынном отеле с потрясающим видом. Мы не ожидали такого высокого уровня сервиса и впечатлений — остались в полном восторге и долго будем помнить этот опыт!

Моя семья и я хотели побывать в дубайской пустыне без экстремальных развлечений и выбрали эту экскурсию. День начался с поездки на машине около 30-40 минут от города, с несколькими остановками