Приятный, легкий и познавательный тур по Дубаю от команды петербургских гидов. Экскурсия проходит по главным достопримечательностям города, идеально подходит для круизных пассажиров. Вы узнаете историю Дубая, сделаете прекрасные снимки и получите массу положительных эмоций.

Описание экскурсии

Старый город

Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по двум основным районам Дубая: Дейра и Бур Дубай. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу восточных базаров, насладиться видами старинных зданий и ветреных башен, а также посетить интересные музеи. Это отличная возможность узнать, как выглядел Дубай много лет назад и ощутить его историческую атмосферу.

Город будущего

После знакомства с историей города мы отправимся в современные районы: Даунтаун и Марина. Здесь вас ждут:

Шикарные парки для отдыха и прогулок;

Головокружительные небоскребы, которые поражают своим величием;

Роскошные торговые центры, где можно найти все, что душе угодно.

Важная информация

Обратите внимание на время сбора: у нас предусмотрены две точки встречи. В 09:30 мы забираем туристов от Музея будущего, а в 10:00 — с порта Рашид. Вы можете ожидать автобус в любой из указанных локаций.