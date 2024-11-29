Приятный, легкий и познавательный тур по Дубаю от команды петербургских гидов.
Экскурсия проходит по главным достопримечательностям города, идеально подходит для круизных пассажиров. Вы узнаете историю Дубая, сделаете прекрасные снимки и получите массу положительных эмоций.
Экскурсия проходит по главным достопримечательностям города, идеально подходит для круизных пассажиров. Вы узнаете историю Дубая, сделаете прекрасные снимки и получите массу положительных эмоций.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Старый город
Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по двум основным районам Дубая: Дейра и Бур Дубай. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу восточных базаров, насладиться видами старинных зданий и ветреных башен, а также посетить интересные музеи. Это отличная возможность узнать, как выглядел Дубай много лет назад и ощутить его историческую атмосферу.
Город будущего
После знакомства с историей города мы отправимся в современные районы: Даунтаун и Марина. Здесь вас ждут:
- Шикарные парки для отдыха и прогулок;
- Головокружительные небоскребы, которые поражают своим величием;
- Роскошные торговые центры, где можно найти все, что душе угодно.
Важная информация
Обратите внимание на время сбора: у нас предусмотрены две точки встречи. В 09:30 мы забираем туристов от Музея будущего, а в 10:00 — с порта Рашид. Вы можете ожидать автобус в любой из указанных локаций.
В 09:30 мы забираем туристов от музея будущего. В 10:00 — с порта Рашид.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 16+
|$75
|Детский до 15 лет
|$40
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут
- 1. Старый город, район Аль Фахиди, старый рынок
- 2. Район Дейра, Золотой рынок
- 3. Золотая рамка Дубая
- 4. Дубай Молл, башня Бурдж Халифа
- 5. Район Марина
- 6. Отель Парус
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Транспорт
- Паромная переправа
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Сувениры
- Смотровые площадки
Место начала и завершения?
Порт Рашид
Когда и сколько длится?
Когда: В 09:30 мы забираем туристов от музея будущего. В 10:00 — с порта Рашид.
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! У нас 2 точки сбора: в 09:30 мы забираем туристов от музей будущего
- А в 10:00 - с порта Рашид. Вы можете ожидать автобуса в любой из них
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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