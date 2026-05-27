Мои заказы

Дубай 360: большое путешествие на яхте

Утром или на закате
Вот что мы предлагаем: пять часов под парусом комфортабельной яхты и маршрут, который соединяет все иконы города в одну цельную картину: от исторического порта до ультрасовременной Пальмы.

Вы можете полюбоваться городом в утреннем свете или выбрать вечерний час, когда заходит солнце и зажигаются первые огни на небоскрёбах и Бурдж-Халифе.
Дубай 360: большое путешествие на яхте
Дубай 360: большое путешествие на яхте
Дубай 360: большое путешествие на яхте

Описание экскурсии

Вы увидите все визитные карточки Дубая:

  • архипелаг The World Islands
  • пляжи Джумейра-Бич
  • силуэт Бурдж-эль-Араб
  • футуристичный комплекс Марса-эль-Араб
  • величественные отели Atlantis The Palm и Atlantis The Royal
  • остров Пальма Джумейра
  • колесо обозрения Айн-Дубай
  • небоскрёбы Дубай Марины и современную гавань Дубай Харбор

Утро: свежесть моря и мягкий свет

9:00–14:00 — от Мина Рашид до Палм Уэст

Путешествие начнётся в историческом порту Мина Рашид — месте, с которого когда-то начиналась морская история эмирата. Практически сразу перед вами откроется панорама центра Дубая и на горизонте появится главный символ страны — Бурдж-Халифа.

Вечер: закат и сияющие панорамы

14:00–19:00 — от Палм Уэст до Мина Рашид

Мы стартуем, когда солнце начнёт постепенно склоняться к горизонту, и город начинает преображение. Самое впечатляющее ждёт в конце прогулки: панорама центра Дубая с постепенно загорающимися огнями и силуэтом Бурдж-Халифы на горизонте.

Наша яхта

Прогулка проходит на парусной яхте Beneteau Oceanis 35 ft. На борту: просторные зоны отдыха, каюты для переодевания, туалет и душ с пресной водой, холодильник.

Организационные детали

  • В стоимость входит прогулка на яхте, безалкогольные напитки и питьевая вода, аренда сапборда (при благоприятных для катания условиях)
  • На борту есть спасательные жилеты для взрослых и детей. Перед выходом проводится обязательный инструктаж по безопасности
  • Дети любого возраста допускаются в сопровождении взрослых
  • Мы выходим в море только при безопасных условиях. При неблагоприятных прогулка может быть перенесена или отменена
  • С вами на борту будет лицензированный капитан и профессиональный экипаж

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Палм Уэст или Мина Рашид
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1329 туристов
Я профессиональный шкипер парусной яхты и основатель яхтенной компании. Много лет живу в Эмиратах, наслаждаюсь яхтингом и делюсь этой радостью с желающими открыть для себя что-то новое в Дубае.

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии на «Дубай 360: большое путешествие на яхте»

Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
На яхте
На катере
Круизы
3 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Завтра в 05:30
29 мая в 05:30
$565 за всё до 10 чел.
Прогулка на роскошной яхте в Дубае
На яхте
Круизы
1 час
-
29%
21 отзыв
Групповая
Прогулка на роскошной яхте в Дубае
Пройти по водам Персидского залива и полюбоваться городом и морем
Начало: На пристани в Дубае
Расписание: в будние дни в 10:30, 12:00, 13:30, 19:30 и 21:00, в субботу и воскресенье в 10:30 и 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
$55$78 за человека
Яхт-тур по Дубаю: свежие напитки, вид на небоскребы и яркие впечатления
Круизы
На яхте
2 часа
309 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Яхт-тур по Дубаю: свежие напитки, вид на небоскребы и яркие впечатления
Начало: Аль Маджара - Аль Хубоб Ст - Дубай Марина
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
$57.50 за человека
Дубай: прогулка на роскошной яхте
На яхте
Круизы
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Насладитесь эксклюзивным круизом на роскошной яхте по Персидскому заливу. Оцените грандиозные виды Дубая, искупайтесь и отдохните с комфортом
Начало: У вашего отеля
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае
от $670 за экскурсию