Вот что мы предлагаем: пять часов под парусом комфортабельной яхты и маршрут, который соединяет все иконы города в одну цельную картину: от исторического порта до ультрасовременной Пальмы.
Вы можете полюбоваться городом в утреннем свете или выбрать вечерний час, когда заходит солнце и зажигаются первые огни на небоскрёбах и Бурдж-Халифе.
Описание экскурсии
Вы увидите все визитные карточки Дубая:
- архипелаг The World Islands
- пляжи Джумейра-Бич
- силуэт Бурдж-эль-Араб
- футуристичный комплекс Марса-эль-Араб
- величественные отели Atlantis The Palm и Atlantis The Royal
- остров Пальма Джумейра
- колесо обозрения Айн-Дубай
- небоскрёбы Дубай Марины и современную гавань Дубай Харбор
Утро: свежесть моря и мягкий свет
9:00–14:00 — от Мина Рашид до Палм Уэст
Путешествие начнётся в историческом порту Мина Рашид — месте, с которого когда-то начиналась морская история эмирата. Практически сразу перед вами откроется панорама центра Дубая и на горизонте появится главный символ страны — Бурдж-Халифа.
Вечер: закат и сияющие панорамы
14:00–19:00 — от Палм Уэст до Мина Рашид
Мы стартуем, когда солнце начнёт постепенно склоняться к горизонту, и город начинает преображение. Самое впечатляющее ждёт в конце прогулки: панорама центра Дубая с постепенно загорающимися огнями и силуэтом Бурдж-Халифы на горизонте.
Наша яхта
Прогулка проходит на парусной яхте Beneteau Oceanis 35 ft. На борту: просторные зоны отдыха, каюты для переодевания, туалет и душ с пресной водой, холодильник.
Организационные детали
- В стоимость входит прогулка на яхте, безалкогольные напитки и питьевая вода, аренда сапборда (при благоприятных для катания условиях)
- На борту есть спасательные жилеты для взрослых и детей. Перед выходом проводится обязательный инструктаж по безопасности
- Дети любого возраста допускаются в сопровождении взрослых
- Мы выходим в море только при безопасных условиях. При неблагоприятных прогулка может быть перенесена или отменена
- С вами на борту будет лицензированный капитан и профессиональный экипаж
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Палм Уэст или Мина Рашид
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Антон — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1329 туристов
Я профессиональный шкипер парусной яхты и основатель яхтенной компании. Много лет живу в Эмиратах, наслаждаюсь яхтингом и делюсь этой радостью с желающими открыть для себя что-то новое в Дубае.
от $670 за экскурсию