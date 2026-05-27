Вот что мы предлагаем: пять часов под парусом комфортабельной яхты и маршрут, который соединяет все иконы города в одну цельную картину: от исторического порта до ультрасовременной Пальмы. Вы можете полюбоваться городом в утреннем свете или выбрать вечерний час, когда заходит солнце и зажигаются первые огни на небоскрёбах и Бурдж-Халифе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы увидите все визитные карточки Дубая:

архипелаг The World Islands

пляжи Джумейра-Бич

силуэт Бурдж-эль-Араб

футуристичный комплекс Марса-эль-Араб

величественные отели Atlantis The Palm и Atlantis The Royal

остров Пальма Джумейра

колесо обозрения Айн-Дубай

небоскрёбы Дубай Марины и современную гавань Дубай Харбор

Утро: свежесть моря и мягкий свет

9:00–14:00 — от Мина Рашид до Палм Уэст

Путешествие начнётся в историческом порту Мина Рашид — месте, с которого когда-то начиналась морская история эмирата. Практически сразу перед вами откроется панорама центра Дубая и на горизонте появится главный символ страны — Бурдж-Халифа.

Вечер: закат и сияющие панорамы

14:00–19:00 — от Палм Уэст до Мина Рашид

Мы стартуем, когда солнце начнёт постепенно склоняться к горизонту, и город начинает преображение. Самое впечатляющее ждёт в конце прогулки: панорама центра Дубая с постепенно загорающимися огнями и силуэтом Бурдж-Халифы на горизонте.

Наша яхта

Прогулка проходит на парусной яхте Beneteau Oceanis 35 ft. На борту: просторные зоны отдыха, каюты для переодевания, туалет и душ с пресной водой, холодильник.

Организационные детали