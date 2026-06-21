Мы выйдем из порта Дубая и пройдём по насыщенному маршруту.
Вы увидите знаменитые небоскрёбы, остров Пальма Джумейра, отель «Бурдж-аль-Араб» и другие знаковые места. А чтобы было веселее, можно включить музыку или сделать остановку для купания и отдыха.
Вы увидите знаменитые небоскрёбы, остров Пальма Джумейра, отель «Бурдж-аль-Араб» и другие знаковые места. А чтобы было веселее, можно включить музыку или сделать остановку для купания и отдыха.
Описание экскурсии
Организационные детали
- Возможен перенос или отмена прогулки из-за непогоды.
- С вами будет капитан из нашей команды.
Транспорт
- Частная яхта только для вашей компании.
- Прогулка проходит на судне от 24 или 25 футов (для сёрфинга), спидботе 35 футов, яхте Rodman 42 фута (до 12 человек), яхте 50 или 52 фута (до 15 человек). Яхты большей вместимости по запросу.
- На борту — зоны отдыха, музыка и всё необходимое для комфортного отдыха. По желанию можно сделать остановку для купания и фотосессии.
Детали
- Возьмите с собой купальные принадлежности и солнцезащитный крем.
- На борт допускаются дети в сопровождении взрослых.
- Можно взять с собой алкоголь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Dubai Marina
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 352 туристов
Я гид с опытом работы в туризме в России и четырёхлетней практикой в ОАЭ. Обладаю глубоким знанием города: помимо популярных локаций, люблю показывать менее очевидные объекты. Работаю с командой русскоговорящих гидов и водителей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
всем рекомендую 💪
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М
Бронировали яхту, все прошло хорошо, приветливая команда, всё красиво, спокойно, всем советую. Дмитрий встретил, проводил, все подробно рассказал до поездки.
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