Если вам недостаточно стандартных экскурсий, вы любите держать все под контролем и самостоятельно планировать свой отдых - этот вариант идеально вам подходит.

Стоимость включает в себя эксклюзивную аренду автомобиля вместе с гидом-водителем, который проведет вас по любому выбранному вами маршруту.

Вы можете взять стандартную экскурсию ⛳ и подстроить ее под себя, или же спланировать поездку полностью самостоятельно, выбрав достопримечательности 🏛️, которые хотите посетить.

Любое ваше желание исполнимо!