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Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле

5
1 отзыв
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Путешествуйте по Арабским Эмиратам с максимальным комфортом — на автомобиле 🚘 с личным гидом-водителем.

Знакомьтесь с любым городом или пригородом ОАЭ, совершая поездку по индивидуальному маршруту.

Вы можете отправиться в Абу Даби, осмотреть достопримечательности 🏛️ Аль Айна или заказать экскурсию ⛳ по Дубаю.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $350 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле

Что вы увидите

  • Дубай Молл
  • Бурдж-Халифа
  • фонтаны в Дубай Молле
  • район Дубай-Марина
  • Пальмовый остров
  • отель Бурж-Аль-Араб
  • район Джумейра
  • т/ц Мадинат Джумейра
  • шоссе Шейха Заеда
Если вам недостаточно стандартных экскурсий, вы любите держать все под контролем и самостоятельно планировать свой отдых - этот вариант идеально вам подходит.
Стоимость включает в себя эксклюзивную аренду автомобиля вместе с гидом-водителем, который проведет вас по любому выбранному вами маршруту.
Вы можете взять стандартную экскурсию ⛳ и подстроить ее под себя, или же спланировать поездку полностью самостоятельно, выбрав достопримечательности 🏛️, которые хотите посетить.
Любое ваше желание исполнимо!
Что входит
  • Возможность спланировать поездку полностью самостоятельно, выбрав достопримечательности, которые хотите посетить Вы
  • Транспортное обслуживание (поездка на автомобиле) и трансфер до/от места проведения экскурсии из любого отеля в Дубае, Шардже или Аджмане
  • Возможность обогатит ваши знания об ОАЭ
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы туриста
  • Трансфер до/от места проведения экскурсии из любого другого города
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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1 отзыв оставили туристы

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