Что вы увидите
- Дубай Молл
- Бурдж-Халифа
- фонтаны в Дубай Молле
- район Дубай-Марина
- Пальмовый остров
- отель Бурж-Аль-Араб
- район Джумейра
- т/ц Мадинат Джумейра
- шоссе Шейха Заеда
Если вам недостаточно стандартных экскурсий, вы любите держать все под контролем и самостоятельно планировать свой отдых - этот вариант идеально вам подходит.
Стоимость включает в себя эксклюзивную аренду автомобиля вместе с гидом-водителем, который проведет вас по любому выбранному вами маршруту.
Вы можете взять стандартную экскурсию ⛳ и подстроить ее под себя, или же спланировать поездку полностью самостоятельно, выбрав достопримечательности 🏛️, которые хотите посетить.
Любое ваше желание исполнимо!
Что входит
- Возможность спланировать поездку полностью самостоятельно, выбрав достопримечательности, которые хотите посетить Вы
- Транспортное обслуживание (поездка на автомобиле) и трансфер до/от места проведения экскурсии из любого отеля в Дубае, Шардже или Аджмане
- Возможность обогатит ваши знания об ОАЭ
- Увлекательный рассказ сертифицированного гида
Что не входит
- Еда и напитки
- Личные расходы туриста
- Трансфер до/от места проведения экскурсии из любого другого города
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
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