По Дубаю с ветерком: индивидуальный фототур на кабриолете Сhevrolet Camaro

Позвольте себе роскошь исследовать Дубай на кабриолете, запечатлевая каждый момент этого незабываемого приключения
Представьте себе ветер, играющий с вашими волосами, когда вы мчитесь по улицам Дубая на роскошном кабриолете.

Этот индивидуальный фототур предлагает не только комфорт и стиль, но и возможность сделать потрясающие снимки
читать дальше

на фоне архитектурных шедевров и бесконечного городского пейзажа.

Ваш личный русскоговорящий водитель, владеющий искусством выбора идеальных мест для фотосессий, сделает ваше путешествие незабываемым. Подходит для пар, этот тур обещает эксклюзивность и индивидуальный подход, делая ваш день особенным.

С максимальной вместимостью двух человек, вы получите полное внимание и возможность насладиться каждым моментом.

Важно отметить, что водитель, пусть и русскоговорящий, не является гидом, но его мастерство вождения и знание города гарантируют, что каждая остановка будет идеальной для ваших фотографий. Подарите себе этот эксклюзивный опыт, который останется с вами на всю жизнь

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Роскошная поездка на кабриолете
  • 📸 Уникальные фотосессии на фоне мегаполиса
  • 🏙️ Архитектурные диковинки Дубая
  • 👫 Индивидуальное обслуживание
  • 🎢 Экстремальные скорости и свобода
    • По Дубаю с ветерком: индивидуальный фототур на кабриолете Сhevrolet Camaro
    По Дубаю с ветерком: индивидуальный фототур на кабриолете Сhevrolet Camaro
    По Дубаю с ветерком: индивидуальный фототур на кабриолете Сhevrolet Camaro
    Ближайшие даты:
    Время начала: 13:00, 14:00

    Что можно увидеть

  • Современный мегаполис
  • Архитектурные диковинки

    • Описание трансфер

    Что вас ожидает: Промчитесь по улицам Дубая и сделайте шикарные снимки на фоне современного мегаполиса, изобилующего архитектурными диковинками. Это отличная идея для тех, кто ценит комфорт, индивидуальное обслуживание и хочет превратить свой день в самое необычное приключение. Важная информация:
    • Максимум 3 человека.
    • Русскоговорящий водитель.
    • Фотограф/видеограф включены • Платья включены • Программа длится 5 часов Важная информация: Оплатите депозит на сайте.

    Ежедневно (время по запросу)

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Индивидуальный трансфер на кабриолете 5 часов
    • Русскоговорящий водитель
    • Фотограф/видеограф
    • Платья
    Что не входит в цену
    • Билеты на туристические объекты
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Любой отель в Дубае
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно (время по запросу)
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Если тур не был оплачен на сайте, менеджер свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения способов оплаты
    • Максимум 3 человека
    • Русскоговорящий водитель
    • Водитель не является гидом и экскурсии не проводит, а только ведёт машину и делает остановки
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Дубая

    Похожие экскурсии из Дубая

    По Дубаю на кабриолете
    На машине
    На кабриолете
    скидка
    15%
    185 отзывов
    3 часа
    Водная прогулка
    По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
    Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
    Начало: В любом месте в Дубае
    Сегодня в 16:30
    Завтра в 08:00
    350$298 за всё до 3 чел.
    Дубай в лучшем виде: фототур на ретроджипе
    На машине
    42 отзыва
    3 часа
    Фотопрогулка
    до 4 чел.
    Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
    Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
    Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
    Завтра в 18:00
    12 сен в 06:00
    $268 за всё до 4 чел.
    С Дубаем на «ты»
    На машине
    скидка
    10%
    26 отзывов
    8 часов
    Водная прогулка
    Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
    Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
    Начало: С отеля
    Сегодня в 16:00
    Завтра в 11:00
    230$207 за всё до 4 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Дубае
    ХорошоТам