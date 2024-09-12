Представьте себе ветер, играющий с вашими волосами, когда вы мчитесь по улицам Дубая на роскошном кабриолете.
Этот индивидуальный фототур предлагает не только комфорт и стиль, но и возможность сделать потрясающие снимки
Этот индивидуальный фототур предлагает не только комфорт и стиль, но и возможность сделать потрясающие снимки
5 причин купить этот трансфер
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 14:00
Что можно увидеть
Описание трансфер
Что вас ожидает: Промчитесь по улицам Дубая и сделайте шикарные снимки на фоне современного мегаполиса, изобилующего архитектурными диковинками. Это отличная идея для тех, кто ценит комфорт, индивидуальное обслуживание и хочет превратить свой день в самое необычное приключение. Важная информация:
- Максимум 3 человека.
- Русскоговорящий водитель.
- Фотограф/видеограф включены • Платья включены • Программа длится 5 часов Важная информация: Оплатите депозит на сайте.
Ежедневно (время по запросу)
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Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер на кабриолете 5 часов
- Русскоговорящий водитель
- Фотограф/видеограф
- Платья
Что не входит в цену
- Билеты на туристические объекты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Любой отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (время по запросу)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Если тур не был оплачен на сайте, менеджер свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения способов оплаты
- Максимум 3 человека
- Русскоговорящий водитель
- Водитель не является гидом и экскурсии не проводит, а только ведёт машину и делает остановки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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