Дубай — удивительный город посреди пустыни, и я предлагаю вам посетить его со мной во время индивидуальной экскурсии на комфортабельном автомобиле. Я расскажу вам о всех его достопримечательностях от старого района до современных высоток.



На нашем маршруте будет множество эстетичных локаций для фотографий, например: старый город, Бурдж Халифа, отель Парус, Пальмовый остров, Думай Марина и многое другое!