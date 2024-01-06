Дубай — удивительный город посреди пустыни, и я предлагаю вам посетить его со мной во время индивидуальной экскурсии на комфортабельном автомобиле. Я расскажу вам о всех его достопримечательностях от старого района до современных высоток.
На нашем маршруте будет множество эстетичных локаций для фотографий, например: старый город, Бурдж Халифа, отель Парус, Пальмовый остров, Думай Марина и многое другое!
На нашем маршруте будет множество эстетичных локаций для фотографий, например: старый город, Бурдж Халифа, отель Парус, Пальмовый остров, Думай Марина и многое другое!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Старый город — Бастакия
- Район Джумейра — арабская «Рублевка»
- Визитная карточка Дубая — Burj Al Arab, отель Парус 7 звезд
- Арабская Венеция, комплекс Мадинат, отель «Al Qasr Madinat»
- Аллея позолоченных арабских скакунов
- Искусственный, насыпной, пальмовый остров со смотровой площадкой, отель Атланис, прогулка по набережной
- Арабское Монако, Дубай Марина, JBR Walk, прогулка по яхт-клубу
- Торговый центр Дубай молл — самый большой в мире
- Поющие и танцующие фонтаны (Шоу проходит с 18:00 до 23:00)
- Очень большой и красивый океанариум
- Самое высокое здание в мире Бурж Халифа — 828 метров
- Парк бабочек или парк цветов
- Дубайская рамка
Описание
Об экскурсии Мы с вами посетим все самые знаменитые места города:
- Старый город — Бастакия.
- Район Джумейра — арабская «Рублевка».
- Визитная карточка Дубая — Burj Al Arab, отель Парус 7 звезд.
- Арабская Венеция, комплекс Мадинат, отель «Al Qasr Madinat».
- Аллея позолоченных арабских скакунов.
- Искусственный, насыпной, пальмовый остров со смотровой площадкой, отель Атланис, прогулка по набережной.
- Арабское Монако, Дубай Марина, JBR Walk, прогулка по яхт-клубу.
- Торговый центр Дубай молл — самый большой в мире.
- Поющие и танцующие фонтаны (Шоу проходит с 18:00 до 23:00).
- Очень большой и красивый океанариум.
- Самое высокое здание в мире Бурж Халифа — 828 метров.
- Парк бабочек или парк цветов.
- Дубайская рамка. О формате экскурсии и организации Билеты на смотровые площадки, в музеи и парки развлечений приобретаются отдельно, то есть не входят в стоимость экскурсии, но вы сами можете решить, куда именно захотите пойти. Я покажу вам не только самые туристические места, но и необычные, малоизвестные, невероятно красивые локации! Их мало рекламируют, хотя они достойны внимания. Все места для экскурсии тщательно выбираются мной, а также я помогу вам подобрать лучшие ракурсы для фото. Экскурсии я провожу на автомобиле комфорт-класса, так что вам будет точно удобно, даже если вы планируете экскурсию с детьми!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего гида
- Индивидуальный транспорт — комфортный автомобиль
- Что не входит
- Входные билеты в платные места на маршруте
- Обед
- Стоимость входных билетов в места, которые можно посетить по вашему желанию:
- Сад Чудес (сад цветов):
- Взрослый — 25$ / 1 билет
- Детский — 22$ / 1 билет
- Сад бабочек:
- 15$ / 1 билет
- Palm View:
- Взрослый — 30$ / 1 билет
- Детский — 20$ / 1 билет
- Dubai Mall Aquarium:
- 45$ / 1 билет
- Underwater Zoo Aquarium:
- 35$ / 1 билет
- Бурж-Халифа:
- Закат — 75$ / 1 билет
- Утро, день — 50$ / 1 билет
- Dubai Frame:
- 20$ / 1 билет
- Motiongate Dubai:
- 70$ / 1 билет
- Музей будущего (зависит от даты бронирования и оплаты):
- От 40$
- Aya Universe:
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Вы забронировали индивидуальную экскурсию по Дубаю на автомобиле
- Я провожу экскурсии на легковом автомобиле вместимостью до 4 человек
- Стоимость экскурсии указана за всю машину. Обращаю ваше внимание - стоимость экскурсии указана без учета стоимости входных билетов в платные места
- Билеты вы сможете приобрести на месте
- По желанию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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