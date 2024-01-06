Дубай - индивидуальная экскурсия

Индивидуальная экскурсия в Дубае
Дубай — удивительный город посреди пустыни, и я предлагаю вам посетить его со мной во время индивидуальной экскурсии на комфортабельном автомобиле. Я расскажу вам о всех его достопримечательностях от старого района до современных высоток.

На нашем маршруте будет множество эстетичных локаций для фотографий, например: старый город, Бурдж Халифа, отель Парус, Пальмовый остров, Думай Марина и многое другое!
Дубай - индивидуальная экскурсия
Дубай - индивидуальная экскурсия
Дубай - индивидуальная экскурсия
Дубай - индивидуальная экскурсия
Дубай - индивидуальная экскурсия
Дубай - индивидуальная экскурсия
Ближайшие даты:
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
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даты

Что вас ожидает:

  • Старый город — Бастакия
  • Район Джумейра — арабская «Рублевка»
  • Визитная карточка Дубая — Burj Al Arab, отель Парус 7 звезд
  • Арабская Венеция, комплекс Мадинат, отель «Al Qasr Madinat»
  • Аллея позолоченных арабских скакунов
  • Искусственный, насыпной, пальмовый остров со смотровой площадкой, отель Атланис, прогулка по набережной
  • Арабское Монако, Дубай Марина, JBR Walk, прогулка по яхт-клубу
  • Торговый центр Дубай молл — самый большой в мире
  • Поющие и танцующие фонтаны (Шоу проходит с 18:00 до 23:00)
  • Очень большой и красивый океанариум
  • Самое высокое здание в мире Бурж Халифа — 828 метров
  • Парк бабочек или парк цветов
  • Дубайская рамка

Описание

Об экскурсии Мы с вами посетим все самые знаменитые места города:

  • Старый город — Бастакия.
  • Район Джумейра — арабская «Рублевка».
  • Визитная карточка Дубая — Burj Al Arab, отель Парус 7 звезд.
  • Арабская Венеция, комплекс Мадинат, отель «Al Qasr Madinat».
  • Аллея позолоченных арабских скакунов.
  • Искусственный, насыпной, пальмовый остров со смотровой площадкой, отель Атланис, прогулка по набережной.
  • Арабское Монако, Дубай Марина, JBR Walk, прогулка по яхт-клубу.
  • Торговый центр Дубай молл — самый большой в мире.
  • Поющие и танцующие фонтаны (Шоу проходит с 18:00 до 23:00).
  • Очень большой и красивый океанариум.
  • Самое высокое здание в мире Бурж Халифа — 828 метров.
  • Парк бабочек или парк цветов.
  • Дубайская рамка. О формате экскурсии и организации Билеты на смотровые площадки, в музеи и парки развлечений приобретаются отдельно, то есть не входят в стоимость экскурсии, но вы сами можете решить, куда именно захотите пойти. Я покажу вам не только самые туристические места, но и необычные, малоизвестные, невероятно красивые локации! Их мало рекламируют, хотя они достойны внимания. Все места для экскурсии тщательно выбираются мной, а также я помогу вам подобрать лучшие ракурсы для фото. Экскурсии я провожу на автомобиле комфорт-класса, так что вам будет точно удобно, даже если вы планируете экскурсию с детьми!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Индивидуальный транспорт — комфортный автомобиль
Что не входит
  • Входные билеты в платные места на маршруте
  • Обед
  • Стоимость входных билетов в места, которые можно посетить по вашему желанию:
  • Сад Чудес (сад цветов):
  • Взрослый — 25$ / 1 билет
  • Детский — 22$ / 1 билет
  • Сад бабочек:
  • 15$ / 1 билет
  • Palm View:
  • Взрослый — 30$ / 1 билет
  • Детский — 20$ / 1 билет
  • Dubai Mall Aquarium:
  • 45$ / 1 билет
  • Underwater Zoo Aquarium:
  • 35$ / 1 билет
  • Бурж-Халифа:
  • Закат — 75$ / 1 билет
  • Утро, день — 50$ / 1 билет
  • Dubai Frame:
  • 20$ / 1 билет
  • Motiongate Dubai:
  • 70$ / 1 билет
  • Музей будущего (зависит от даты бронирования и оплаты):
  • От 40$
  • Aya Universe:
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Вы забронировали индивидуальную экскурсию по Дубаю на автомобиле
  • Я провожу экскурсии на легковом автомобиле вместимостью до 4 человек
  • Стоимость экскурсии указана за всю машину. Обращаю ваше внимание - стоимость экскурсии указана без учета стоимости входных билетов в платные места
  • Билеты вы сможете приобрести на месте
  • По желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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