Вы отправитесь на багги в сердце барханов, промчитесь по золотистым пескам, увидите бескрайние пустынные пейзажи и сделаете эффектные фотографии. Это безопасное приключение, полное свободы, новых ощущений и адреналина.
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из вашего отеля, а после отвезём обратно.
- На месте проведём инструктаж по технике безопасности и выдадим защитные шлемы.
- Вы отправитесь на багги по заранее разработанному маршруту (30 мин.), адаптированному к условиям пустыни — в сопровождении опытных инструкторов.
Организационные детали
- Обратите внимание: стоимость указана за 1 багги, а не за человека.
- В стоимость включён трансфер от вашего отеля в центральных районах Дубая и обратно. Возможность трансфера из других районов обсудим в переписке.
- Сафари по пустыне проводится каждый день в 10:30 и 14:30.
- Минимальный возраст водителя — 18 лет.
- Дети от 4 лет могут участвовать в качестве пассажиров.
- С вами будет инструктор из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|2-х местный багги 30 мин.
|$200
|2-х местный багги 60 мин.
|$230
|4-х местный багги 30 мин.
|$250
|4-х местный багги 60 мин.
|$280
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в центральных районах Дубая
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сали — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 8992 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая
