Предлагаем провести незабываемый день в Дубае на персональной авторской экскурсии, на которой вы ощутите весь спектр положительных эмоций и откроете для себя множество удивительных фактов об этом городе. Мы увидим:

Старый город — место, где оживает история. Прогуливаясь здесь, можно легко проследить путь превращения Дубая из рыбацкой деревушки в современный мегаполис. Старый город известен своими базарами золота и специй, а также продуктовым рынком возле лодочного причала;

Дубай Марину ― прибрежный район, окружённый самыми высокими и впечатляющими жилыми небоскрёбами в мире. Вдоль набережной располагаются различные кафе, яхты и рынки с товарами ручной работы, а в торговом центре доступно множество сетевых и элитных магазинов одежды;

Курортный комплекс, нередко называемый Арабской Венецией (Madinat Jumeirah). Это гармония современности и старины, арабских традиций и европейской лёгкости, архитектурного великолепия и оранжерейной растительности;

Palm Jumeirah — искусственный остров, который находится на берегу Дубая. Это уникальный рукотворный остров, напоминающий пальму с 16 листьями и полумесяцем вокруг них. По желанию можно посетить новейшую смотровую площадку The View at The Palm на высоте 240 метров. Панорамный обзор 360° позволит насладиться неповторимым видом на рукотворное чудо — остров Пальма Джумейра;

Цветочный сад - это идеальное место для семейных прогулок или романтического отдыха. В саду представлено более 150 миллионов цветов, искусно расположенных в интригующих формах и узорах.

Золотую Рамку — культовое сооружение воплотило интересную задумку: на одной стороне рамки видна старая часть города, а на другой — новый мегаполис Дубая;

Дубай Молл ― самый большой торговый центр в мире, расположенный по соседству со знаменитым небоскрёбом Burj Khalifa. Здесь можно увидеть знаменитый аквариум, Бурдж Халифу, водопад (ныряльщиками за жемчугом) и увидеть самый высокий в мире фонтан со светомузыкой. Важная информация:.

Дубай Молл ― самый большой торговый центр в мире, расположенный по соседству со знаменитым небоскрёбом Burj Khalifa. Здесь можно увидеть знаменитый аквариум, Бурдж Халифу, водопад (ныряльщиками за жемчугом) и увидеть самый высокий в мире фонтан со светомузыкой. Важная информация:.

• Дубай Молл ― самый большой торговый центр в мире, расположенный по соседству со знаменитым небоскрёбом Burj Khalifa. Здесь можно увидеть знаменитый аквариум, Бурдж Халифу, водопад (ныряльщиками за жемчугом) и увидеть самый высокий в мире фонтан со светомузыкой. Важная информация: