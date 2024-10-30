Уникальная экскурсия по Дубаю которая включает в себя посещение основных достопримечательностей.
Мы также составим программу, опираясь на ваши пожелания, и посетим те места, которые интересуют именно вас.
Мы также составим программу, опираясь на ваши пожелания, и посетим те места, которые интересуют именно вас.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Предлагаем провести незабываемый день в Дубае на персональной авторской экскурсии, на которой вы ощутите весь спектр положительных эмоций и откроете для себя множество удивительных фактов об этом городе. Мы увидим:
- Старый город — место, где оживает история. Прогуливаясь здесь, можно легко проследить путь превращения Дубая из рыбацкой деревушки в современный мегаполис. Старый город известен своими базарами золота и специй, а также продуктовым рынком возле лодочного причала;
- Дубай Марину ― прибрежный район, окружённый самыми высокими и впечатляющими жилыми небоскрёбами в мире. Вдоль набережной располагаются различные кафе, яхты и рынки с товарами ручной работы, а в торговом центре доступно множество сетевых и элитных магазинов одежды;
- Курортный комплекс, нередко называемый Арабской Венецией (Madinat Jumeirah). Это гармония современности и старины, арабских традиций и европейской лёгкости, архитектурного великолепия и оранжерейной растительности;
- Palm Jumeirah — искусственный остров, который находится на берегу Дубая. Это уникальный рукотворный остров, напоминающий пальму с 16 листьями и полумесяцем вокруг них. По желанию можно посетить новейшую смотровую площадку The View at The Palm на высоте 240 метров. Панорамный обзор 360° позволит насладиться неповторимым видом на рукотворное чудо — остров Пальма Джумейра;
- Цветочный сад - это идеальное место для семейных прогулок или романтического отдыха. В саду представлено более 150 миллионов цветов, искусно расположенных в интригующих формах и узорах.
- Золотую Рамку — культовое сооружение воплотило интересную задумку: на одной стороне рамки видна старая часть города, а на другой — новый мегаполис Дубая;
Дубай Молл ― самый большой торговый центр в мире, расположенный по соседству со знаменитым небоскрёбом Burj Khalifa. Здесь можно увидеть знаменитый аквариум, Бурдж Халифу, водопад (ныряльщиками за жемчугом) и увидеть самый высокий в мире фонтан со светомузыкой. Важная информация:.
Дубай Молл ― самый большой торговый центр в мире, расположенный по соседству со знаменитым небоскрёбом Burj Khalifa. Здесь можно увидеть знаменитый аквариум, Бурдж Халифу, водопад (ныряльщиками за жемчугом) и увидеть самый высокий в мире фонтан со светомузыкой. Важная информация:.
• Дубай Молл ― самый большой торговый центр в мире, расположенный по соседству со знаменитым небоскрёбом Burj Khalifa. Здесь можно увидеть знаменитый аквариум, Бурдж Халифу, водопад (ныряльщиками за жемчугом) и увидеть самый высокий в мире фонтан со светомузыкой. Важная информация:
- Передвижение осуществляется на комфортабельном автомобиле.
- Вы можете выбрать маршрут экскурсии по вашему желанию, чтобы вы смогли увидеть или посетить именно то, что вам интересно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Дубай Марина
- Арабская Венеция
- Palm Jumeirah
- Цветочный сад
- Золотая Рамка
- Дубай Молл
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Удобное для вас место в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
30 окт 2024
Благодарим за организацию индивидуальной экскурсии.
Гид составил маршрут, с учётом наших пожеланий, помог приобрести заранее билеты. Двигались в комфортном для нас режиме.
Рекомендуем экскурсии от Спутник, гид Умар.
Гид составил маршрут, с учётом наших пожеланий, помог приобрести заранее билеты. Двигались в комфортном для нас режиме.
Рекомендуем экскурсии от Спутник, гид Умар.
И
Ирэн
30 окт 2024
Прекрасная индивидуальная экскурсия, учтены все пожелания, гид очень внимательный, но ненавязчивый, то что нужно. Посмотрели всё, что хотели, а что не хотели не смотрели)) купили сувениры, а также смогли распланировать дальнейшую развлекательную программу на оставшиеся дни отдыха. Спасибо.
В
Владислав
25 окт 2024
Хочу выразить большую благодарность Фариду за экскурсию. Предварительно спросили о наших предпочтениях, предложили варианты и помогли с выбором. Наш отель находился в соседнем Эмирате - Аджмане, удалось договорится с трансфером
Н
Нази
21 окт 2024
Здравствуйте, бронировала индивидуальную экскурсию по Дубаю родителям☺️, они люди уже в возрасте, поэтому мне было важно чтобы они не спеша, но при этом успели обойти все главные достопримечательности🌹.
Их сопровождал представитель
Их сопровождал представитель
Ю
Юлия
12 окт 2024
Брали обзорную экскурсию по Дубаю с Умаром. Остались довольны: учитывает все пожелания и хотелки капризных туристов)) Очень комфортный человек, приятный в общении, максимально подстраивается под ситуацию. С удовольствием порекомендую друзьям. С благодарностью, Юлия.
В
Вячеслав
11 окт 2024
Договорились об индивидуальной экскурсии по Дубаю. Вовремя приехал гид Баходир, с первой минуты к себе расположил, выслушал все наши пожелания какие места хотим посетить и куда заехать. Многое рассказал про ОАЭ, было познавательно и интересно послушать. Всем рекомендуем, процветания фирме. Спасибо 🤝
С
Светлана
6 окт 2024
Замечательная индивидуальная экскурсия, подстраиваемая индивидуально под каждого) Умар оперативно найдет билеты в необходимые места и посоветует что лучше посмотреть) Рекомендую)
Н
Наталья
1 окт 2024
Отзыв.
У каждого человека есть в жизни мечты.
Одни мечтают о дорогой машине, другие о эксклюзивных украшения и т. д.
У меня была мечта увидеть мир и посетить страну восточного волшебства, богатой роскоши.
У каждого человека есть в жизни мечты.
Одни мечтают о дорогой машине, другие о эксклюзивных украшения и т. д.
У меня была мечта увидеть мир и посетить страну восточного волшебства, богатой роскоши.
Н
Надежда
19 сен 2024
Экскурсия очень понравилась, мы смогли скорректировать маршрут и посмотреть, что интересно именно нам. За это отдельное спасибо. Также гид рассказал про местные достопримечательности, завезли отдельно в магазин. Мы остались довольны, с кучей эмоций и фотографий на память, так же хорошо, что нас пофоткали вдвоём. В общем экскурсия удалась.
Б
Борис
15 сен 2024
Очень понравилась экскурсия! Все прошло отлично. Умар нам показал основные локации,учел наши индивидуальные пожелания,за что ему спасибо! А еще по нашей просьбе сделал нам прекрасные семейные фото на фото-стопах. Всем рекомендую!
В
Владимир
14 сен 2024
Не пожалел что купил эту экскурсию в первый день. Умар покатал по основным достопримечательностям с комфортом, показал выгодный обменник валюты, рассказал местные нюансы, как передвигаться в городе на общественном транспорте,
Входит в следующие категории Дубая
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