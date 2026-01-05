24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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информативно, с вариантами оплаты для русских туристов с их ограничениями (карта, наличные, оплата в рублях по номеру телефона). В назначенное время за нами приехал наш гид Баха. Сразу программу тура откорректировали под наши запросы. Мы хотели начать с парка Феррари и катанием на горках. Билеты купили у Далера со скидкой и за рубли, нам так было удобней. В парке правда нас ждал сюрприз, не работали 2 горки из самых крутых, но информации об этом не было даже не сайте парка, только на входе нам это сказали, но нас это не остановило, так как целью в первую очередь было прокатиться на Formula Rossa. Из-за того, что часть парка не работала было очень мало людей и мы успели прокатиться несколько раз на интересующей нас горке. Ощущения просто супер. А далее мы просили отвезти нас на вечернюю съемку мечети шейха Зайда. В принципе мы и планировали парк аттракционов и мечеть. Но Баха решил завезти нас туда, куда мы и не думали, что хотим. Мы были в отеле Emirates Palace, Да, здесь все очень дорого-богато, но при этом очень интересно пройтись и поснимать невероятно красивые фото. Далее Баха отвез нас в Президентский дворец, купив нам входные билеты. Очень быстро прошли, сели в автобус, так как по территории проход не возможен, и приехали во дворец. Место однозначно требует посещения. Невероятной красоты залы, интересно посмотреть экспозиции, особенно зал подарков. Ну и наконец мечеть. Мечеть невероятная. Да чужая религия, что-то не понятно и удивительно, но в то же время очень красиво и завораживающе. А с вечерней подсветкой вообще неотразимо. В общем день был очень насыщен впечатлениями. Благодаря Бахе, заехали на рынок фиников, естественно купили их, ну очень вкусно. А еще попробовали мороженое из верблюжьего молока, вкусно, но жирненько показалось. Весь день Баха не просто был водителем, но и интересно рассказывал обо всем что посещали или проезжали, был фотографом, да и вообще хорошее чувство юмора Бахи добавило приятных впечатлений от поездки. В итоге посетили то, что хотели и то, что не знали, что хотим. Благодарим Далера и его команду, желаем процветания.