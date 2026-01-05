24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Узнаете, что означает название города, как живёт местное население и почувствуете истинный дух страны.
Описание экскурсии
Набережная Корниш с современными скульптурами, ухоженными парками и панорамой Персидского залива.
Heritage Village — реконструкция традиционной жизни бедуинов: шатры, оружие, ремесленные мастерские, утварь и декоративные фигуры животных, показывающие образ жизни прошлых поколений.
Capital Gate — знаменитая «падающая башня» с наклоном 18 градусов.
Al Bahar Towers — современные двойные здания с динамическими фасадами, отражающие инновации в архитектуре.
Emirates Palace — один из самых дорогих отелей мира с роскошными интерьерами, мраморными залами и ухоженными садами.
Мечеть шейха Зайда — грандиозный архитектурный ансамбль с белоснежными куполами, мраморными полами, ручной резьбой и коврами.
Фотогеничные места — внутренние дворики и смотровые площадки, откуда открываются лучшие виды на город и Персидский залив.
По желанию — Ferrari World — тематический парк с легендарными автомобилями, интерактивными экспозициями и аттракционами.
Вы узнаете:
- историю основания Абу-Даби и значение названия города
- как живут местные жители и какие традиции соблюдаются в эмирате
- почему Emirates Palace считается символом роскоши и гостеприимства
- интересные факты о строительстве мечети шейха Зайда
Организационные детали
- Поедем на автомобилях класса комфорт и комфорт+. Есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и вип-класса (стоимость по запросу)
- Оплату остатка стоимости нужно внести на месте перед началом экскурсии наличными или переводом с любой карты
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Феррари-парк — 385 дирхамов ($104) за чел.
- Президентский дворец — 75 дирхамов ($20) за чел.
- Встреча в аэропорту — $10 за парковку
- Трансфер из Фуджейры — $120, из Рас-Аль-Хайма — $90, из Аджмана — $50, из Шарджи — $30, из отелей Sheraton Sharjah Beach Resort и Coral Beach Resort Sharjah — $50
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
По приезду в ОАЭ был ряд вопросов, которые задал Далеру в вотсапе. Далер помог во всех вопросах