24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ

Далер
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Далер – представитель гидов
Абу-Даби — самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке.

Вы увидите великолепное сочетание небоскребов, шикарных дворцов, музеев и зданий с уникальной архитектурой.

Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, самый дорогой отель в мире, деревню бедуинов и другие удивительные места.

Узнаете, что означает название города и почему ему дали именно это имя.

Я расскажу о том, как живет местное население и помогу почувствовать истинный дух страны.
$250
$200 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии24 отзыва
4.71
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби

Что вас ожидает

Деревня бедуинов и набережная Корниш
Абу-Даби считается самым живописным городом во всей стране. Вы заметите это сразу, как закончится территория Дубая и начнется область Абу-Даби, нетипично зеленая для здешних мест. При въезде я покажу необычный мост, напоминающий барханы. Далее путь будет пролегать по чудесной набережной, которая поразит вас чистотой и ухоженностью. Первую остановку мы сделаем в Херитидж Виллидж — историко-этнографическом музее под открытым небом. Вы увидите шатры, в которых жили бедуины, старинное оружие, ремесленные фигуры животных, бытовые артефакты и многое другое.

Мечеть шейха Зайда и чудеса современной архитектуры
Вы посетите Эмирейтс Пэлис, который в народе называют «Золотой дворец». Это самое дорогое сооружение отельного типа стоимостью более 3-х миллиардов долларов. Далее я покажу падающую башню Кэпитал Гейт и Аль Бахар — здания-близнецы с подвижным фасадом. Кульминацией станет посещение потрясающей воображение Большой мечети шейха Зайда. Я расскажу, сколько времени ушло на строительство мечети и в чем состояло ее изначальное предназначение. В завершение, по вашему желанию, мы заедем в тематический парк феррари, где вы сможете погрузиться в мир легендарного автомобиля, купить сувениры с фирменным логотипом и сделать отличные фотографии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле KIA Optima 2018 года
  • Я заберу вас из любого отеля Дубая, Шарджи, Абу-Даби или Рас-Аль-Хаймы
  • Я с радостью скорректирую маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат
  • В некоторые дни экскурсию может провести один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее.

В стоимость экскурсии не включены входные билеты (посещение по желанию): Феррари-парк — 310 дирхам с человека, Лувр — 55 дирхам с человека.

Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Далер
Далер
Здравствуйте! Меня зовут Далер, я живу в ОАЭ с 2008 года, на Трипстере представляю команду гидов-знатоков Эмиратов. С удовольствием показываем путешественникам все значимые места страны и рассказываем про уклад и жизнь местного населения, с которой знакомы изнутри. Гарантируем, что вы получите много интересной информации и море впечатлений. Будем рад знакомству!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
ОАЭ посещаем впервые, не любим общественный транспорт, поэтому сразу решили заказать индивидуальную экскурсию «Один день в сказочном Абу-Даби».
Нашим гидом, был Булат, о чём заранее, предупредил Далер. Булат оказался, очень приятным, спокойным, внимательным, молодым человеком, опытным водителем, в ОАЭ, интенсивное движение))
В ровно назначенное время, машина подъехала к нашим апартаментам, Булат, предложил воду, в машине, работал кондиционер. Маршрут полностью построил в соответствии с нашими пожеланиями, без ограничения по времени. Булат рассказал, как устроены ОАЭ, про жизнь и обычаи коренных жителей, везде нас сопровождал, показывал лучшие локации для фото и помогал фотографироваться, следил, чтобы мы не потерялись))
Вся экскурсия прошла в спокойной, доброжелательной обстановке, посетили все самые красивые и знаковые места в Абу-Даби, нам очень понравилось, рекомендуем!
22 февраля 2020
Экскурсию забронировали уже будучи а ОАЭ. Изначально планировали посетить Абу-Даби. Путешествуем вместе с ребенком 10 лет, поэтому выбрали индивидуальную экскурсию с гидом Далером. Очень довольны. Маршрут экскурсии скорректировали в соответствии со своими пожеланиями. Далер рассказал нам много очень интересного. Экскурсия была познавательной и насыщенной, а общение с Далером очень приятным.
1 января 2020
Экскурсия на высоком уровне. Все очень понравилось! Спасибо огромное Далеру!
29 декабря 2019
Спасибо большое Боте за доброжелательное отношение, интересную экскурсию. Ботя провёл с нами целый день, показал интереснейшие места, помогал решить все возникающие в процессе экскурсии вопросы. Очень добрый и веселый молодой человек. Мы очень довольны, семья из Киева
25 ноября 2019
Экскурсией это назвать сложно. Скорее просто машина с водителем.
Начнём с того, что вместо заявленного экскурсовода Далера приехал совсем другой человек. Если не ошибаюсь Алек. По дороге в Абу-Даби мы попали в дождь. И оказалось, что в машине не работают дворники. Следующие минут 40 мы ползли по трассе пытаясь хоть где-то найти отвертку, потому что своей у водителя не оказалось. Везде где мы останавливались наш водитель пытался разговаривать с местным населением на РУССКОМ, потому что других языков ( английского или арабского) он не знает. Слава Богу на одной заправке ему удалось раздобыть инструмент и мы поехали дальше. Экскурсовод из него вообще никакой. Три с половиной факта об Абу-Даби и куча разговоров о российской политике. Мне кажется я рассказала ему об Абу-Даби больше, чем он нам. Если бы знала, что будет такая «экскурсия» подготовилась бы лучше.)))) и его подучила бы))))
Ещё когда планировала экскурсию и списывалась с Далером, то обговаривала, что мы хотим посетить соколиный госпиталь. Но когда к нам приехал Алек, оказалось что его об этом не предупреждали и туда мы не попали(((((
20 ноября 2019
Ездили с подругой на экскурсию с Далером. Это было просто замечательно. Экскурсовод отлично владеет вопросом, само содержание отличается редкой глубиной. Огромная бладорность, точно рекомендую
14 ноября 2019
Спасибо коллеге/другу Далера - Джавлону, который провел для нас эту экускурсию. Джавлон пунктуальный, опрятный, знающий свое дело гид и просто хороший, веселый человек с которым не скучно. Все пожелания и изменения маршрута/программы были выполнены! все супер!
8 ноября 2019
4 ноября у нас прошла экскурсия в солнечный и красивый Абу-Даби. Все прошло в целом очень хорошо, забрали из отеля во время, нам показали красивые и интересные места в Абу-Даби Большая мечеть шейха Зайда; Отель Emirates Palace ;Тематический парк развлечений Ferrari World ; Лувр Абу-Даби, заехали на рынок полакомиться вкусными финиками, посетили по дорого тематическую заправку по кинофильму Бузумного Макса. На всем пути нас сопровождал гид Сергей. Сергей не много рассказывал по тематики экскурсии, но необходимая информация была дана, был уважителен и внимателен ко всем членам нашей группы, а компания у нас была разного поколения. Мы остались в целом довольны.
Из Минусов можно скатать только то, что Далер не предупредил меня ,что экскурсию будет проводить не он сам, а другой человек, но в данном случае нам было все равно. Смотрите мой отзыв у Далера про обзорку по Дубаю.
Анастасия
5 ноября 2019
Из плюсов данной экскурсии хочу отметить индивидуальность , пунктуальность Далера, мечеть и Лувр интересные сами по себе объекты . Палэс был неожиданно закрыт. Мы провели полтора часа в лувре и около 2 часов в мечети , все остальное время занимает дорога. Удобно выезжать в 12 , утром можно покупаться. Из Минусов, вы вынуждены слушать личные телефонные разговоры всю дорогу .
24 октября 2019
Первый раз в Эмиратах поэтому очень хотелось узнать об этой стране побольше. Далер открыл нам эту замечательную страну. Экскурсия прошла прекрасно. Вместо заявленных 7 часов нас знакомили с Абу Даби 9 часов. У Далера хороший русский язык и большие знания по вопросу. Хочется отметить также, что Далер организовал нам трансфер из аэропорта для 6 человек, за что ему большое спасибо. Экскурсию с Далером рекомендую
Ещё 14 отзывов

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