24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Один день в сказочном Абу-Даби - из Дубая

Мечеть шейха Зайда, Emirates Palace, деревня бедуинов и другие знаковые локации
Абу-Даби — самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Вы оцените сочетание небоскрёбов, шикарных дворцов, музеев и зданий с необычной архитектурой. Посетите мечеть шейха Зайда, самый дорогой отель в мире, деревню бедуинов.

Узнаете, что означает название города, как живёт местное население и почувствуете истинный дух страны.
4.7
108 отзывов
Один день в сказочном Абу-Даби - из Дубая
Один день в сказочном Абу-Даби - из Дубая
Один день в сказочном Абу-Даби - из Дубая

Описание экскурсии

Набережная Корниш с современными скульптурами, ухоженными парками и панорамой Персидского залива.

Heritage Village — реконструкция традиционной жизни бедуинов: шатры, оружие, ремесленные мастерские, утварь и декоративные фигуры животных, показывающие образ жизни прошлых поколений.

Capital Gate — знаменитая «падающая башня» с наклоном 18 градусов.

Al Bahar Towers — современные двойные здания с динамическими фасадами, отражающие инновации в архитектуре.

Emirates Palace — один из самых дорогих отелей мира с роскошными интерьерами, мраморными залами и ухоженными садами.

Мечеть шейха Зайда — грандиозный архитектурный ансамбль с белоснежными куполами, мраморными полами, ручной резьбой и коврами.

Фотогеничные места — внутренние дворики и смотровые площадки, откуда открываются лучшие виды на город и Персидский залив.

По желанию — Ferrari World — тематический парк с легендарными автомобилями, интерактивными экспозициями и аттракционами.

Вы узнаете:

  • историю основания Абу-Даби и значение названия города
  • как живут местные жители и какие традиции соблюдаются в эмирате
  • почему Emirates Palace считается символом роскоши и гостеприимства
  • интересные факты о строительстве мечети шейха Зайда

Организационные детали

  • Поедем на автомобилях класса комфорт и комфорт+. Есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и вип-класса (стоимость по запросу)
  • Оплату остатка стоимости нужно внести на месте перед началом экскурсии наличными или переводом с любой карты
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Феррари-парк — 385 дирхамов ($104) за чел.
  • Президентский дворец — 75 дирхамов ($20) за чел.
  • Встреча в аэропорту — $10 за парковку
  • Трансфер из Фуджейры — $120, из Рас-Аль-Хайма — $90, из Аджмана — $50, из Шарджи — $30, из отелей Sheraton Sharjah Beach Resort и Coral Beach Resort Sharjah — $50

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Далер
Далер — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7645 туристов
Мы покажем вам настоящий дух Востока — с его культурой, историей и современными чудесами. Расскажем о местной жизни, традициях, архитектуре и природе — обо всём, что делает наш регион особенным. Сильны
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тем, что сами живём здесь (я — с 2008 года) и хорошо знаем, как показать страну глазами местных, но с душой путешественников. Ценим индивидуальный подход. Стараемся, чтобы каждая экскурсия была по душе — с нужным темпом, интересными историями и атмосферой дружеского общения. Не просто показываем достопримечательности — делимся своим Востоком.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
4
3
6
2
4
1
1
A
Акбар отличный гид. Было комфортно и интересно.
Акбар отличный гид. Было комфортно и интересно.
Акбар отличный гид. Было комфортно и интересно.
Акбар отличный гид. Было комфортно и интересно.
Акбар отличный гид. Было комфортно и интересно.
Акбар отличный гид. Было комфортно и интересно.
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А
Я не фанат экскурсий, где тебя перегружают информацией об исторических фактах - и наш экскурсовод, Анна, полностью попала в запрос:) Рассказала о том, как живет местное население, как отличается менталитет
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и местные устои, про историю ОАЭ. Завезла в прикольные кафе на въезде и выезде из Абу-Даби. Экскурсия вышла отличной, мы в восторге!

Подстроили маршрут под наши предпочтения - мы сходили в Дворец Президента, Мечеть и Музей TeamLab - последний очень рекомендую, оно того стоит.

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О
Дубай так много времени отнимает, что некогда было написать отзыв, а тур стоит того, чтобы поблагодарить Далера и его команду, в частности Баху, за прекрасные впечатления. Организация: все четко, быстро,
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информативно, с вариантами оплаты для русских туристов с их ограничениями (карта, наличные, оплата в рублях по номеру телефона). В назначенное время за нами приехал наш гид Баха. Сразу программу тура откорректировали под наши запросы. Мы хотели начать с парка Феррари и катанием на горках. Билеты купили у Далера со скидкой и за рубли, нам так было удобней. В парке правда нас ждал сюрприз, не работали 2 горки из самых крутых, но информации об этом не было даже не сайте парка, только на входе нам это сказали, но нас это не остановило, так как целью в первую очередь было прокатиться на Formula Rossa. Из-за того, что часть парка не работала было очень мало людей и мы успели прокатиться несколько раз на интересующей нас горке. Ощущения просто супер. А далее мы просили отвезти нас на вечернюю съемку мечети шейха Зайда. В принципе мы и планировали парк аттракционов и мечеть. Но Баха решил завезти нас туда, куда мы и не думали, что хотим. Мы были в отеле Emirates Palace, Да, здесь все очень дорого-богато, но при этом очень интересно пройтись и поснимать невероятно красивые фото. Далее Баха отвез нас в Президентский дворец, купив нам входные билеты. Очень быстро прошли, сели в автобус, так как по территории проход не возможен, и приехали во дворец. Место однозначно требует посещения. Невероятной красоты залы, интересно посмотреть экспозиции, особенно зал подарков. Ну и наконец мечеть. Мечеть невероятная. Да чужая религия, что-то не понятно и удивительно, но в то же время очень красиво и завораживающе. А с вечерней подсветкой вообще неотразимо. В общем день был очень насыщен впечатлениями. Благодаря Бахе, заехали на рынок фиников, естественно купили их, ну очень вкусно. А еще попробовали мороженое из верблюжьего молока, вкусно, но жирненько показалось. Весь день Баха не просто был водителем, но и интересно рассказывал обо всем что посещали или проезжали, был фотографом, да и вообще хорошее чувство юмора Бахи добавило приятных впечатлений от поездки. В итоге посетили то, что хотели и то, что не знали, что хотим. Благодарим Далера и его команду, желаем процветания.

Дубай так много времени отнимает, что некогда было написать отзыв, а тур стоит того, чтобы поблагодарить
Дубай так много времени отнимает, что некогда было написать отзыв, а тур стоит того, чтобы поблагодарить
Дубай так много времени отнимает, что некогда было написать отзыв, а тур стоит того, чтобы поблагодарить
Дубай так много времени отнимает, что некогда было написать отзыв, а тур стоит того, чтобы поблагодарить
Дубай так много времени отнимает, что некогда было написать отзыв, а тур стоит того, чтобы поблагодарить
Дубай так много времени отнимает, что некогда было написать отзыв, а тур стоит того, чтобы поблагодарить
Дубай так много времени отнимает, что некогда было написать отзыв, а тур стоит того, чтобы поблагодарить
Дубай так много времени отнимает, что некогда было написать отзыв, а тур стоит того, чтобы поблагодарить+2
Дубай так много времени отнимает, что некогда было написать отзыв, а тур стоит того, чтобы поблагодарить
Дубай так много времени отнимает, что некогда было написать отзыв, а тур стоит того, чтобы поблагодарить
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S
Забронировал тур через сайт. Со мной сразу же связался Далер и дал все инструкции.
По приезду в ОАЭ был ряд вопросов, которые задал Далеру в вотсапе. Далер помог во всех вопросах
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и всё объяснил.
Экскурсию проводил Баха.
Замечательный гид, очень добрый и вежливый человек. Забрали нас прямо из отеля. Экскурсия была очень насыщенной. Баха рассказывал про каждую достопримечательность, про историю эмиратов, про особенности и все тонкости. Мы задавали вопросы как касающиеся самой экскурсии, так и наши личные. Баха рассказал и разъяснил всё по полочкам. Мы побывали в Лувре, на местном рынке попробовали финики и необычный кофе. Съездили в Emirates Palace. Походили внутри этого легендарного семизвёздночного отеля и выпили кофе с золотом;)
Побывали в дворце Президента и знаменитой Мечети.
Очень понравилось!)

Забронировал тур через сайт. Со мной сразу же связался Далер и дал все инструкции.
Забронировал тур через сайт. Со мной сразу же связался Далер и дал все инструкции.
Забронировал тур через сайт. Со мной сразу же связался Далер и дал все инструкции.
Забронировал тур через сайт. Со мной сразу же связался Далер и дал все инструкции.
Забронировал тур через сайт. Со мной сразу же связался Далер и дал все инструкции.
Забронировал тур через сайт. Со мной сразу же связался Далер и дал все инструкции.
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Ирина
Это было потрясающе, великолепно, феерически, огненно и ещё множество восторженных эпитетов!!! А вызвала эту бурю эмоций экскурсия 1 день в сказочном Абу-Даби🕌 с экскурсоводом Фарходом. Сказать,что нам все очень понравилось-это
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не сказать ничего! Это космические впечатления… То,что мы увидели-нереально красиво и впечатляюще! И конечно же мы никогда бы не оказались в Абу-Даби,если бы не наш гид Фарход, который абсолютно ненавязчиво рассказывал обо всем… мы будто бы встретили давнего друга, который давно здесь живет и который решил показать нам Абу-Даби. Встретить такого гида-это большая удача, уж поверьте моему опыту…. Он чрезвычайно обходителен,сам предлагает сделать фотографии(кстати, фото получились просто супер), вежлив,не навязывает никаких покупок, не торопит и просто очень приятен, как человек и собеседник. И,как отметила моя 16 летняя дочь:"он-очень крутой и классный"))
Мы посетили музей Лувр, отель Эмирейт, выпили кофе с золотом, между прочим)) побывали в резиденции Президента Абу-Даби, в которой просто дух захватывает от красоты и величия,ну и в заключение экскурсии Фарход привёз нас в мечеть Шейха Зайда, из которой мы вышли и просто расплакались от счастья, что можем видеть такую неземную красоту своими глазами! Эта поездка надолго останется в нашей памяти,и несомненно пополнила копилку приятных воспоминаний. День и правда получился очень насыщенным. От нас тысяча благодарностей! ❤️💫💫👍🏻👍🏻И, да, когда соберётесь на экскурсию, не забудьте взять с собой хорошее настроение, позитивный настрой и желание удивляться всей этой красоте, тогда вы будете впечатлены вдвойне😉

Это было потрясающе, великолепно, феерически, огненно и ещё множество восторженных эпитетов!!! А вызвала эту бурю эмоций
Это было потрясающе, великолепно, феерически, огненно и ещё множество восторженных эпитетов!!! А вызвала эту бурю эмоций
Это было потрясающе, великолепно, феерически, огненно и ещё множество восторженных эпитетов!!! А вызвала эту бурю эмоций
Это было потрясающе, великолепно, феерически, огненно и ещё множество восторженных эпитетов!!! А вызвала эту бурю эмоций
Это было потрясающе, великолепно, феерически, огненно и ещё множество восторженных эпитетов!!! А вызвала эту бурю эмоций
Это было потрясающе, великолепно, феерически, огненно и ещё множество восторженных эпитетов!!! А вызвала эту бурю эмоций
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А
Брали поездку с Гидом по имени Мир. Гид приехал вовремя,по моей просьбе привёз букет цветов для жены должного уровня (у неё был др в этот день), поездка до Абу Даби
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прошла быстро, время скрасила остановка в парке по мотивам фильма Безумный Макс с декорациями из Голливуда, привезёнными Шейхом)))Далее посетили Золотой дворец, выпили вкуснейший кофе с золотом в холле дворца, после посетили резиденцию Шейха, все очень красиво и немноголюдно, Мир прекрасно рассчитал время и маршрут. Далее на наше предложение пообедать предложил нам один ресторанчик, с виду простой, но неимоверно вкусный, счёт в 300 дирхам за ведро морепродуктов и 4 манго фреша порадовал вдвойне!На дерсерт оставалась мечеть Шейха Заеда, гид быстро везде провёл, пл нашему желанию приобрели одежду для захода (по дресс коду мы проходили, гид нас предупредил, что необходимо и как надеть), но нам хотелось красивых фото и колорита!)Мир сделал нам прекрасные фото и показал Мечеть, а далее провёл на место о котором мало кто знает - смотровая площадка с отражением мечети в воду (это новинка не все знают где это), фото прекрасные и настроения тоже!Дорога обратно прошла легко и быстро, вождение безопасное и шустрое) доехали обратно за 1 час! Ещё Мир завёз нас на рынок рыбы по нашей просьбе и рынок сладостей (не туристический,с ценами для местных), купили домой вкуснейшие финики, специи и кофе. Время рассчитано 👌, дома были в 21.30. Рекомендую всем поездку в Абу Даби на 2 дня, если хотите успеть увидеть больше, ну а на программу как наша необходим день, Мир все покажет и проведёт быстро везде.

Брали поездку с Гидом по имени Мир. Гид приехал вовремя,по моей просьбе привёз букет цветов для
Брали поездку с Гидом по имени Мир. Гид приехал вовремя,по моей просьбе привёз букет цветов для
Брали поездку с Гидом по имени Мир. Гид приехал вовремя,по моей просьбе привёз букет цветов для
Брали поездку с Гидом по имени Мир. Гид приехал вовремя,по моей просьбе привёз букет цветов для
Брали поездку с Гидом по имени Мир. Гид приехал вовремя,по моей просьбе привёз букет цветов для
Брали поездку с Гидом по имени Мир. Гид приехал вовремя,по моей просьбе привёз букет цветов для
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