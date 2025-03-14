Мои заказы

Экскурсии на Озеро Любви из Дубая

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Любви» в Дубае на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
О Дубае с любовью
На машине
5 часов
207 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
О Дубае с любовью
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В вашем отеле
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Из Дубая - на горное озеро Хатта
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия на озеро Хатта из Дубая: погружение в спокойствие и красоту
Откройте для себя спокойствие и красоту озера Хатта во время уникальной экскурсии из Дубая. Отдых, который запомнится надолго
Начало: Трансфер из отеля
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
$350 за всё до 6 чел.
Дубайское озеро Любви
На машине
5.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубайское озеро Любви
Откройте для себя уникальное озеро в виде сердец, где деревья складываются в слово Love. Насладитесь тишиной и романтикой вдали от города
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лия
    14 марта 2025
    Дубайское озеро Любви
    Замечательная поездка к дубайским озерам. Удивительный оазис в пустыне. Получили удовольствие и приятно провели время в компании Мохаммада.
  • А
    Анастасия
    13 ноября 2024
    Дубайское озеро Любви
    Мухаммад любит свое дело. С самого начала приветливое отношение и планирование в переписке и до конца мероприятия. Всем, кто впервые
    читать дальше

    в Дубае и еще не ориентируется, рекомендую обращаться к Мухаммаду. Это интеллигентная беседа, знание истории и традиций ОАЭ.
    Хорошее владение русским языком особенно располагает.
    Мы остались довольны нашим мероприятие и обязательно сохраним контакт для дальнейших встреч и рекомендаций💪

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Озеро Любви»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. О Дубае с любовью
  2. Из Дубая - на горное озеро Хатта
  3. Дубайское озеро Любви
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дубай-Марина
  2. Пальма Джумейра
  3. Самое главное
  4. Бурдж-Халифа
  5. Дубай молл
  6. Мечеть шейха Зайда
  7. Музей Будущего
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Отель Парус
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в декабре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Озеро Любви" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 350. Туристы уже оставили гидам 213 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Озеро Любви», 213 ⭐ отзывов, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль