Индивидуальная
до 4 чел.
О Дубае с любовью
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В вашем отеле
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия на озеро Хатта из Дубая: погружение в спокойствие и красоту
Откройте для себя спокойствие и красоту озера Хатта во время уникальной экскурсии из Дубая. Отдых, который запомнится надолго
Начало: Трансфер из отеля
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубайское озеро Любви
Откройте для себя уникальное озеро в виде сердец, где деревья складываются в слово Love. Насладитесь тишиной и романтикой вдали от города
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛия14 марта 2025Замечательная поездка к дубайским озерам. Удивительный оазис в пустыне. Получили удовольствие и приятно провели время в компании Мохаммада.
- ААнастасия13 ноября 2024Мухаммад любит свое дело. С самого начала приветливое отношение и планирование в переписке и до конца мероприятия. Всем, кто впервые
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Озеро Любви»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в декабре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Озеро Любви" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 350. Туристы уже оставили гидам 213 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Озеро Любви», 213 ⭐ отзывов, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль