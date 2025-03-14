читать дальше в Дубае и еще не ориентируется, рекомендую обращаться к Мухаммаду. Это интеллигентная беседа, знание истории и традиций ОАЭ.

Хорошее владение русским языком особенно располагает.

Мы остались довольны нашим мероприятие и обязательно сохраним контакт для дальнейших встреч и рекомендаций💪

Мухаммад любит свое дело. С самого начала приветливое отношение и планирование в переписке и до конца мероприятия. Всем, кто впервые