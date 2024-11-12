Управляйте чудесным реактивным автомобилем в морской воде, запомните веселые и счастливые воспоминания как в музыкальных клипах.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание водной прогулкиКомпания Friends Aqua Watersports владеет тремя водными машинами разного цвета: зеленого, красного и белого. Каждый из наших водных автомобилей оснащен двигателем с турбонаддувом объемом 1800 куб. см, 4 динамиками Bluetooth, спойлером и зеркалами. Что вас ожидает:
- Прокатитесь на ужине на быстром реактивном автомобиле по морским водам Дубая, насладитесь поездкой рядом с башней Бурдж-Аль-Араб и пальмовым островом Атлантида.
- Наслаждайтесь увиденным, снимая потрясающие фотографии и видео с музыкальным сопровождением.
- Сделайте радостные моменты, полные волнения и веселья.
• Испытайте удовольствие от исследования побережья Дубая и осмотра достопримечательностей во время вождения. Важная информация:
- Мы предлагаем три вида поездок на реактивном автомобиле 20 минут, 30 минут и 60 минут езды.
- Вас будут сопровождать профессиональные лицензированные гиды, которые будут рады присоединиться к вам в вашем замечательном опыте. Не подходят: дети младше 5 лет и беременные женщины. Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, купальный костюм.
Каждый день
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от $190.58
Ответы на вопросы
Что включено
- Гид
- Спасательный жилет
- Неограниченная вода в бутылках
- Wi-Fi
- Доступ к пляжу
- Бесплатные шкафчики для хранения ценностей
- Душ
- Раздевалка
- Легкий завтрак (с 8:00 до 11:00)
- Безалкогольные напитки (с 8:00 до 14:00)
Что не входит в цену
- Профессиональный фотограф с отредактированными фотографиями и видео прямо на сайте
- Полотенце
- Купальники
- Парковка (3 дирхама ОАЭ/час)
- Все, что не упомянуто во включениях
Место начала и завершения?
553X+36 - Dubai - United Arab Emirates
Когда начало
Каждый день
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Мы предлагаем три вида поездок на реактивном автомобиле 20 минут, 30 минут и 60 минут езды
- Вас будут сопровождать профессиональные лицензированные гиды, которые будут рады присоединиться к вам в вашем замечательном опыте
- Не подходят: дети младше 5 лет и беременные женщины
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, купальный костюм
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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