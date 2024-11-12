Jet Car до Бурдж-эль-Араб с завтраком и безалкогольным напитком

Управляйте чудесным реактивным автомобилем в морской воде, запомните веселые и счастливые воспоминания как в музыкальных клипах.
Jet Car до Бурдж-эль-Араб с завтраком и безалкогольным напитком
Jet Car до Бурдж-эль-Араб с завтраком и безалкогольным напитком
Jet Car до Бурдж-эль-Араб с завтраком и безалкогольным напитком
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание водной прогулки

Компания Friends Aqua Watersports владеет тремя водными машинами разного цвета: зеленого, красного и белого. Каждый из наших водных автомобилей оснащен двигателем с турбонаддувом объемом 1800 куб. см, 4 динамиками Bluetooth, спойлером и зеркалами. Что вас ожидает:
  • Прокатитесь на ужине на быстром реактивном автомобиле по морским водам Дубая, насладитесь поездкой рядом с башней Бурдж-Аль-Араб и пальмовым островом Атлантида.
  • Наслаждайтесь увиденным, снимая потрясающие фотографии и видео с музыкальным сопровождением.
  • Сделайте радостные моменты, полные волнения и веселья.

• Испытайте удовольствие от исследования побережья Дубая и осмотра достопримечательностей во время вождения. Важная информация:

  • Мы предлагаем три вида поездок на реактивном автомобиле 20 минут, 30 минут и 60 минут езды.
  • Вас будут сопровождать профессиональные лицензированные гиды, которые будут рады присоединиться к вам в вашем замечательном опыте. Не подходят: дети младше 5 лет и беременные женщины. Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, купальный костюм.

Каждый день

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билетот $190.58

Ответы на вопросы

Что включено
  • Гид
  • Спасательный жилет
  • Неограниченная вода в бутылках
  • Wi-Fi
  • Доступ к пляжу
  • Бесплатные шкафчики для хранения ценностей
  • Душ
  • Раздевалка
  • Легкий завтрак (с 8:00 до 11:00)
  • Безалкогольные напитки (с 8:00 до 14:00)
Что не входит в цену
  • Профессиональный фотограф с отредактированными фотографиями и видео прямо на сайте
  • Полотенце
  • Купальники
  • Парковка (3 дирхама ОАЭ/час)
  • Все, что не упомянуто во включениях
Место начала и завершения?
553X+36 - Dubai - United Arab Emirates
Когда начало
Каждый день
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Мы предлагаем три вида поездок на реактивном автомобиле 20 минут, 30 минут и 60 минут езды
  • Вас будут сопровождать профессиональные лицензированные гиды, которые будут рады присоединиться к вам в вашем замечательном опыте
  • Не подходят: дети младше 5 лет и беременные женщины
  • Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, купальный костюм
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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