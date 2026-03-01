Добро пожаловать в пустыню — без шумных толп, шоу и кемпингов. Вы прокатитесь на подготовленных джипах по высоким дюнам, ощутите величие и масштаб этого места. Получите яркие эмоции от дюн-драйва и сэндбординга, попробуете арабский кофе и финики. И конечно, сделаете яркие снимки.
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из отелей и отправимся в пустыню.
- Здесь вас ждёт продлённый дюн-драйв по высоким барханам.
- Сделаем остановку на вершине бархана, вы попробуете сэндбординг (по желанию).
- Конечно, будут фотостопы в самых живописных местах пустыни.
- После поездки мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol, подготовленных для катания по песчаным дюнам.
- В стоимость входит сэндбординг, угощение кофе и финиками. За доплату вы можете прокатиться на квадроцикле или багги — 160 UAE за 30 мин, на верблюде — 20 UAE за 10 мин.
- С вами будет опытный англоязычный водитель из нашей команды с официальной лицензией на вождение в пустыне.
Особенности трансфера
- Мы заберём вас из Дубая, Адмана или Шарджи. Трансфер из Абу-Даби, Рас-эль-Хаймы и Умм-эль-Кувейна возможен за дополнительную плату.
- Мы не забираем гостей из отдалённых районов Дубая — Jebel Ali, Silicon Oasis, Arabian Ranches, Ibn Battuta, Dubai Land, JVC, Motor City.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 421 туриста
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Приятная прогулка в пустыню Покатались по барханам, сделали фотосессию и покатались на доске с барханов Также прокатились на верблюде и выпили кофе с финиками
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