Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Почувствуйте настоящую свободу: ветер в волосах, открытое небо над головой и ослепительный Дубай, сияющий миллионами огней.



Мы организуем яркий фототур на кабриолете, где каждый кадр наполнен стилем, эмоциями и атмосферой города-праздника.



Днём — солнце и дерзость городской суеты, ночью — завораживающие виды небоскрёбов, отражающихся в открытом небе. 5 2 отзыва

Алёна Ваш гид в Дубае Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка $300 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 4 часа 1-3 человека На кабриолете Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Дубай c открытым небом: фототур на кабриолете Кабриолет — это больше, чем просто поездка. Это чувство абсолютной свободы, когда над головой нет крыши, а ветер треплет волосы, смешиваясь с энергией города. Это момент слияния с городом мечты. Днём Дубай встречает вас ярким солнцем, безупречными пейзажами и ощущением праздника, разлитым в воздухе. Вы ловите восторг от открытого неба и скорости, чтобы через мгновение раствориться в умиротворении, глядя на уходящие за горизонт линии мегаполиса. Мы приглашаем вас на фотодень, дерзкий и стильный, созданный для тех, кто хочет вырваться из городской суеты, не покидая её. Каждый кадр здесь наполнен эмоцией, светом и атмосферой настоящей жизни — той самой, что становится больше, чем сцена из фильма. А ночью Дубай ослепляет: миллионы огней зажигаются в небоскребах, и, глядя на них из открытого кабриолета, ты понимаешь, как расширяются горизонты и рождаются мечты. С нетерпением ждём встречи с вами на дорогах этого удивительного города.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Музей Будущего

Финансовый район

Район Даунтаун, Бурдж Халифа

Бурдж аль-Араб, район Джумейра

Пальма Джумейра, ⁠ отель Атлантис (The Royal Atlantis)

Район Дубай Марина

Колесо обозрения (Blue Waters) Что включено Услуги гида

Питьевая вода Что не входит в цену Входные билеты

Питание

Стоимость паркинга в аэропортах Дубая Где начинаем и завершаем? Начало: Дубай Завершение: Ваш отель в Дубае Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.