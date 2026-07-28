Почувствуйте настоящую свободу: ветер в волосах, открытое небо над головой и ослепительный Дубай, сияющий миллионами огней.
Мы организуем яркий фототур на кабриолете, где каждый кадр наполнен стилем, эмоциями и атмосферой города-праздника.
Днём — солнце и дерзость городской суеты, ночью — завораживающие виды небоскрёбов, отражающихся в открытом небе.
Мы организуем яркий фототур на кабриолете, где каждый кадр наполнен стилем, эмоциями и атмосферой города-праздника.
Днём — солнце и дерзость городской суеты, ночью — завораживающие виды небоскрёбов, отражающихся в открытом небе.
Описание фото-прогулкиДубай c открытым небом: фототур на кабриолете Кабриолет — это больше, чем просто поездка. Это чувство абсолютной свободы, когда над головой нет крыши, а ветер треплет волосы, смешиваясь с энергией города. Это момент слияния с городом мечты. Днём Дубай встречает вас ярким солнцем, безупречными пейзажами и ощущением праздника, разлитым в воздухе. Вы ловите восторг от открытого неба и скорости, чтобы через мгновение раствориться в умиротворении, глядя на уходящие за горизонт линии мегаполиса. Мы приглашаем вас на фотодень, дерзкий и стильный, созданный для тех, кто хочет вырваться из городской суеты, не покидая её. Каждый кадр здесь наполнен эмоцией, светом и атмосферой настоящей жизни — той самой, что становится больше, чем сцена из фильма. А ночью Дубай ослепляет: миллионы огней зажигаются в небоскребах, и, глядя на них из открытого кабриолета, ты понимаешь, как расширяются горизонты и рождаются мечты. С нетерпением ждём встречи с вами на дорогах этого удивительного города.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Будущего
- Финансовый район
- Район Даунтаун, Бурдж Халифа
- Бурдж аль-Араб, район Джумейра
- Пальма Джумейра, отель Атлантис (The Royal Atlantis)
- Район Дубай Марина
- Колесо обозрения (Blue Waters)
Что включено
- Услуги гида
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Стоимость паркинга в аэропортах Дубая
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дубай
Завершение: Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Очень понравилось, Алёна показала очень красивый маршрут по Дубаю, великолепные пейзажи, отличные получились фото и видео. Я уже в Дубае не первый раз и не последний, но узнал про него много нового, рекомендую Алену, нам все очень понравилось)
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Экскурсия «Восхитительный Дубай», которую нам провела Алёна, была прекрасной. Нам открылась красота ночного Дубая! Мы объехали все знаковые места. Алёна много нам не только показала, но и рассказала. Она все
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «Кабриолет и восхитительный Дубай»
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Дубае
Познакомьтесь с Дубаем глазами местного жителя. Узнайте о его истории, культуре и знаменитых достопримечательностях. Вас ждёт незабываемое путешествие
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $140
$200 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
По Дубаю на кабриолете
Проехать с ветерком по самым интересным местам города
Начало: В вашем отеле в Дубае
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $315
$350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Дубай на кабриолете - огни, драйв и стиль
Для тех, кто ценит эстетику, яркие эмоции и магию ночного мегаполиса
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубай - на кабриолете
С ветерком погрузиться в атмосферу мегаполиса
Завтра в 00:00
11 авг в 00:00
от $310 за всё до 3 чел.
$300 за экскурсию