Ночной Дубай на кабриолете - огни, драйв и стиль

Для тех, кто ценит эстетику, яркие эмоции и магию ночного мегаполиса
Почувствуйте вкус роскошной жизни — вас ждёт незабываемый фототур по ночному Дубаю на стильном кабриолете.

Под любимую музыку вы промчитесь по самым впечатляющим локациям города, где огни небоскрёбов отражаются в тёмной воде, а каждая остановка становится кадром из глянцевого журнала.
Ночной Дубай на кабриолете - огни, драйв и стиль© Нодир
Ночной Дубай на кабриолете - огни, драйв и стиль© Нодир
Ночной Дубай на кабриолете - огни, драйв и стиль© Нодир

Описание экскурсии

Музей Будущего

Стартуем у футуристичного здания, чья ночная подсветка создаёт иллюзию парящей арабской вязи. Идеальный фон для ваших первых снимков!

Бурдж-Аль-Араб

Легендарный парус ночью поражает роскошью. Его подсвеченный силуэт — готовая классическая фотография, полная блеска и стиля.

Шоссе шейха Зайда

Головокружительная поездка по главной артерии города среди огней небоскрёбов. Бесконечный световой туннель станет динамичным фоном для ваших кадров.

Центр Дубая

Остановимся у подножия небоскрёба Бурдж-Халифа и поющего фонтана. Ночная иллюминация станет прекрасным фоном для фото с главными символами Дубая.

Пальма Джумейра

Проедем мимо отелей Atlantis, затем поднимемся на смотровую площадку. Шикарные панорамы огней города и острова — и ещё больше фото в вашем альбоме.

Dubai Marina

Финальный аккорд — сияющая набережная марины и остров Bluewaters с колесом обозрения Ain Dubai.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Ford Mustang
  • Экскурсия только для тех, кто проживает в Дубае
  • Возможное время начала: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
  • С вами поедет один из профессиональных гидов-фотографов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир
Нодир — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 3017 туристов
Мы — команда русскоязычных гидов в ОАЭ. Уже не первый год мы показываем эмираты гостям из разных стран и стараемся сделать каждую экскурсию не просто информативной, а по-настоящему запоминающейся. Наша миссия
читать дальше

— вдохновлять путешественников, раскрывать живой, настоящий облик ОАЭ и делиться тем, что сами искренне любим в этой стране: от современного Дубая до традиционных кварталов, от пустынных просторов до культурных центров. Наш подход: главное для нас — личное отношение к каждому гостю. Мы не просто рассказываем, а вовлекаем, чувствуем ритм группы и умеем подстраиваться под интересы и настроение людей. Нам важно, чтобы каждый уехал с ощущением, что узнал страну не снаружи, а изнутри.

Входит в следующие категории Дубая

