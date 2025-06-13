кульминацией маршрута. Также предусмотрены остановки на финиковом рынке и набережной Corniche. Гостей ждёт комфортная поездка на автомобиле с кондиционером, что делает экскурсию удобной в любое время года. Гид расскажет о каждом месте, делая тур познавательным и интересным

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Абу-Даби - с ноября по март, когда температура комфортна для прогулок, а туристический поток умеренный. В это время года можно насладиться всеми достопримечательностями без изнуряющей жары. В летние месяцы, с июня по сентябрь, температура может быть высокой, но благодаря кондиционированному транспорту и посещению внутренних объектов, таких как Louvre и дворец Qasr al Vatan, тур остаётся комфортным. В остальные месяцы, особенно в апреле и октябре, погода также благоприятна для экскурсий, хотя может быть немного жарче.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.