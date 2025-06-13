Путешествие по Абу-Даби предлагает уникальную возможность увидеть сочетание роскоши и традиций.
Тур включает посещение знаменитого Emirates Palace, дворца шейха Qasr al Vatan и художественного музея Louvre. Величественная мечеть шейха Заида станет
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Посещение Emirates Palace
- 🏛️ Дворец шейха Qasr al Vatan
- 🎨 Музей Louvre
- 🕌 Мечеть шейха Заида
- 🌴 Финиковый рынок
- 🌅 Набережная Corniche
- 🎬 Локация Lost Exit
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Абу-Даби - с ноября по март, когда температура комфортна для прогулок, а туристический поток умеренный. В это время года можно насладиться всеми достопримечательностями без изнуряющей жары. В летние месяцы, с июня по сентябрь, температура может быть высокой, но благодаря кондиционированному транспорту и посещению внутренних объектов, таких как Louvre и дворец Qasr al Vatan, тур остаётся комфортным. В остальные месяцы, особенно в апреле и октябре, погода также благоприятна для экскурсий, хотя может быть немного жарче.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00
Что можно увидеть
- Emirates Palace
- Qasr al Vatan
- Louvre
- Мечеть шейха Заида
- Финиковый рынок
- Etihad Towers
- Набережная Corniche
- Lost Exit
Описание экскурсии
- Президентский отель Emirates Palace с невероятной красотой и роскошью.
- Дворец шейха Qasr al Vatan — это официальная резиденция президента.
- Художественный музей Louvre с экспонатами различных эпох и цивилизаций.
- Мечеть шейха Заида — это одна из самых больших мечетей в мире и главная точка на нашем маршруте.
- Финиковый и фруктовый рынок с восточными сладостями.
- Остановка с видом на Etihad Towers — это 5 современных небоскрёбов на берегу Персидского залива.
- Набережная Corniche с пешеходной зоной, контрастным парком на фоне небоскрёбов, ресторанами и классным пляжем.
- Остановка на локации Lost Exit — город из фильма «Безумный Макс».
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
- Билеты в платныеобъекты осмотра на маршруте приобретаются отдельно:
— Дворец шейха Qasr al Watan — $20 с чел.
— Музей Louvre — $20 с чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 и 10:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$85
Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 и 10:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Шахзод — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 493 туристов
Меня зовут Шахзод, я уже более 5 лет живу и работаю в Дубае гидом по всей стране, провёл множество индивидуальных и групповых экскурсий для гостей эмиратов. Мне очень нравится моя работа, потому что я могу делать путешествия людей более запоминающимися. Также я очень трепетно отношусь к комфорту в путешествии, поэтому об этом можете не беспокоиться!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
13 июн 2025
Спасибо огромное!!! Замечательная поездка. Отменный фотограф, прекрасный рассказчик ♥️
А
Анастасия
11 июн 2025
Поездка в Абу-Даби прошла отлично! Комфортный транспорт, внимательный гид и красивые места. Особенно понравилась мечеть — очень впечатляет! Рекомендуем.
О
Олег
3 июн 2025
Экскурсия по Абу-Даби очень понравилась. Особенно впечатлила мечеть шейха Зайда — она невероятно красивая и величественная. Гид рассказывал интересно, отвечал на все вопросы. Мы также увидели современные районы города, красивые набережные и культурные места. Всё прошло организованно и комфортно.
