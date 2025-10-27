Мои заказы

Парк Мушриф – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Мушриф» в Дубае на русском языке, цены от $140, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Комфортабельное путешествие на Mercedes с посещением главных достопримечательностей
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$550 за всё до 4 чел.
Парк развлечений «Ferrari World»
На автобусе
10 часов
25 отзывов
Групповая
Групповая экскурсия в парк развлечений «Ferrari World» в Дубае
Почувствуйте себя гонщиком в парке «Ferrari World»! Аттракционы, редкие модели машин и виртуальные путешествия ждут вас. Незабываемые эмоции гарантированы
Начало: В вашем отеле
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
11 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$140 за человека
Абу-Даби - город мечты
На машине
9 часов
-
5%
63 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Абу-Даби - город мечты
Посетить блистательную столицу страны и узнать о ней любопытные факты на автомобильной экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$352$370 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    27 октября 2025
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Парк развлечений очень хороший. Снял звезду так как, я полный и из значимых атракционов прошел только на один, и то случайно. Имейте это ввиду.
  • N
    Natalya
    23 апреля 2025
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Мы были в парке Развлечения Ferrari World детям понравилось но проблема возникла когда ехали туда не было сообщение что будут
    читать дальше

    из всех отелей забирать людей на это ушло много времени и только где то в конце сели Гид и с ним люди. Обратно дорога была с комфортом и за это спасибо

  • А
    Александр
    18 апреля 2025
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Все было хорошо, вовремя
    Все было хорошо, вовремя
  • А
    Альбина
    3 января 2025
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Муж и сын были в восторге от экскурсии. Все понравилось претензий нет!! Рекомендую, обязательно к посещению! Единственное, не стойте в очереди на большую горку, кроме нее много чего можно посмотреть и поучаствовать
    Муж и сын были в восторге от экскурсии. Все понравилось претензий нет!! Рекомендую, обязательно к посещению! Единственное, не стойте в очереди на большую горку, кроме нее много чего можно посмотреть и поучаствовать
  • Д
    Дмитрий
    8 декабря 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Забрали непосредственно из отеля, добирались до парка с одной пересадкой (потому что наш отель был в Шардже). Заранее по дороге
    читать дальше

    показали меню, которое можно заказать в парке (входит в стоимость билетов). Также обговорили место встречи и в назначенное время забрали и довезли обратно до отеля. В целом все отлично организовано. По дороге вода предоставляется бесплатно

  • А
    Анна
    29 сентября 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    В целом неплохо, сам парк понравился, в стоимость входил обед, было вкусно, но добирались в парк с тремя пересадками, было очень неудобно конечно же и по времени заняло очень много, на счет, то что будут пересадки не было сказано
  • N
    Natalia
    15 августа 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Добрый вечер. Были в парке с ребёнком 15лет. При бронировании всё прошло без замечаний, Виктория предупредила даже, что Росса не
    читать дальше

    работает. Но сам сбор людей не понравился, забирал мужчина, который спросил в АбуДаби, ответила, что да, и нас не пересадили в др. автобус, хорошо, что переспросила сама. Ехали на маленьком микроавтобусе, не хватила сопровождения, хотелось истории, советы, хоть что-то услышать. В самом парке не работала ещё зиплайн, крыша, миссия Феррари, в общем мы с ребёнком по три раза прокатились на турбо и самолёте (эти атракционы впечатлили), на детских и интерактивнам 1раз, пообедали вкусно, на картинге оказалось за доп. деньги 60дирхам-отказались, и потом накладка на самолёте произошла, очередь длинную отстояли (с учётом группы какой-то детей), а потом уже запустили, но вернули обратно, какая то накладка получилась. И впечатления смазались, т. к. по времени уже не успели ещё раз прокатиться. В общем со всеми работающими атракционами и с сопровождением гида было бы 5. Или, если бы как другие два парка посетить, наверное, больше бы понравилось.

  • И
    Илона
    21 июня 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Были в Папке развлечений, собрали группу достаточно быстро. Маленький недостаток в автобусе слабо работал кондиционер. Всё было во время.
    Сам парк понравился. Были в будний день, людей было не очень много. За 6 часов нахождения можно посетить большинство аттракционов.
  • l
    leonid
    5 июня 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось
  • Д
    Денис
    13 мая 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Забрали из отеля в 10 утра, в парке уже было в 12ч, на сам парк выделено 6.5 часов, чтотвполне достаточно.
    читать дальше

    Т. к. формула росси как всегда не работает, обед включен, обратно трвнсфер в 19ч.
    Организация в целом понравилась, рекомендую.
    Удобно, что можно забронировать из России, с предоплатой части стоимости на сайте, меньше потратите валюты.

  • А
    Алина
    6 мая 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Были в мае 2024 года. Очень жалко, что самая быстрая горка не работала. Но нам в е равно очень понравилось,
    читать дальше

    была небольшая заминка с пересадкой в автобусы, но в остальном все отлично. Обед плотненький голодным никто не остался. Хотим приехать ещё раз

  • А
    Александр
    19 апреля 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Все было прекрасно. Не смотря на то, что все дороги были перекрыты после урагана который был в Дубае буквально за
    читать дальше

    день до поездки. Но организаторы сделали все, чтобы мы добрались в безопасности. Хоть это и заняло сильно больше времени, чем в обычные дни.
    Пожалуй худшей частью тура была другая туристка которая была вечно всем недовольна 😂 но таким в целом жить непросто.

    Сам Феррари парк - огонь! Еще и повезло с тем, что было мало народу и поэтому удалось на всех аттракционах прокатиться по 2-3 раза и осталось время походить по Yas Mall.

    Короче крайне рекомендую всем кто раздумывает, как минимум раз - точно надо съездить.

  • С
    Сергей
    14 января 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Всё было хорошо. Плохих моментов не было
  • И
    Илья
    15 октября 2023
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Экскурсия была совмещенная, т. е. часть народу - по паркам, часть - на обзорку в абу-Даби. Логистика хорошая - всех
    читать дальше

    развезли, долго не катали. На парк выделено ~6 часов. Мы сначала думали что много, будем скучать. Но нет - времени едва хватило. Некоторые аттракционы в парке "запрятаны", надо искать, поэтому "нашли" их ближе к окончанию, еле успели прокатится по разу. Плюс обед по qr кодам, вобщем надо шевелится чтобы все успеть.
    Рекомендую. По другому в парк сгонять - или безумно долго или раза в 2 дороже (имею ввиду дорогу до парка из Дубая).

  • А
    Анастасия
    3 сентября 2023
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Всё отлично. Встретили, довезли до парка, вечером забрали. Обед был на Выбор в любом кафе парка. Всё понравилось
  • О
    Оксана
    17 августа 2023
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Советую всем отдыхающим с детьми, особенно с подростками, посетить это место. Мой сын остался в восторге. Я хоть и не
    читать дальше

    любитель горок, нашла там и для себя аттракционы. Организация чёткая, водитель довёз наз очень быстро, думала, что в этот парк ехать гораздо дольше от Дубая. Микроавтобусы новые, с хорошим
    кондиционером. Единственное, они были забиты под завязку с раскладывающимися допместами. Было тесно.

  • С
    Светлана
    14 августа 2023
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Мы были организованы с самого начала бронирования экскурсии на сайте. Нам сразу сообщили во сколько приедут за нами, и остальные
    читать дальше

    детали. Ровно ко времени приехал минивэн и нас с комфортом отвезли в парк, выдали билеты. По дороге водитель поделился впечатлениями, рассказал про Абу Даби и парк, что было очень приятно. А также сообщил во сколько и куда подойти вечером для трансфера домой. Мы легко прошли контроль с парке, брали воду по бутылке на человека - это можно. В билет входил комбо-обед, мы обедали в кафе Mamma Rosella, и остались очень довольны качеством и составом обеда. Провели в парке целый день - восторг и море эмоций, заряд энергии и драйва! Так как ездили в августе, боялись, что будет жарко - ничего подобного, внутри парка кондиционируемое пространство, очень комфортно. Обратно трансфер был организован на автобусе, гид по дороге рассказала про обычаи и традиции страны. Мы задавали вопросы, и даже не заметили, как доехали до нашего отеля. Решили, что в наш следующий визит в Дубай тоже закажем эту же экскурсию. Семья в восторге. Спасибо огромное Трипстер и особенное спасибо организаторам тура. Молодцы!

    Мы были организованы с самого начала бронирования экскурсии на сайте. Нам сразу сообщили во сколько приедутМы были организованы с самого начала бронирования экскурсии на сайте. Нам сразу сообщили во сколько приедутМы были организованы с самого начала бронирования экскурсии на сайте. Нам сразу сообщили во сколько приедутМы были организованы с самого начала бронирования экскурсии на сайте. Нам сразу сообщили во сколько приедутМы были организованы с самого начала бронирования экскурсии на сайте. Нам сразу сообщили во сколько приедут
  • О
    Ольга
    20 июля 2023
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Замечательный парк. Одного раза Формулы Россы мне было достаточно на всю жизнь. А дети катались по несколько раз.
    Спасибо организаторам!
    Замечательный парк. Одного раза Формулы Россы мне было достаточно на всю жизнь. А дети катались по несколько раз.
    Спасибо организаторам!
  • D
    Dmitrii
    6 февраля 2023
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Все отлично, во время поездки в парк Эльвира рассказывала об ОАЭ много полезной информации. Спасибо!
  • А
    Алексей
    11 октября 2019
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Отличная поездка получилась! Хоть и ехали из Рас эль хайма. 200км. Отдельный респект сопровождающему нас гиду Ирине! 2,5 часа поездки
    читать дальше

    благодаря ей пролетели незаметно. В парке на горке формула Росса есть ограничения по росту и весу:) (до 100 кг и 185см) не удалось мне прокатиться, дочка вышла с горки довольная, говорит мало)) На горку летающие ассы пустили без проблем. По выходу мы решили что нужно кататься на ассах раз 5 и можно идти в соседний торговый центр. После ассов все остальное уже не так захватывает!

