во вторник, четверг и воскресенье в 10:00 и 13:00

Дворцы из арабских сказок, роскошная мечеть, оригинальные небоскребы и даже филиал Лувра — Абу-Даби точно должен украсить ваш отдых в Эмиратах. Вы проедете и погуляете по главным локациям столицы, не раз восхититесь интерьерами и сделаете фото с лучших ракурсов.

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Описание экскурсии

Удобный дружеский формат экскурсии

Мы не только покажем вам столицу Эмиратов, но и поможем понять особенности этой страны. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даем достаточно свободного времени и подъезжаем к фото-стопам.

Маршрут

Last Exit — выставка машин-фудтраков , в том числе в стиле фильма «Безумный Макс». Яркая локация для фото и перекуса по дороге из Дубая в Абу-Даби.

, в том числе в стиле фильма «Безумный Макс». Яркая локация для фото и перекуса по дороге из Дубая в Абу-Даби. Мечеть шейха Зайда — огромная, белоснежная, великолепная. Вы полюбуетесь ее галереями и минаретами, рассмотрите исключительные ковры, люстры и мозаики.

— огромная, белоснежная, великолепная. Вы полюбуетесь ее галереями и минаретами, рассмотрите исключительные ковры, люстры и мозаики. Отель-дворец Emirates Palace : пальмовая аллея приведет вас в роскошные залы отеля, который прославляет арабскую культуру.

: пальмовая аллея приведет вас в роскошные залы отеля, который прославляет арабскую культуру. Дворец президента Qasr Al Watan , или Дворец Отечества, где и сейчас живет правитель с семьей.

, или Дворец Отечества, где и сейчас живет правитель с семьей. Музей Лувр Абу-Даби : вы увидите здание с необыкновенной крышей и по желанию изучите экспозицию.

: вы увидите здание с необыкновенной крышей и по желанию изучите экспозицию. Деревня наследия : в историко-этнографическом комплексе вы посмотрите, как раньше жили люди в разных климатических зонах Эмиратов.

: в историко-этнографическом комплексе вы посмотрите, как раньше жили люди в разных климатических зонах Эмиратов. Рынок фиников: напоследок предлагаем вам заехать на колоритный базар и купить свежих арабских вкусностей.

Кроме того, остановимся около оригинального здания тематического парка «Мир Феррари».

Организационные детали

Посещение Дворца президента Qasr Al Watan и Лувра возможно по договоренности. Билеты оплачиваются дополнительно (мы предоставляем их со скидкой): Qasr Al Watan — билет в резиденцию президента (65 дирхам стандарт, 80 дирхам в час пик), Лувр — 70 дирхам, музей цифрового искусства teamLab Phenomena — 150 дирхам

По понедельникам Лувр закрыт. Если вы хотите его посетить, выберите другой день для экскурсии

Как проходит экскурсия