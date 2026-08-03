во вторник, четверг и воскресенье в 10:00 и 13:00

Дворцы из арабских сказок, роскошная мечеть, оригинальные небоскребы и даже филиал Лувра — Абу-Даби точно должен украсить ваш отдых в Эмиратах.
Вы проедете и погуляете по главным локациям столицы, не раз восхититесь интерьерами и сделаете фото с лучших ракурсов.
Вы проедете и погуляете по главным локациям столицы, не раз восхититесь интерьерами и сделаете фото с лучших ракурсов.
Описание экскурсии
Удобный дружеский формат экскурсии
Мы не только покажем вам столицу Эмиратов, но и поможем понять особенности этой страны. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даем достаточно свободного времени и подъезжаем к фото-стопам.
Маршрут
- Last Exit — выставка машин-фудтраков, в том числе в стиле фильма «Безумный Макс». Яркая локация для фото и перекуса по дороге из Дубая в Абу-Даби.
- Мечеть шейха Зайда — огромная, белоснежная, великолепная. Вы полюбуетесь ее галереями и минаретами, рассмотрите исключительные ковры, люстры и мозаики.
- Отель-дворец Emirates Palace: пальмовая аллея приведет вас в роскошные залы отеля, который прославляет арабскую культуру.
- Дворец президента Qasr Al Watan, или Дворец Отечества, где и сейчас живет правитель с семьей.
- Музей Лувр Абу-Даби: вы увидите здание с необыкновенной крышей и по желанию изучите экспозицию.
- Деревня наследия: в историко-этнографическом комплексе вы посмотрите, как раньше жили люди в разных климатических зонах Эмиратов.
- Рынок фиников: напоследок предлагаем вам заехать на колоритный базар и купить свежих арабских вкусностей.
Кроме того, остановимся около оригинального здания тематического парка «Мир Феррари».
Организационные детали
- Посещение Дворца президента Qasr Al Watan и Лувра возможно по договоренности. Билеты оплачиваются дополнительно (мы предоставляем их со скидкой): Qasr Al Watan — билет в резиденцию президента (65 дирхам стандарт, 80 дирхам в час пик), Лувр — 70 дирхам, музей цифрового искусства teamLab Phenomena — 150 дирхам
- По понедельникам Лувр закрыт. Если вы хотите его посетить, выберите другой день для экскурсии
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном минивэне Kia Carnival
- Мы заберем вас от отеля и после экскурсии привезем обратно
- Стоимость актуальна для отелей Дубая и Шарджи, другие эмираты обсудите с гидом
- Длительность экскурсии от 10 до 12 часов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$45
|Дети до 12 лет
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарух — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 30690 туристов
Семь лет живу в Дубае и очень его люблю! У меня два высших образования, знаю 6 языков. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 1622 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Спасибо за замечательную поездку в Абу-Даби! Да, как таковой экскурсии нет, как пишут в других отзывах, но за такую сумму было понятно, что мы оплачиваем трансфер до главных локаций. Однако
+12
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М
Самые лучше впечатления от экскурсии - все заявленные точки прошли, было познавательно. При этом гид всегда интересовался, хотим ли в каждую точку и мог гибко регулировать время в зависимости от
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Экскурсия почти индивидуальная, было 5 человек. Амир большой молодец. Выполнил все наши пожелания. Машина хорошая, было комфортно. Посетили все, что хотели. Фишка экскурсии - посещение рыбного ресторана. Очень вкусно, всем рекомендую.
Все локации очень красивые.
Спасибо организаторам.
Все локации очень красивые.
Спасибо организаторам.
+2
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Все прошло отлично! Встретили у отеля, как положено, вовремя. Гид был очень веселый и вежливый молодой парень. Все рассказал, уговорил сходить в новый японский музей и за это ему огромное
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отличная и очень комфортная экскурсия. хотелось бы только немного побольше времени на Лувр. На перекус мы поехали на местный рынок в небольшое, но милое и очень вкусное рыбное заведение. Цены приятные, еда кайф. Экскурсовод прекрасный, рассказывал интересно и вся коммуникация была легкой. спасибо!
+5
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Ф
Азик отличный гид, было интересно слушать. Сама экскурсия тоже классная, все локации интересные и красивые. Из мест на выбор если пойдете в TeamLAB Phenomena, то точно не прогадаете, очень впечатляет.
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