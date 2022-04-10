во вторник, четверг и воскресенье в 10:00 и 13:00

Для участия в экскурсии у вас должен быть отрицательный ПЦР-тест, не превышающий 96 часов с момента сдачи
Мы не только покажем вам столицу Эмиратов, но и поможем понять особенности этой страны. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даем достаточно свободного времени и подъезжаем к фото-стопам.
Абу-Даби и ОАЭ с разных сторон
Как и благодаря кому появились Объединенные Арабские Эмираты? Вы узнаете о стране в целом и об Абу-Даби в частности. Услышите о выдающихся правителях, шейхах Зайде и Шахбуте; о законах ОАЭ, их экономическом развитии и целях на будущее. Другой темой станет жизнь Эмиратов: семейные традиции, образование, работа и отдых.
Кроме того, остановимся около оригинального здания тематического парка «Мир Феррари», круглого небоскрёба Aldar HQ и падающей башни Capital Gate.