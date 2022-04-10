во вторник, четверг и воскресенье в 10:00 и 13:00

Для участия в экскурсии у вас должен быть отрицательный ПЦР-тест, не превышающий 96 часов с момента сдачи

Что вас ожидает

Удобный дружеский формат экскурсии

Мы не только покажем вам столицу Эмиратов, но и поможем понять особенности этой страны. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даем достаточно свободного времени и подъезжаем к фото-стопам.

Абу-Даби и ОАЭ с разных сторон

Как и благодаря кому появились Объединенные Арабские Эмираты? Вы узнаете о стране в целом и об Абу-Даби в частности. Услышите о выдающихся правителях, шейхах Зайде и Шахбуте; о законах ОАЭ, их экономическом развитии и целях на будущее. Другой темой станет жизнь Эмиратов: семейные традиции, образование, работа и отдых.

Маршрут

Last Exit — выставка машин-фудтраков , в том числе в стиле фильма «Безумный Макс». Яркая локация для фото и перекуса по дороге из Дубая в Абу-Даби.

, в том числе в стиле фильма «Безумный Макс». Яркая локация для фото и перекуса по дороге из Дубая в Абу-Даби. Мечеть шейха Зайда — огромная, белоснежная, великолепная. Вы полюбуетесь ее галереями и минаретами, рассмотрите исключительные ковры, люстры и мозаики. А мы расскажем, сколько сил и средств вложили в строительство «визитной карточки» Абу-Даби.

— огромная, белоснежная, великолепная. Вы полюбуетесь ее галереями и минаретами, рассмотрите исключительные ковры, люстры и мозаики. А мы расскажем, сколько сил и средств вложили в строительство «визитной карточки» Абу-Даби. Отель-дворец Emirates Palace : пальмовая аллея приведет вас в роскошные залы отеля, который прославляет арабскую культуру.

: пальмовая аллея приведет вас в роскошные залы отеля, который прославляет арабскую культуру. Дворец президента Qasr Al Watan , или Дворец Отечества, где и сейчас живет правитель с семьей.

, или Дворец Отечества, где и сейчас живет правитель с семьей. Музей Лувр Абу-Даби : вы увидите здание с необыкновенной крышей и по желанию изучите экспозицию.

: вы увидите здание с необыкновенной крышей и по желанию изучите экспозицию. Деревня наследия : в историко-этнографическом комплексе вы посмотрите, как раньше жили люди в разных климатических зонах Эмиратов.

: в историко-этнографическом комплексе вы посмотрите, как раньше жили люди в разных климатических зонах Эмиратов. Рынок фиников: напоследок предлагаем вам заехать на колоритный базар и купить свежих арабских вкусностей.

Кроме того, остановимся около оригинального здания тематического парка «Мир Феррари», круглого небоскрёба Aldar HQ и падающей башни Capital Gate.

Организационные детали

Для участия в экскурсии у вас должен быть отрицательный ПЦР -тест, не превышающий 96 часов с момента сдачи

-тест, не превышающий 96 часов с момента сдачи Посещение Дворца президента Qasr Al Watan и Лувра возможно по договоренности. Билеты оплачиваются дополнительно (мы предоставляем их со скидкой).

Как проходит экскурсия