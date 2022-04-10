во вторник, четверг и воскресенье в 10:00 и 13:00

Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе

Познакомиться с блистательной столицей ОАЭ и понять культуру страны за 1 день

Мини-группа
Дворцы из арабских сказок, роскошная мечеть, оригинальные небоскребы и даже филиал Лувра — Абу-Даби точно должен украсить ваш отдых в Эмиратах.

В группе до 10 человек вы проедете и погуляете по главным локациям столицы, не раз восхититесь интерьерами и сделаете фото с лучших ракурсов.

А наш гид подробно расскажет об истории, экономике, традициях и повседневной жизни ОАЭ.
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Для участия в экскурсии у вас должен быть отрицательный ПЦР-тест, не превышающий 96 часов с момента сдачи

Что вас ожидает

Удобный дружеский формат экскурсии

Мы не только покажем вам столицу Эмиратов, но и поможем понять особенности этой страны. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даем достаточно свободного времени и подъезжаем к фото-стопам.

Абу-Даби и ОАЭ с разных сторон
Как и благодаря кому появились Объединенные Арабские Эмираты? Вы узнаете о стране в целом и об Абу-Даби в частности. Услышите о выдающихся правителях, шейхах Зайде и Шахбуте; о законах ОАЭ, их экономическом развитии и целях на будущее. Другой темой станет жизнь Эмиратов: семейные традиции, образование, работа и отдых.

Маршрут

  • Last Exit — выставка машин-фудтраков, в том числе в стиле фильма «Безумный Макс». Яркая локация для фото и перекуса по дороге из Дубая в Абу-Даби.
  • Мечеть шейха Зайда — огромная, белоснежная, великолепная. Вы полюбуетесь ее галереями и минаретами, рассмотрите исключительные ковры, люстры и мозаики. А мы расскажем, сколько сил и средств вложили в строительство «визитной карточки» Абу-Даби.
  • Отель-дворец Emirates Palace: пальмовая аллея приведет вас в роскошные залы отеля, который прославляет арабскую культуру.
  • Дворец президента Qasr Al Watan, или Дворец Отечества, где и сейчас живет правитель с семьей.
  • Музей Лувр Абу-Даби: вы увидите здание с необыкновенной крышей и по желанию изучите экспозицию.
  • Деревня наследия: в историко-этнографическом комплексе вы посмотрите, как раньше жили люди в разных климатических зонах Эмиратов.
  • Рынок фиников: напоследок предлагаем вам заехать на колоритный базар и купить свежих арабских вкусностей.

Кроме того, остановимся около оригинального здания тематического парка «Мир Феррари», круглого небоскрёба Aldar HQ и падающей башни Capital Gate.

Организационные детали

  • Для участия в экскурсии у вас должен быть отрицательный ПЦР-тест, не превышающий 96 часов с момента сдачи
  • Посещение Дворца президента Qasr Al Watan и Лувра возможно по договоренности. Билеты оплачиваются дополнительно (мы предоставляем их со скидкой).

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне Kia Carnival в группе до 10 человек
  • Мы заберем вас от отеля и после экскурсии привезем обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Начало по желанию гостей в 10:00 или 13:00. Длительность экскурсии от 10 до 12 часов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, четверг и воскресенье в 10:00 и 13:00

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