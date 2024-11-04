Когда: Ежедневно с 06:00 и с 16:00.

Если опция с трансфером, то по Вашему адресу прибудут в 05:00 или в 15:00 в зависимости от выбранного времени.

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала