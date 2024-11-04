Откройте для себя уникальный и захватывающий способ исследовать величественные песчаные дюны Дубая — путешествие на верблюде! Погрузитесь в мир живописных троп пустыни, наслаждаясь её загадочной и величественной красотой.
В этом удивительном приключении вы почувствуете настоящую атмосферу аравийской жизни, посетив аутентичные бедуинские лагеря.
Путешествие подарит вам незабываемые впечатления и оставит волнующие воспоминания о волшебстве пустыни.
В этом удивительном приключении вы почувствуете настоящую атмосферу аравийской жизни, посетив аутентичные бедуинские лагеря.
Путешествие подарит вам незабываемые впечатления и оставит волнующие воспоминания о волшебстве пустыни.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 16:00
Описание экскурсииПутешествие на «корабле пустыни» Путешествие на верблюде — это, пожалуй, самый царственный способ пересечь величественные песчаные дюны Дубая и ощутить их таинственную красоту. Проходя по живописным тропам пустыни, наполненным древними легендами, вы сможете исследовать обширные и великолепные песчаные долины, любоваться потрясающей дикой природой и посетить аутентичные бедуинские лагеря, погружаясь в атмосферу настоящей Аравии. Присоединяйтесь к поездке, чтобы поближе познакомиться с традиционным образом жизни бедуинов и испытать настоящие арабские приключения. Независимо от того, являетесь вы опытным наездником или новичком, наш опытный персонал будет более чем рад обучить вас и подготовить к незабываемой поездке на верблюде. Насладитесь захватывающими видами и величественной красотой песчаных дюн, словно увиденных сквозь призму времени. Почувствуйте себя истинным кочевником, скользя по мягким барханам. Завершите свой день в уникальной атмосфере, погружаясь в культуру и традиции настоящей Аравии. Приглашаем вас на незабываемое путешествие по дюнам Дубая, которое оставит в вашей душе тёплые воспоминания и желание вернуться вновь! Важная информация:
- Гостям необходимо иметь при себе электронную копию ваучера.
- Беременным женщинам и гостям с болями в спине поездка не рекомендуется.
- Наденьте удобные длинные брюки, чтобы седло не натирало во время поездок на верблюде, и туфли с закрытым носком.
- Возьмите с собой защиту от солнца: солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и шляпу.
Ежедневно с 06:00 и с 16:00.<br>Если опция с трансфером, то по Вашему адресу прибудут в 05:00 или в 15:00 в зависимости от выбранного времени.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Катание на верблюде (45 мин.)
- Трансфер из отелей, расположенных в центральных районах
- Входные билеты
- Кофе, вода, финики
- Местный опытный тренер
- Зона отдыха под арабским тентом
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06:00 и с 16:00.
Если опция с трансфером, то по Вашему адресу прибудут в 05:00 или в 15:00 в зависимости от выбранного времени.
Если опция с трансфером, то по Вашему адресу прибудут в 05:00 или в 15:00 в зависимости от выбранного времени.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Гостям необходимо иметь при себе электронную копию ваучера
- Беременным женщинам и гостям с болями в спине данная поездка не рекомендуется
- Наденьте удобные длинные брюки, чтобы седло не натирало во время поездок на верблюде, и туфли с закрытым носком
- Для поездок на верблюдах по пустыне возьмите с собой защиту от солнца: солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и шляпу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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