Дубай – как много в этом названии ассоциаций! Где как не здесь увидеть все самое-самое. Самые высокие отели, жилые дома, извилистые каналы, бескрайние морские просторы. Богатейшая страна с интересной историей 📖 и традициями. Приглашаю Вас на увлекательную прогулку 👣 по самым узнаваемым достопримечательностям города Дубай.