Программа экскурсии включает знакомство со всеми узнаваемыми, современными объектами города Дубай или, другими словами, его «визитными карточками»:
Вы познакомитесь: фешенебельный район города Дубай Марина, с его роскошными небоскребами. Пальмовый остров Джумейра – «восьмое чудо света». Мадинат Джумейра – роскошный арабский рынок, окруженный морскими каналами. Дубайская рамка – новая достопримечательность, символизирующая условную границу между прошлым и настоящим. Бурдж Аль Араб – самый роскошный отель со всеми традициями арабского гостеприимства. Дворец шейха Мухаммеда – действующий правитель Дубая, который продолжает преобразовывать свой город и делать его еще краше. Дубай молл – самый большой торговый центр в мире, притягивающий миллионы путешественников со всего мира чтобы увидеть самое высокое здание в мире Бурдж Халифа, поющие фонтаны, аквариум.
Дубай – как много в этом названии ассоциаций! Где как не здесь увидеть все самое-самое. Самые высокие отели, жилые дома, извилистые каналы, бескрайние морские просторы. Богатейшая страна с интересной историей 📖 и традициями. Приглашаю Вас на увлекательную прогулку 👣 по самым узнаваемым достопримечательностям города Дубай.
Что входит
Услуги сертифицированного гида.
Вода.
Транспортное обслуживание (поездка на автомобиле) и трансфер до/от места проведения экскурсии.
Что не входит
Билеты на такие объекты как Дубайская рамка, Бурдж Халифа, Аквариум.
Питание.
Личные расходы туристов (сувениры и т. п. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в городе Дубай
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.