Юлия Т.
Юлия Т. – Гид из Дубая
Многоликий Дубай
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $200 за экскурсию

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Многоликий Дубай
Многоликий Дубай

Что вы увидите

  • Программа экскурсии включает знакомство со всеми узнаваемыми, современными объектами города Дубай или, другими словами, его «визитными карточками»:
  • Вы познакомитесь: фешенебельный район города Дубай Марина, с его роскошными небоскребами. Пальмовый остров Джумейра – «восьмое чудо света». Мадинат Джумейра – роскошный арабский рынок, окруженный морскими каналами. Дубайская рамка – новая достопримечательность, символизирующая условную границу между прошлым и настоящим. Бурдж Аль Араб – самый роскошный отель со всеми традициями арабского гостеприимства. Дворец шейха Мухаммеда – действующий правитель Дубая, который продолжает преобразовывать свой город и делать его еще краше. Дубай молл – самый большой торговый центр в мире, притягивающий миллионы путешественников со всего мира чтобы увидеть самое высокое здание в мире Бурдж Халифа, поющие фонтаны, аквариум.
Дубай – как много в этом названии ассоциаций! Где как не здесь увидеть все самое-самое. Самые высокие отели, жилые дома, извилистые каналы, бескрайние морские просторы. Богатейшая страна с интересной историей 📖 и традициями. Приглашаю Вас на увлекательную прогулку 👣 по самым узнаваемым достопримечательностям города Дубай.
Что входит
  • Услуги сертифицированного гида.
  • Вода.
  • Транспортное обслуживание (поездка на автомобиле) и трансфер до/от места проведения экскурсии.
Что не входит
  • Билеты на такие объекты как Дубайская рамка, Бурдж Халифа, Аквариум.
  • Питание.
  • Личные расходы туристов (сувениры и т. п. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в городе Дубай
Многоликий Дубай
Многоликий Дубай
Многоликий Дубай
Многоликий Дубай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия Т.
Юлия Т.
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