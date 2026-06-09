Возможно, вы уже знакомы с внушительными дорогими торговыми центрами эмиратов? Я приглашаю вас на прогулку по другому Дубаю — мы заглянем на рынки и в магазины, где можно найти качественные реплики изделий люксовых брендов. И при этом почти ничего не потратить!
Описание экскурсии
Я покажу лучшие рынки и магазины, где можно купить качественные реплики люксовых брендов. Обязательно помогу вам получить максимальную скидку, возьму на себя общение с продавцами и подскажу, какие вещи лучше выбрать.
Наш маршрут:
- Район Дейра с множеством магазинчиков
- Аль-Карама — маркет, где представлены одежда, обувь, аксессуары
- Рас-аль-Хор — район, где расположены бутики культовых брендов
- «DragonMart» — рынок, изобилующий товарами из Поднебесной
Вы не только порадуетесь покупкам, но сможете ощутить себя настоящим миллионером. И заполните социальные сети эффектными снимками!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном семиместном Honda Odyssey, по запросу предоставим детское кресло
- Если вы захотите продлить поездку, каждый дополнительный час — 100 AED
- По желанию маршрут поездки можно будет изменить — и включить в него посещение моллов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мечтай! Создавай! Воплощай! Это Дубай! Таков по праву мог бы быть слоган этого безграничного города из современной сказки. Меня зовут Сергей, и я рад приветствовать вас в Эмиратах, где побывал впервые, когда мне едва исполнился год, и куда, разумеется, по велению тогда ещё детского сердечка я вновь вернулся. Вернулся, чтобы передать эту волшебную и безумную по энергетике атмосферу именно вам!
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