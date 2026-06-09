Возможно, вы уже знакомы с внушительными дорогими торговыми центрами эмиратов? Я приглашаю вас на прогулку по другому Дубаю — мы заглянем на рынки и в магазины, где можно найти качественные реплики изделий люксовых брендов. И при этом почти ничего не потратить!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я покажу лучшие рынки и магазины, где можно купить качественные реплики люксовых брендов. Обязательно помогу вам получить максимальную скидку, возьму на себя общение с продавцами и подскажу, какие вещи лучше выбрать.

Наш маршрут:

Район Дейра с множеством магазинчиков

Аль-Карама — маркет, где представлены одежда, обувь, аксессуары

Рас-аль-Хор — район, где расположены бутики культовых брендов

«DragonMart» — рынок, изобилующий товарами из Поднебесной

Вы не только порадуетесь покупкам, но сможете ощутить себя настоящим миллионером. И заполните социальные сети эффектными снимками!

Организационные детали