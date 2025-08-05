Сияющий изумруд в огранке песчаных барханов, Абу-Даби ослепляет своим восточным колоритом и современной архитектурой.
Участники экскурсии смогут посетить мечеть шейха Зайда, Лувр, президентский дворец и Emirates Palace. В программе также историко-этнографический комплекс, набережная Корниш и фудтрак-парк Last exit. Погружение в культуру и историю ОАЭ гарантировано
Участники экскурсии смогут посетить мечеть шейха Зайда, Лувр, президентский дворец и Emirates Palace. В программе также историко-этнографический комплекс, набережная Корниш и фудтрак-парк Last exit. Погружение в культуру и историю ОАЭ гарантировано
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение крупнейшей мечети Эмиратов
- 🏛️ Уникальная архитектура Лувра
- 🏰 Роскошный Emirates Palace
- 🌊 Прогулка по набережной Корниш
- 🎨 Культурное наследие Абу-Даби
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии из Дубая к красотам Абу-Даби - с октября по февраль. В эти месяцы температура комфортная для прогулок, а влажность минимальна. Весной, в марте и апреле, также можно насладиться поездкой, но стоит учесть, что становится теплее. В ноябре и декабре, несмотря на возможные кратковременные дожди, посещение остаётся приятным. Летом, с мая по сентябрь, жара достигает пика, но в помещениях, таких как Лувр и Каср аль-Ватан, есть кондиционеры, что позволяет комфортно осматривать экспозиции.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Деревня наследия
- Набережная Корниш
- Фудтрак-парк Last exit
- Лувр
- Каср аль-Ватан
- Emirates Palace
- Мечеть шейха Зайда
Описание экскурсии
- Деревня наследия. В историко-этнографическом комплексе вы посмотрите, как раньше жили люди в Эмиратах, а также мы посетим мини-музей, посмотрим на газель, верблюда и арабского скакуна.
- Набережная Корниш — любимое место для прогулок местных жителей. Здесь вас ждут виды небоскрёбов Абу-Даби, морские просторы и идеальный пляж — это всё мы увидим проездом на машине. А вид на набережную корниш откроется с острова напротив.
- Фудтрак-парк Last exit, известный своими декорациями в стиле фильма «Безумный Макс». Вы в прямом смысле погрузитесь в постапокалиптическую атмосферу.
- Лувр. Удивит современной архитектурой. На фоне причудливых геометрических форм здания можно сделать эффектные фото. При желании зайдём внутрь музея, чтобы осмотреть экспозицию с артефактами разных цивилизаций.
- Каср аль-Ватан. Следующая точка нашего маршрута и какая! Президентский дворец поразит красотой своего убранства как внешнего, так и внутреннего.
- «Дворец Эмиратов» (Emirates Palace). Эта гостиница известна на весь мир своей роскошью. Внутри увидите огромный холл и залы, украшенные золотом, сможете сделать впечатляющие фото на фоне богатых интерьеров.
- Мечеть шейха Зайда. Самая большая мечеть Эмиратов станет кульминацией путешествия. Полюбуетесь её 82 куполами, невероятными люстрами с полудрагоценными камнями и персидскими коврами.
Во время поездки поговорим о культуре, истории ОАЭ, ключевых фигурах, быте и обычаях народа, например, почему местные девушки ходят в черной абае. Расскажем, как Абу-Даби идёт по пути толерантности и развития туризма.
Организационные детали
- Для посещения Лувра рекомендуем взять наушники — просмотр сопровождается аудиогидом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Имя гида вы узнаете за день до начала
- Дресс-код для посещения мечети, дворца и храма — закрытая длинная одежда для женщин и брюки для мужчин
- Трансфер из Дубая и Абу-Даби входит в стоимость. Трансфер из других эмиратов — за дополнительную плату. Подробности — в переписке
- По запросу экскурсия может быть проведена индивидуально, условия уточняйте также в переписке
Дополнительные расходы
- Билет в Лувр — 65 дирхамов/взрослый, дети до 18 — бесплатно
- Билет в Каср аль-Ватан — 65 дирхамов/взрослый, 30 дирхамов/детский
- Обед/ужин — от 55 дирхамов
во вторник, четверг и субботу в 09:30
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$57
|Дети до 12 лет
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 4120 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Дубая! Меня зовут Азиз. Я долго путешествовал по Арабским Эмиратам, за это время мне довелось узнать множество удивительных фактов и историй о городе, которыми я с радостью поделюсь с вами. Общение с путешественниками дарит мне настоящее удовольствие. На моих экскурсиях вы будете чувствовать себя комфортно, увидите визитные карточки города и сделаете лучшие фотографии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
5 авг 2025
Экскурсия замечательная, гид Фаро очень интересно рассказал об истории ОАЭ, шикарно приподнес Абу-Даби - чашечкой кофе с настоящим золотом в Emirates Palace, очаровал Дворцом Шейха и поразил Белой мечетью Шейха
Е
Елена
18 июл 2025
Были на экскурсии на майские (из Шарджи). Это, скорее, не экскурсия в общепринятом понимании, а комфортабельная поездка вшестером по "mustsee" Абу-Даби. Наш водитель-Бек,очень милый молодой человек, который всю поездку развлекал
А
Анна
10 июн 2025
Всё понравилось, спасибо!
Эльвина
22 мая 2025
Ездили в Абу Даби с Беком, все очень понравилось) группа была маленькая, поэтому все познакомились, была приятная дружеская атмосфера) рассказы Бека были похожи на разговоры с другом за чашечкой чая) рассказывал хорошо, спрашивал, что нам интересно, отвечал на вопросы) локации тоже очень классные, особенно понравилась мечеть, это просто шик 😍
Р
Роман
7 мая 2025
Все было отлично. Гид Бек прекрасен!
Х
Хамис
25 апр 2025
Безумно понравился трип все доходчиво внятно объяснял экскурсовод
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце и душа Востока: из Дубая - в Абу-Даби
Увидеть столицу с неожиданной стороны и ощутить сопричастность арабским традициям и культуре
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия Абу-Даби: чарующий свет заката
Исследуйте великолепие Абу-Даби в сумерках, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом личного транспорта
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:33
11 ноя в 10:33
$300 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 09:00
11 ноя в 10:30
$41 за человека