Сияющий изумруд в огранке песчаных барханов, Абу-Даби ослепляет своим восточным колоритом и современной архитектурой.



Участники экскурсии смогут посетить мечеть шейха Зайда, Лувр, президентский дворец и Emirates Palace. В программе также историко-этнографический комплекс, набережная Корниш и фудтрак-парк Last exit. Погружение в культуру и историю ОАЭ гарантировано

Лучшее время для посещения

Лучшее время для экскурсии из Дубая к красотам Абу-Даби - с октября по февраль. В эти месяцы температура комфортная для прогулок, а влажность минимальна. Весной, в марте и апреле, также можно насладиться поездкой, но стоит учесть, что становится теплее. В ноябре и декабре, несмотря на возможные кратковременные дожди, посещение остаётся приятным. Летом, с мая по сентябрь, жара достигает пика, но в помещениях, таких как Лувр и Каср аль-Ватан, есть кондиционеры, что позволяет комфортно осматривать экспозиции.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.