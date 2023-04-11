Персональная экскурсия в Абу-Даби из Дубая - это уникальная возможность увидеть сочетание традиций и современности. Вас ждёт посещение величественной Мечети Шейха Зайда, где каждый уголок дышит восточным изыском.Затем вы окунётесь

в мир искусства в филиале знаменитого музея Лувр, где собраны произведения искусства со всего мира. В резиденции Каср аль-Ватан вы на собственном опыте узнаете о жизни шейхов и их гостеприимстве. Отель Эмирейтс Палас поразит вас своей роскошью и великолепием, а в Деревне Бедуинов вы сможете прикоснуться к истории эмиратов. Завершит ваше путешествие прогулка по набережной Корниш с её мангровыми рощами и морскими пейзажами. И если вы желаете ещё больше развлечений, в программу могут быть включены посещения тематических парков и аквапарка

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Из быстрого и высотного Дубая отправляемся в более зелёный и размеренный Абу-Даби. Дорога займёт до 1,5 часов: за это время вы полюбуетесь видами и послушаете интересные истории.

1️⃣ Мечеть Шейха Зайда аль-Нахьяна. Эта белая мечеть поразит вас своим масштабом, восточным изыском и ослепительной красотой.

2️⃣ Лувр (Abu Dhabi Louvre Museum). Не были в Париже? Не проблема! В Абу-Даби у вас будет возможность побывать в филиале одного из символов Франции — музея Лувр. Вы оцените архитектуру его здания и увидите артефакты разных эпох, культур, цивилизаций.

3️⃣ Каср аль-Ватан. Всегда было интересно, как живут настоящие шейхи? Самое время заглянуть в резиденцию президента эмиратов. Вы убедитесь, что роскоши для шейха много не бывает, прикоснётесь к местным традициям гостеприимства, узнаете секреты этого дворца.

4️⃣ Отель Эмирейтс Палас. Много-много золота, эстетика роскоши, само воплощение дворца из сказки «1001 ночь». Необязательно бронировать номер, чтобы увидеть великолепие интерьеров.

5️⃣ Деревня Бедуинов. Хотите узнать, как местные люди жили здесь до всего этого богатства? Чем занимались, до того как пересели с верблюдов на роллс-ройсы? Деревня-музей перенесёт вас на десятки лет назад. Вы рассмотрите дома ремесленников, шатры бедуинов, разную утварь — то, что составляло быт коренного населения.

6️⃣ Аль-Бахар. Отправимся на набережную Корниш, где в зоне Аль-Бахар вас встретят море, песок, мангровые рощи. Услада для глаз после насыщенного дня по достопримечательностям.

Если останутся силы и время, то можем включить в программу:

Ferrari World — тематический парк аттракционов

Warner Brothers — еще один тематический парк развлечений

Yas Waterpark — аквапарк

Организационные детали

Оплатить остаток стоимости на месте можно в долларах или дирхамах

Я заберу вас из удобного вам места в Дубае и по окончании отвезу обратно. Если вам нужен трансфер из другого города, то доплата договорная, минимум $50 — пришлите вашу локацию заранее, пожалуйста

Экскурсия проходит на комфортабельном шестиместном авто Kia Carens. Если вас больше 4 человек, предусмотрена доплата, условия уточняйте в переписке

По запросу вы можете заказать экскурсию на внедорожнике бизнес-класса Audi Q7: $75 за 4 человека, если вас больше — условия уточняйте в переписке

Обратите внимание: Лувр не работает по понедельникам

Экскурсию для вас проведу я или мой друг русскоязычный гид

Дополнительные расходы (по желанию)