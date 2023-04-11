Затем вы окунётесь
7 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Погружение в контрастный мир Абу-Даби
- 🕌 Восхищение Белой Мечетью
- 🎨 Посещение филиала Лувра
- 🏰 Ощущение роскоши в резиденции шейха
- 🏨 Визит в золотой отель Эмирейтс Палас
- 🏜️ Путешествие в прошлое в Деревне Бедуинов
- 🌊 Наслаждение видами Аль-Бахар
Что можно увидеть
- Мечеть Шейха Зайда аль-Нахьяна
- Лувр
- Каср аль-Ватан
- Отель Эмирейтс Палас
- Деревня Бедуинов
- Аль-Бахар
- Ferrari World
- Warner Brothers
- Yas Waterpark
Описание экскурсии
Из быстрого и высотного Дубая отправляемся в более зелёный и размеренный Абу-Даби. Дорога займёт до 1,5 часов: за это время вы полюбуетесь видами и послушаете интересные истории.
1️⃣ Мечеть Шейха Зайда аль-Нахьяна. Эта белая мечеть поразит вас своим масштабом, восточным изыском и ослепительной красотой.
2️⃣ Лувр (Abu Dhabi Louvre Museum). Не были в Париже? Не проблема! В Абу-Даби у вас будет возможность побывать в филиале одного из символов Франции — музея Лувр. Вы оцените архитектуру его здания и увидите артефакты разных эпох, культур, цивилизаций.
3️⃣ Каср аль-Ватан. Всегда было интересно, как живут настоящие шейхи? Самое время заглянуть в резиденцию президента эмиратов. Вы убедитесь, что роскоши для шейха много не бывает, прикоснётесь к местным традициям гостеприимства, узнаете секреты этого дворца.
4️⃣ Отель Эмирейтс Палас. Много-много золота, эстетика роскоши, само воплощение дворца из сказки «1001 ночь». Необязательно бронировать номер, чтобы увидеть великолепие интерьеров.
5️⃣ Деревня Бедуинов. Хотите узнать, как местные люди жили здесь до всего этого богатства? Чем занимались, до того как пересели с верблюдов на роллс-ройсы? Деревня-музей перенесёт вас на десятки лет назад. Вы рассмотрите дома ремесленников, шатры бедуинов, разную утварь — то, что составляло быт коренного населения.
6️⃣ Аль-Бахар. Отправимся на набережную Корниш, где в зоне Аль-Бахар вас встретят море, песок, мангровые рощи. Услада для глаз после насыщенного дня по достопримечательностям.
Если останутся силы и время, то можем включить в программу:
- Ferrari World — тематический парк аттракционов
- Warner Brothers — еще один тематический парк развлечений
- Yas Waterpark — аквапарк
Организационные детали
- Оплатить остаток стоимости на месте можно в долларах или дирхамах
- Я заберу вас из удобного вам места в Дубае и по окончании отвезу обратно. Если вам нужен трансфер из другого города, то доплата договорная, минимум $50 — пришлите вашу локацию заранее, пожалуйста
- Экскурсия проходит на комфортабельном шестиместном авто Kia Carens. Если вас больше 4 человек, предусмотрена доплата, условия уточняйте в переписке
- По запросу вы можете заказать экскурсию на внедорожнике бизнес-класса Audi Q7: $75 за 4 человека, если вас больше — условия уточняйте в переписке
- Обратите внимание: Лувр не работает по понедельникам
- Экскурсию для вас проведу я или мой друг русскоязычный гид
Дополнительные расходы (по желанию)
- Лувр: взрослые — $20, дети до 18 лет — бесплатно
- Резиденция шейха — $20
- Обед в кафе/ресторане (не включено)
- Парки развлечений