Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби

Увидеть главные символы города, узнать о его прошлом и насладиться настоящим

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Урбанистический оазис среди золотых песков и мангровых рощ — такой вам откроется столица Арабских Эмиратов, Абу-Даби.

Этот город многогранен: вы увидите прекрасную Белую Мечеть, роскошную резиденцию шейха и знаменитый «золотой» отель Эмирейтс.

Прикоснётесь к искусству в филиале Лувра, узнаете о жизни «до нефти» в Деревне Бедуинов и полюбуетесь видами Аль-Бахар.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
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Описание

Что вас ожидает

Из быстрого и высотного Дубая отправляемся в более зелёный и размеренный Абу-Даби. Дорога займёт до 1,5 часов: за это время вы полюбуетесь видами и послушаете интересные истории.

1️⃣ Мечеть Шейха Зайеда аль-Нахьяна. Эта белая мечеть поразит вас своим масштабом, восточным изыском и ослепительной красотой.

2️⃣ Лувр (Abu Dhabi Louvre Museum). Не были в Париже? Не проблема! В Абу-Даби у вас будет возможность побывать в филиале одного из символов Франции — музея Лувр. Вы оцените архитектуру его здания и увидите артефакты разных эпох, культур, цивилизаций.

3️⃣ Каср аль-Ватан. Всегда было интересно, как живут настоящие шейхи? Самое время заглянуть в резиденцию президента эмиратов. Вы убедитесь, что роскоши для шейха много не бывает, прикоснётесь к местным традициям гостеприимства, узнаете секреты этого дворца.

4️⃣ Отель Эмирейтс Палас. Много-много золота, эстетика роскоши, само воплощение дворца из сказки «1001 ночь». Необязательно бронировать номер, чтобы увидеть великолепие интерьеров.

5️⃣ Деревня Бедуинов. Хотите узнать, как местные люди жили здесь до всего этого богатства? Чем занимались, до того как пересели с верблюдов на роллс-ройсы? Деревня-музей перенесёт вас на десятки лет назад. Вы рассмотрите дома ремесленников, шатры бедуинов, разную утварь — то, что составляло быт коренного населения.

6️⃣ Аль-Бахар. Отправимся на набережную Корниш, где в зоне Аль-Бахар вас встретят море, песок, мангровые рощи. Услада для глаз после насыщенного дня по достопримечательностям.

Если останутся силы и время, то можем включить в программу:

  • Ferrari World — тематический парк аттракционов
  • Warner Brothers — еще один тематический парк развлечений
  • Yas Waterpark — аквапарк

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или мой друг русскоязычный гид
  • Оплатить остаток стоимости на месте можно в долларах или дирхамах
  • Я заберу вас из удобного вам места в Дубае и по окончании отвезу обратно. Если вам нужен трансфер из другого города, то доплата составит 50$.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном шестиместном авто Kia Carens

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Лувр: взрослые — 18$, дети до 18 лет — бесплатно
  • Резиденция шейха: Взрослые с 17 лет — 14$, дети до 17 лет — 8$
  • Обед в кафе/ресторане
  • Парки развлечений

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Религиозные
Выездные
На весь день
Набережная
Популярные места
ОАЭ
Мечеть шейха Зайда
Аквапарки
Развлечения
Абу-Даби
Парк Warner Bros. World
Парк Феррари
Парки аттракционов
Обзорные

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