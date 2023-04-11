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Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая

Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Персональная экскурсия в Абу-Даби из Дубая - это уникальная возможность увидеть сочетание традиций и современности. Вас ждёт посещение величественной Мечети Шейха Зайда, где каждый уголок дышит восточным изыском.

Затем вы окунётесь
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в мир искусства в филиале знаменитого музея Лувр, где собраны произведения искусства со всего мира. В резиденции Каср аль-Ватан вы на собственном опыте узнаете о жизни шейхов и их гостеприимстве.

Отель Эмирейтс Палас поразит вас своей роскошью и великолепием, а в Деревне Бедуинов вы сможете прикоснуться к истории эмиратов. Завершит ваше путешествие прогулка по набережной Корниш с её мангровыми рощами и морскими пейзажами.

И если вы желаете ещё больше развлечений, в программу могут быть включены посещения тематических парков и аквапарка

4.7
72 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Погружение в контрастный мир Абу-Даби
  • 🕌 Восхищение Белой Мечетью
  • 🎨 Посещение филиала Лувра
  • 🏰 Ощущение роскоши в резиденции шейха
  • 🏨 Визит в золотой отель Эмирейтс Палас
  • 🏜️ Путешествие в прошлое в Деревне Бедуинов
  • 🌊 Наслаждение видами Аль-Бахар
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая

Что можно увидеть

  • Мечеть Шейха Зайда аль-Нахьяна
  • Лувр
  • Каср аль-Ватан
  • Отель Эмирейтс Палас
  • Деревня Бедуинов
  • Аль-Бахар
  • Ferrari World
  • Warner Brothers
  • Yas Waterpark

Описание экскурсии

Из быстрого и высотного Дубая отправляемся в более зелёный и размеренный Абу-Даби. Дорога займёт до 1,5 часов: за это время вы полюбуетесь видами и послушаете интересные истории.

1️⃣ Мечеть Шейха Зайда аль-Нахьяна. Эта белая мечеть поразит вас своим масштабом, восточным изыском и ослепительной красотой.

2️⃣ Лувр (Abu Dhabi Louvre Museum). Не были в Париже? Не проблема! В Абу-Даби у вас будет возможность побывать в филиале одного из символов Франции — музея Лувр. Вы оцените архитектуру его здания и увидите артефакты разных эпох, культур, цивилизаций.

3️⃣ Каср аль-Ватан. Всегда было интересно, как живут настоящие шейхи? Самое время заглянуть в резиденцию президента эмиратов. Вы убедитесь, что роскоши для шейха много не бывает, прикоснётесь к местным традициям гостеприимства, узнаете секреты этого дворца.

4️⃣ Отель Эмирейтс Палас. Много-много золота, эстетика роскоши, само воплощение дворца из сказки «1001 ночь». Необязательно бронировать номер, чтобы увидеть великолепие интерьеров.

5️⃣ Деревня Бедуинов. Хотите узнать, как местные люди жили здесь до всего этого богатства? Чем занимались, до того как пересели с верблюдов на роллс-ройсы? Деревня-музей перенесёт вас на десятки лет назад. Вы рассмотрите дома ремесленников, шатры бедуинов, разную утварь — то, что составляло быт коренного населения.

6️⃣ Аль-Бахар. Отправимся на набережную Корниш, где в зоне Аль-Бахар вас встретят море, песок, мангровые рощи. Услада для глаз после насыщенного дня по достопримечательностям.

Если останутся силы и время, то можем включить в программу:

  • Ferrari World — тематический парк аттракционов
  • Warner Brothers — еще один тематический парк развлечений
  • Yas Waterpark — аквапарк

Организационные детали

  • Оплатить остаток стоимости на месте можно в долларах или дирхамах
  • Я заберу вас из удобного вам места в Дубае и по окончании отвезу обратно. Если вам нужен трансфер из другого города, то доплата договорная, минимум $50 — пришлите вашу локацию заранее, пожалуйста
  • Экскурсия проходит на комфортабельном шестиместном авто Kia Carens. Если вас больше 4 человек, предусмотрена доплата, условия уточняйте в переписке
  • По запросу вы можете заказать экскурсию на внедорожнике бизнес-класса Audi Q7: $75 за 4 человека, если вас больше — условия уточняйте в переписке
  • Обратите внимание: Лувр не работает по понедельникам
  • Экскурсию для вас проведу я или мой друг русскоязычный гид

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Лувр: взрослые — $20, дети до 18 лет — бесплатно
  • Резиденция шейха — $20
  • Обед в кафе/ресторане (не включено)
  • Парки развлечений

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта или от круизного лайнера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амиран
Амиран — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1815 туристов
Жизнь в ОАЭ подарила колоссальный опыт и знания как о туристических местах, так и о секретных уголках, где любят проводить время местные. Вместе с другом и напарником показываем то, что
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интересно именно вам. Просторная машина делает путешествие максимально комфортным, а хорошее знание местности, обычаев и традиций наполняет поездку смыслом. Немного обо мне: люблю путешествовать, читать книги, играю на пианино и гитаре, пишу картины. Недавно проехал 3 500 км на велосипеде из Дубая до Самарканда (через Иран и Туркменистан). Говорю на русском, английском и персидском (фарси). Работа с путешественниками — моё любимое хобби. По основной профессии много езжу в командировки, в основном на Кавказ, в Африку, Иран и Турцию.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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Н
Доброе время суток! Мы познакомились с восхитительным Абу-Даби, благодаря интересным и познавательным рассказам нашего гида Амирана! Началось наше знакомство с Абу-Даби с Лувра, к сожалению, во внутрь попасть не удалось,
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был выходной, но нас это не сильно расстроило, т. к. впереди было много сказочных и прекрасных достопримечательностей! Мы посетила деревню бедуинов, познакомились с их бытом. За тем Президентский дворец. Попадая на площадь перед ним, будто оказываешься в арабской сказке. Купола дворца и колоннада, охватывающая площадь, производят сильное впечатление. Интерьер дворца - золотая отделка помещений, искусная работа художников и высокие своды куполов. Во дворце есть несколько залов, где выставлены экспонаты и рассказывается о золотом веке арабской культуры и ее влиянии на мировую, кстати, билеты в дворец на оплатил наш гид (компенсировал, что мы не попали в Лувр). Следующая остановка была в величественной, великолепной, Мечети шейха Зайда. Все продумано до мелочей. Для подхода к мечети выполнен длинный переход, чтобы в летний зной можно было комфортно дойти до мечети. Мечеть - это место обязательно для посещения, красота неописуемая, лучше конечно увидеть все своими глазами. Наша экскурсия сопровождались комментариями и историческими фактами про все объекты, которые мы посетили.
Амиран, эрудированный, прекрасный рассказчик. Рекомендуем это гида.

Доброе время суток! Мы познакомились с восхитительным Абу-Даби, благодаря интересным и познавательным рассказам нашего гида Амирана!
Доброе время суток! Мы познакомились с восхитительным Абу-Даби, благодаря интересным и познавательным рассказам нашего гида Амирана!
Доброе время суток! Мы познакомились с восхитительным Абу-Даби, благодаря интересным и познавательным рассказам нашего гида Амирана!
Доброе время суток! Мы познакомились с восхитительным Абу-Даби, благодаря интересным и познавательным рассказам нашего гида Амирана!
Доброе время суток! Мы познакомились с восхитительным Абу-Даби, благодаря интересным и познавательным рассказам нашего гида Амирана!
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И
Отличная экскурсия объекты выбраны идеально, гид Амин отличный рассказчик, ненавязчиво, в форме диалога рассказал историю ОАЭ, интересные исторические и современные моменты жизни страны и людей. Обьекты из предложенной экскурсии которые
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нас наименее заинтересовали бегло осмотрели, остальным посвятили больше времени, Амин сделал всё для того чтобы экскурсия была максимально комфортна: хорошее авто, билеты, возможность не стоять в очереди на входе, предоставил абайю для входа в мечеть.

Отличная экскурсия объекты выбраны идеально, гид Амин отличный рассказчик, ненавязчиво, в форме диалога рассказал историю ОАЭ,
Отличная экскурсия объекты выбраны идеально, гид Амин отличный рассказчик, ненавязчиво, в форме диалога рассказал историю ОАЭ,
Отличная экскурсия объекты выбраны идеально, гид Амин отличный рассказчик, ненавязчиво, в форме диалога рассказал историю ОАЭ,
Отличная экскурсия объекты выбраны идеально, гид Амин отличный рассказчик, ненавязчиво, в форме диалога рассказал историю ОАЭ,
Отличная экскурсия объекты выбраны идеально, гид Амин отличный рассказчик, ненавязчиво, в форме диалога рассказал историю ОАЭ,
Отличная экскурсия объекты выбраны идеально, гид Амин отличный рассказчик, ненавязчиво, в форме диалога рассказал историю ОАЭ,
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И
Да, это была такая экскурсия, которую я и ожидала. Прекрасный человек, разносторонняя личность, рассказал всё лаконично, интересно без скучного зачитанного текста) помимо этого просто обычная беседа, отличные шутки, как будто
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100 лет знакомы. В общем, легко и непринуждённо всё прошло. По организации всё замечательно, встретил, не выставлял строгие временные рамки, давал нам сам решать где нам быть и куда сначала отправляться, а по завершению показал нам места, которые мы бы самостоятельно не нашли и не увидели такие чудесные открывающиеся виды. И в зависимости от наших увлечений дал нам советы по дальнейшему проведению нашего отдыха в Дубае, а в частности велодорожки вдоль пляжа это огонь☺. Мы очень довольны и было очень комфортно, потому что как правило мне трудно привыкнуть к новому человеку, но Амиран быстро нашёл нужное русло в общении для нашего удобства и хорошего пребывания в Абу-Даби. По возможности хотелось бы продолжить общение с ним, а также буду всем своим знакомым и друзьям советовать его в качестве гида.
P.S. отлично говорит на русском языке)

Да, это была такая экскурсия, которую я и ожидала. Прекрасный человек, разносторонняя личность, рассказал всё лаконично,
Да, это была такая экскурсия, которую я и ожидала. Прекрасный человек, разносторонняя личность, рассказал всё лаконично,
Да, это была такая экскурсия, которую я и ожидала. Прекрасный человек, разносторонняя личность, рассказал всё лаконично,
Да, это была такая экскурсия, которую я и ожидала. Прекрасный человек, разносторонняя личность, рассказал всё лаконично,
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А
Спасибо за тур! День начался с экстренного предупреждения о сильном дожде, но это не помешало нам великолепно провести время. Тимур справился великолепно: рассказал кучу интересных фактов о стране, покормил ливанской
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едой, порекомендовал много классных мест по всем ОАЭ, адаптировал программу к неожиданно закрытым (напомню, дождь) локациям. А в конце, когда ехали в Дубай и попали в дикую пробку, устроил настоящее сафари по бездорожью, превратив рутину в приключение. И, конечно же, всё это в сочетании с высоким уровнем сервиса и галантности. Отменное чувство юмора и харизма к нашему супер-гиду прилагались по умолчанию. Спасибо!

Спасибо за тур! День начался с экстренного предупреждения о сильном дожде, но это не помешало нам
Спасибо за тур! День начался с экстренного предупреждения о сильном дожде, но это не помешало нам
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Геля
Я отдыхала часть своего отпуска в Абу-Даби и мне очень хотелось увидеть столицу этой страны не только со стороны отеля, пляжа. Экскурсию для меня провёл Азиз, гид хорошо владеет материалом, всякими тонкостями, в какое время лучше посетить, как пройти, что попробовать. Рассказ и поездка были увлекательными, знакомство удалось)
Я отдыхала часть своего отпуска в Абу-Даби и мне очень хотелось увидеть столицу этой страны не
Я отдыхала часть своего отпуска в Абу-Даби и мне очень хотелось увидеть столицу этой страны не
Я отдыхала часть своего отпуска в Абу-Даби и мне очень хотелось увидеть столицу этой страны не
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М
Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍
Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍
Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍
Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍
Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍
Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍
Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍
Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍
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Входит в следующие категории Дубая

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