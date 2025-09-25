Откройте для себя чистейшие воды Мусандама! Вас ждет однодневный круиз на традиционной лодке доу по бирюзовому заливу. Полюбуйтесь возвышающимися вершинами гор Хаджар с воды и исследуйте местные бухты.
Описание водной прогулкиЖивописное путешествие Откройте для себя живописную красоту Мусандама и Оманского залива в однодневном туре из Дубая. Насладитесь тишиной и покоем залива и попробуйте обед на борту лодке доу. Расположенный в самой северной части Омана, Мусандам является воротами к природным морским сокровищам. Полюбуйтесь изрезанной и изолированной береговой линией, окруженной вершинами гор Хаджар. Откройте для себя скрытые пещеры, заливы и галечные пляжи, путешествуя по бирюзовым водам. Загорайте, ищите дельфинов с лодки и останавливайтесь, чтобы поплавать и понырять с маской и трубкой в прозрачных водах. Важная информация:
- Предоставьте копии вашего паспорта при бронировании.
- Возьмите с собой паспорт для пересечения границы.
- Пожалуйста, уточните заранее, требуется ли вам снаряжение для сноркелинга.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Мусандам
- Горы Хаджар
Что включено
- Встреча и высадка в отеле
- Круиз на лодке доу
- Обед «шведский стол»
- Плавательное оборудование
- Катание на банане
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Таисия
25 сен 2025
Хорошая вводная экскурсия, куча развлечений в воде.
Но тем кто живёт очень далеко от точки назначения всё же не советую, дорого обратно заняла около 5 часов
М
Максим
6 сен 2025
Отличное путешествие) побывали в другом государстве - Оман. Трансфер на комфортной машине, лодка большая, места достаточно всем. Обзор шикарный. Кормили хорошо! Рекомендую 👍
J
Julia
14 апр 2025
Очень порадовал русскоговорящий гид) Рекомендую этот тур, впечатления гарантированы!
А
Антон
12 апр 2025
Очень рекомендую этот тур! Все прошло замечательно, организация тура на высшем уровне: от пересечения границы до возращения в отель. Этот день запомнится на всю жизнь: чистейшая вода, снорклинг, катание на банане, обед и потрясающий круиз!
M
Maxim
12 мар 2025
Все прошло отлично, от момента встречи до возвращения. Гиды владеют английским и русским. Издалека увидели дельфинов.
М
Макс
28 фев 2025
Очень классный день. Плавание, развлечения, обед, нам все очень понравилось! Спасибо!
Ф
Филипп
5 янв 2025
Прекрасная морская прогулка в живописном месте.
А
Александра
23 сен 2024
Благодарим за организацию тура! Полно развлечений и плавание и снорклинг и катание на банане. Вкусный обед также включен в стоимость! Единственное - мы не увидели дельфинов, хотя оочень хотели.
О
Ольга
16 сен 2024
Прекрасная экскурсия! Очень благодарим нашего гида за эмоции!
i
ivan
11 сен 2024
Обязательно стоит посетить эти места - отличные виды, скалы, чистая вода. Развлечения в течении всего маршрута и вкусный обед, работа персонала - высший пилотаж!
s
svetlana
1 июн 2024
Развлечения классные, персонал очень приятный, мы увидели морских черепах и поплавали в красивейшей воде. Еда очень вкусная, экскурсия прошла прекрасно, еще раз спасибо за этот опыт!
А
Алекс
23 мар 2024
Отличная программа: еда, катание на банане, музыка, снорклинг, пляжи и красивые виды! Организаторы тура очень заинтересованы в том, чтобы тур прошел отлично и максимально комфортно и сделали все, чтобы все пересекли границу спокойно. Спасибо за этот опыт!
S
Sandra
3 мар 2024
Все прошло очень хорошо, рекомендую, персонал правда отличный! Отнеслись очень тепло и по-доброму! Мы остались довольны!
М
Мишель
13 окт 2023
Потрясающий день!! Я очень благодарна за этот опыт, всем рекомендую, вы не пожалете!
