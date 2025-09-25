Т Таисия Хорошая вводная экскурсия, куча развлечений в воде.

Но тем кто живёт очень далеко от точки назначения всё же не советую, дорого обратно заняла около 5 часов

М Максим Отличное путешествие) побывали в другом государстве - Оман. Трансфер на комфортной машине, лодка большая, места достаточно всем. Обзор шикарный. Кормили хорошо! Рекомендую 👍

J Julia Очень порадовал русскоговорящий гид) Рекомендую этот тур, впечатления гарантированы!

А Антон Очень рекомендую этот тур! Все прошло замечательно, организация тура на высшем уровне: от пересечения границы до возращения в отель. Этот день запомнится на всю жизнь: чистейшая вода, снорклинг, катание на банане, обед и потрясающий круиз!

M Maxim Все прошло отлично, от момента встречи до возвращения. Гиды владеют английским и русским. Издалека увидели дельфинов.

М Макс Очень классный день. Плавание, развлечения, обед, нам все очень понравилось! Спасибо!

Ф Филипп Прекрасная морская прогулка в живописном месте.

А Александра Благодарим за организацию тура! Полно развлечений и плавание и снорклинг и катание на банане. Вкусный обед также включен в стоимость! Единственное - мы не увидели дельфинов, хотя оочень хотели.

О Ольга Прекрасная экскурсия! Очень благодарим нашего гида за эмоции!

i ivan Обязательно стоит посетить эти места - отличные виды, скалы, чистая вода. Развлечения в течении всего маршрута и вкусный обед, работа персонала - высший пилотаж!

s svetlana Развлечения классные, персонал очень приятный, мы увидели морских черепах и поплавали в красивейшей воде. Еда очень вкусная, экскурсия прошла прекрасно, еще раз спасибо за этот опыт!

А Алекс Отличная программа: еда, катание на банане, музыка, снорклинг, пляжи и красивые виды! Организаторы тура очень заинтересованы в том, чтобы тур прошел отлично и максимально комфортно и сделали все, чтобы все пересекли границу спокойно. Спасибо за этот опыт!

S Sandra Все прошло очень хорошо, рекомендую, персонал правда отличный! Отнеслись очень тепло и по-доброму! Мы остались довольны!