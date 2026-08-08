Валентина проводит ещё 4 экскурсии

Перед вами во всем величии предстанет Дубай — чарующий, стильный и ультрасовременный. Вы узнаете и увидите, каким был эмират в донефтяную эпоху, поразитесь его сегодняшней роскоши у легендарных отелей «Бурдж-эль-Араб» и «Бурдж-Халифа». Проникнетесь духом Востока на местном рынке и, конечно, откроете секрет стремительного преображения Дубая.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дубай, который нельзя пропустить

За один день мы охватим главные достопримечательности, которые красуются на красивейших дубайских открытках:

Вы посетите исторический музей в форте Аль-Фахиди и в красках представите, каким был Дубай в донефтяную эпоху. Помогут в этом искусно сделанные диорамы и детальные инсталляции с восковыми фигурами.

и в красках представите, каким был Дубай в донефтяную эпоху. Помогут в этом искусно сделанные диорамы и детальные инсталляции с восковыми фигурами. У резиденции правящего Шейха Дубая Мухаммеда сфотографируете грациозных павлинов.

Дубая Мухаммеда сфотографируете грациозных павлинов. Вы заглянете на колоритный рынок за специями и сувенирами.

Увидите единственный в мире 7-звездочный отель-парус «Бурдж-эль-Араб» .

. Посетите комплекс Дубайская Венеция с роскошными отелями.

с роскошными отелями. Остановитесь на искусственном острове Пальма Джумейра , чтобы сделать чудесные снимки на фоне Дубай Марины.

, чтобы сделать чудесные снимки на фоне Дубай Марины. Прокатитесь по самой престижной улице эмирата со сверкающими небоскребами.

Осмотрите снаружи самый исполинский аквариум в торговом центре Дубай Молл .

. А еще полюбуетесь шоу Танцующих фонтанов у подножья высочайшего здания в мире — «Бурдж-Халифа».

Чудо среди пустыни

Вы не только погрузитесь в атмосферу крупнейшего города ОАЭ, но и познакомитесь с его витиеватой историей. Узнаете, как всего за несколько десятков лет Дубай превратился из пустынного поселения — в столицу будущего. Мы расскажем о стремительном развитии эмирата, об особенностях жизни в ОАЭ, приоткроем дверь в мир арабских традиций и поделимся другими любопытными фактами о Дубае.

Организационные детали