Валентина проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Дубай, который нельзя пропустить

За один день мы охватим главные достопримечательности 🏛️, которые красуются на красивейших дубайских открытках:

Вы посетите исторический музей 🖼 в форте Аль-Фахиди и в красках представите, каким был Дубай в донефтяную эпоху. Помогут в этом искусно сделанные диорамы и детальные инсталляции с восковыми фигурами.

и в красках представите, каким был Дубай в донефтяную эпоху. Помогут в этом искусно сделанные диорамы и детальные инсталляции с восковыми фигурами. У резиденции правящего Шейха Дубая Мухаммеда сфотографируете грациозных павлинов.

Дубая Мухаммеда сфотографируете грациозных павлинов. Вы заглянете на колоритный рынок за специями и сувенирами.

Увидите единственный в мире 7-звездочный отель-парус Бурдж-эль-Араб .

. Посетите комплекс Дубайская Венеция с роскошными отелями.

с роскошными отелями. Остановитесь на искусственном острове 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра , чтобы сделать чудесные снимки на фоне Дубай Марины.

, чтобы сделать чудесные снимки на фоне Дубай Марины. Прокатитесь по самой престижной улице эмирата со сверкающими небоскребами.

Осмотрите снаружи самый исполинский аквариум в торговом центре Дубай Молл .

. А еще полюбуетесь шоу Танцующих фонтанов у подножья высочайшего здания в мире — Бурдж-Халифа.

Чудо среди пустыни

Вы не только погрузитесь в атмосферу крупнейшего города ОАЭ, но и познакомитесь с его витиеватой историей 📖. Узнаете, как всего за несколько десятков лет Дубай превратился из пустынного поселения — в столицу будущего. Мы расскажем о стремительном развитии эмирата, об особенностях жизни в ОАЭ, приоткроем дверь в мир арабских традиций и поделимся другими любопытными фактами о Дубае.

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