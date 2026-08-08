Валентина проводит ещё 4 экскурсии

Перед вами во всем величии предстанет Дубай — чарующий, стильный и ультрасовременный.
Вы узнаете и увидите, каким был эмират в донефтяную эпоху, поразитесь его сегодняшней роскоши у легендарных отелей «Бурдж-эль-Араб» и «Бурдж-Халифа».
Проникнетесь духом Востока на местном рынке и, конечно, откроете секрет стремительного преображения Дубая.
Вы узнаете и увидите, каким был эмират в донефтяную эпоху, поразитесь его сегодняшней роскоши у легендарных отелей «Бурдж-эль-Араб» и «Бурдж-Халифа».
Проникнетесь духом Востока на местном рынке и, конечно, откроете секрет стремительного преображения Дубая.
Описание экскурсии
Дубай, который нельзя пропустить
За один день мы охватим главные достопримечательности, которые красуются на красивейших дубайских открытках:
- Вы посетите исторический музей в форте Аль-Фахиди и в красках представите, каким был Дубай в донефтяную эпоху. Помогут в этом искусно сделанные диорамы и детальные инсталляции с восковыми фигурами.
- У резиденции правящего Шейха Дубая Мухаммеда сфотографируете грациозных павлинов.
- Вы заглянете на колоритный рынок за специями и сувенирами.
- Увидите единственный в мире 7-звездочный отель-парус «Бурдж-эль-Араб».
- Посетите комплекс Дубайская Венеция с роскошными отелями.
- Остановитесь на искусственном острове Пальма Джумейра, чтобы сделать чудесные снимки на фоне Дубай Марины.
- Прокатитесь по самой престижной улице эмирата со сверкающими небоскребами.
- Осмотрите снаружи самый исполинский аквариум в торговом центре Дубай Молл.
- А еще полюбуетесь шоу Танцующих фонтанов у подножья высочайшего здания в мире — «Бурдж-Халифа».
Чудо среди пустыни
Вы не только погрузитесь в атмосферу крупнейшего города ОАЭ, но и познакомитесь с его витиеватой историей. Узнаете, как всего за несколько десятков лет Дубай превратился из пустынного поселения — в столицу будущего. Мы расскажем о стремительном развитии эмирата, об особенностях жизни в ОАЭ, приоткроем дверь в мир арабских традиций и поделимся другими любопытными фактами о Дубае.
Организационные детали
- Питание оплачивается отдельно (по желанию) — 30$ с человека (шведский стол в 5* ресторане с видом на «Бурдж-Халифа»). Других дополнительных расходов не предполагается.
- В стоимость экскурсии входят трансфер от вашего отеля в центральных районах Дубая и сопровождение русскоговорящего гида из нашей команды
- Дополнительно оплачивается трансфер из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
- Трансфер осуществляется только из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10186 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
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