Валентина проводит ещё 4 экскурсии

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Открыть Дубай за один день

Посетить ключевые достопримечательности Города будущего и познакомиться с его витиеватой историей

Валентина
Валентина – экскурсионное агентство из Дубая
Перед вами во всем величии предстанет Дубай — чарующий, стильный и ультрасовременный.

Вы узнаете и увидите, каким был эмират в донефтяную эпоху, поразитесь его сегодняшней роскоши у легендарных отелей Бурдж-эль-Араб и Бурдж-Халифа.

Проникнетесь духом Востока на местном рынке и, конечно, откроете секрет стремительного преображения Дубая.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $220 за экскурсию

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Открыть Дубай за один день
Открыть Дубай за один день

Что вас ожидает

Дубай, который нельзя пропустить
За один день мы охватим главные достопримечательности 🏛️, которые красуются на красивейших дубайских открытках:

  • Вы посетите исторический музей 🖼 в форте Аль-Фахиди и в красках представите, каким был Дубай в донефтяную эпоху. Помогут в этом искусно сделанные диорамы и детальные инсталляции с восковыми фигурами.
  • У резиденции правящего Шейха Дубая Мухаммеда сфотографируете грациозных павлинов.
  • Вы заглянете на колоритный рынок за специями и сувенирами.
  • Увидите единственный в мире 7-звездочный отель-парус Бурдж-эль-Араб.
  • Посетите комплекс Дубайская Венеция с роскошными отелями.
  • Остановитесь на искусственном острове 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра, чтобы сделать чудесные снимки на фоне Дубай Марины.
  • Прокатитесь по самой престижной улице эмирата со сверкающими небоскребами.
  • Осмотрите снаружи самый исполинский аквариум в торговом центре Дубай Молл.
  • А еще полюбуетесь шоу Танцующих фонтанов у подножья высочайшего здания в мире — Бурдж-Халифа.

Чудо среди пустыни
Вы не только погрузитесь в атмосферу крупнейшего города ОАЭ, но и познакомитесь с его витиеватой историей 📖. Узнаете, как всего за несколько десятков лет Дубай превратился из пустынного поселения — в столицу будущего. Мы расскажем о стремительном развитии эмирата, об особенностях жизни в ОАЭ, приоткроем дверь в мир арабских традиций и поделимся другими любопытными фактами о Дубае.

Организационные детали

  • Питание 🍽️ оплачивается отдельно (по желанию) — 30$ с человека (шведский стол в 5* ресторане с видом на Бурдж Халифа). Других дополнительных расходов не предполагается.
  • В стоимость экскурсии 🧭 входят трансфер от вашего отеля и сопровождение русскоговорящего гида из нашей команды
  • Также возможен трансфер из эмиратов Шарджа и Аджман (уточняйте в переписке)
Открыть Дубай за один день
Открыть Дубай за один день
Открыть Дубай за один день
Открыть Дубай за один день
Открыть Дубай за один день
Открыть Дубай за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валентина
Валентина
Меня зовут Валентина, и вот уже более 10 лет я развиваю туризм в Объединенных Арабских Эмиратах. Пустынное сафари, тур по Дубаю или Абу Даби, поездка в Оман и Аль-Айн — я помогу вам организовать отпуск мечты и познакомиться с этой удивительной страной. В моей команде лицензированные опытные гиды и водители, так что вам гарантирована безопасность!
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Валентина проводит ещё 4 экскурсии

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