Валентина проводит ещё 4 экскурсии

Дубай, который нельзя пропустить За один день мы охватим главные достопримечательности 🏛️, которые красуются на красивейших дубайских открытках:
Вы посетите исторический музей 🖼 в форте Аль-Фахиди и в красках представите, каким был Дубай в донефтяную эпоху. Помогут в этом искусно сделанные диорамы и детальные инсталляции с восковыми фигурами.
У резиденции правящего Шейха Дубая Мухаммеда сфотографируете грациозных павлинов.
Вы заглянете на колоритный рынок за специями и сувенирами.
Увидите единственный в мире 7-звездочный отель-парус Бурдж-эль-Араб.
Посетите комплекс Дубайская Венеция с роскошными отелями.
Остановитесь на искусственном острове 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра, чтобы сделать чудесные снимки на фоне Дубай Марины.
Прокатитесь по самой престижной улице эмирата со сверкающими небоскребами.
Осмотрите снаружи самый исполинский аквариум в торговом центре Дубай Молл.
А еще полюбуетесь шоу Танцующих фонтанов у подножья высочайшего здания в мире — Бурдж-Халифа.
Чудо среди пустыни Вы не только погрузитесь в атмосферу крупнейшего города ОАЭ, но и познакомитесь с его витиеватой историей 📖. Узнаете, как всего за несколько десятков лет Дубай превратился из пустынного поселения — в столицу будущего. Мы расскажем о стремительном развитии эмирата, об особенностях жизни в ОАЭ, приоткроем дверь в мир арабских традиций и поделимся другими любопытными фактами о Дубае.
Организационные детали
Питание 🍽️ оплачивается отдельно (по желанию) — 30$ с человека (шведский стол в 5* ресторане с видом на Бурдж Халифа). Других дополнительных расходов не предполагается.
В стоимость экскурсии 🧭 входят трансфер от вашего отеля и сопровождение русскоговорящего гида из нашей команды
Также возможен трансфер из эмиратов Шарджа и Аджман (уточняйте в переписке)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Валентина, и вот уже более 10 лет я развиваю туризм в Объединенных Арабских Эмиратах. Пустынное сафари, тур по Дубаю или Абу Даби, поездка в Оман и Аль-Айн — я помогу вам организовать отпуск мечты и познакомиться с этой удивительной страной. В моей команде лицензированные опытные гиды и водители, так что вам гарантирована безопасность!