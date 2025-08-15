6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе город, где величественные небоскребы соседствуют с древними рынками, а роскошь современности гармонично дополняется традициями Востока.
Эта экскурсия по Дубаю за один день позволит вам увидеть его во всем величии:
Эта экскурсия по Дубаю за один день позволит вам увидеть его во всем величии:
7 причин купить эту экскурсию
- 📸 Фото-стопы у знаковых мест
- 🚤 Прогулка на традиционной лодке абра
- 🏨 Визит к 7-звездочному отелю Бурдж-эль-Араб
- 🛍 Посещение колоритного рынка
- 🌴 Остановка на искусственном острове Пальм Джумейра
- 🏙 Прогулка по престижной улице с небоскребами
- 💦 Шоу Танцующих фонтанов у Бурдж-Халифа
Что можно увидеть
- Резиденция правящего Шейха Дубая Мухаммеда
- Бурдж-эль-Араб
- Рынок специй и сувениров
- Дубайская Венеция
- Пальм Джумейра
- Дубай Марина
- Дубай Молл
- Танцующие фонтаны
- Бурдж-Халифа
Описание экскурсии
Дубай, который нельзя пропустить
За один день мы охватим главные достопримечательности, которые красуются на красивейших дубайских открытках:
- Обзорное посещение исторического района Al Seef и Dubai Frame
- Вы прокатитесь на традиционной лодке абра по бухте Дубай-Крик, которая тянется к городу от Персидского залива
- Прогуляетесь по району Дейра
- Увидите единственный в мире 7-звездочный отель-парус «Бурдж-аль-Араб» — фото-стоп (по возможности)
- Заглянете на колоритный рынок за специями и сувенирами
- Посетите комплекс Дубайская Венеция с роскошными отелями
- Остановитесь на искусственном острове Пальм Джумейра, чтобы сделать чудесные снимки на фоне Дубай Марины
- Прокатитесь по самой престижной улице эмирата со сверкающими небоскребами
- Сделаем остановку у Музея будущего — фото-стоп
- Осмотрите снаружи самый исполинский аквариум в торговом центре Дубай Молл
- А еще полюбуетесь шоу Танцующих фонтанов у подножья высочайшего здания в мире — Бурдж-Халифы
Чудо среди пустыни
Вы не только погрузитесь в атмосферу крупнейшего города ОАЭ, но и познакомитесь с его витиеватой историей. Узнаете, как всего за несколько десятков лет Дубай превратился из пустынного поселения — в столицу будущего. Мы расскажем о стремительном развитии эмирата, об особенностях жизни в ОАЭ, приоткроем дверь в мир арабских традиций и поделимся другими любопытными фактами о Дубае.
Дресс-код свободный, но не вызывающий. Шорты и майки запрещены.
Организационные детали
- Дополнительных расходов, кроме личных трат на еду или сувениры, не предполагается
- В стоимость экскурсии входят трансфер от вашего отеля в центральных районах Дубая и обратно, а также сопровождение русскоговорящего гида
- Трансфер не осуществляем из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle
- Мы заберем вас в вашем отеле в Дубае (кроме отелей на Palm Jumeirah) или Аджмане и отвезём обратно после экскурсии. Трансфер осуществляется только из этих эмиратов
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
в среду и субботу в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$49
|Дети до 11 лет
|$45
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10186 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 131 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Брала обзорную экскурсию ро Дубаю 13.08.25г. Изначально, опасалась брать здесь экскурсию, но после поездки мнение кардинально изменилось. И сейчас очень жалею, что взяла только одну. Экскурсовод Александр очень спокойный, приятный
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Долго выбирала, Но этот самый лучший, Рекомендую, Организация на высоте, По времени тоже все продумано
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Э
Лучшая экскурсия за эти деньги! Однозначно стоит того)
У нас был гид Александр, большое ему спасибо! Очень интересно рассказал историю создания эмиратов, традиции и обычаи, посоветовал интересные места для посещения в
У нас был гид Александр, большое ему спасибо! Очень интересно рассказал историю создания эмиратов, традиции и обычаи, посоветовал интересные места для посещения в
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Добрый день! Посетила обзорную экскурсию по Дубаю 30 марта. Прекрасный гид Александр увлекательно рассказал про достопримечательности красавца Дубая. Посетили много локаций, узнали много интересных фактов. Всё было хорошо организовано: вовремя
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Л
Экскурсия нам очень понравилась. Посетили много интересных мест, жалко что времени не хватило зайти и познакомится с тем или иным сооружением. Но на то она и обзорная экскурсия, будет понимание
+2
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Очень насыщенная и информационно, и по передвижениям и локациям экскурсия. Благодарим Александра за интересный рассказ, за то, что ответил на ВСЕ наши вопросы! На лодочках, конечно, было жарковато, но зато
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