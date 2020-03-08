6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить ключевые достопримечательности Города будущего и познакомиться с его витиеватой историей

Валентина
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Валентина – экскурсионное агентство
Перед вами во всем величии предстанет Дубай — чарующий, стильный и ультрасовременный.

Вы узнаете и увидите, каким был эмират в донефтяную эпоху, поразитесь его сегодняшней роскоши у легендарных отелей Бурдж-эль-Араб и Бурдж-Халифа.

Проникнетесь духом Востока на местном рынке и, конечно, откроете секрет стремительного преображения Дубая.
$30 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 9 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии6 отзывов
4.5
Весь Дубай за один день
Весь Дубай за один день

Что вас ожидает

Дубай, который нельзя пропустить
За один день мы охватим главные достопримечательности, которые красуются на красивейших дубайских открытках:

  • Вы посетите исторический музей в форте Аль-Фахиди и в красках представите, каким был Дубай в донефтяную эпоху. Помогут в этом искусно сделанные диорамы и детальные инсталляции с восковыми фигурами.
  • У резиденции правящего Шейха Дубая Мухаммеда сфотографируете грациозных павлинов.
  • Вы прокатитесь на традиционной лодке абра по бухте Дубай-Крик, которая тянется к городу от Персидского залива.
  • Заглянете на колоритный рынок за специями и сувенирами.
  • Увидите единственный в мире 7-звездочный отель-парус Бурдж-эль-Араб.
  • Посетите комплекс Дубайская Венеция с роскошными отелями.
  • Остановитесь на искусственном острове Пальм Джумейра, чтобы сделать чудесные снимки на фоне Дубай Марины.
  • Прокатитесь по самой престижной улице эмирата со сверкающими небоскребами.
  • Осмотрите снаружи самый исполинский аквариум в торговом центре Дубай Молл.
  • А еще полюбуетесь шоу Танцующих фонтанов у подножья высочайшего здания в мире — Бурдж-Халифа.

Чудо среди пустыни
Вы не только погрузитесь в атмосферу крупнейшего города ОАЭ, но и познакомитесь с его витиеватой историей. Узнаете, как всего за несколько десятков лет Дубай превратился из пустынного поселения — в столицу будущего. Мы расскажем о стремительном развитии эмирата, об особенностях жизни в ОАЭ, приоткроем дверь в мир арабских традиций и поделимся другими любопытными фактами о Дубае.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов, кроме личных трат на еду или сувениры, не предполагается
  • В стоимость экскурсии входят трансфер от вашего отеля и сопровождение русскоговорящего гида
  • Также возможен трансфер из эмиратов Шарджа и Аджман (уточняйте в переписке)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Весь Дубай за один день
Весь Дубай за один день
Весь Дубай за один день
Весь Дубай за один день
Весь Дубай за один день
Весь Дубай за один день
Весь Дубай за один день

Экскурсия проводится в среду и субботу в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Валентина
Валентина
Меня зовут Валентина, и вот уже более 10 лет я развиваю туризм в Объединенных Арабских Эмиратах. Пустынное сафари, тур по Дубаю или Абу Даби, поездка в Оман и Аль-Айн — я помогу вам организовать отпуск мечты и познакомиться с этой удивительной страной. В моей команде лицензированные опытные гиды и водители, так что вам гарантирована безопасность!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Спасибо за экскурсию! Масштабно здесь у них!
Венеция в Дубаях меня не впечатлила, приходилось ходить вокруг столиков, за которыми кушали отдыхающие. Да и смотреть сильно там нечего. Можно было бы больше времени дать для прогулки у фонтанов, чтобы посмотреть их несколько раз, погулять...
17 января 2020
На мой взгляд остановку у ворот отеля «Парус» можно исключить! Стоять и фотографироваться у ворот на фоне заднего фасада отеля-такое себе удовольствие! А это время добавить следующей остановке у базара! Оттуда с каналов и парус лучше видно и перекусить можно успеть!
И ещё странно, почему мне не предложили взять экскурсию с подъемом на Бурдж-Халифа? То есть я даже не знал, что можно было взять эту же экскурсию но с подъемом! Я бы лучше сразу поднялся с группой, чем специально ехать самому на след день!
12 декабря 2019
Обзорная экскурсия, которая даёт представление о районах, основной структуре города. Нигде не задерживались, потому успели охватить вниманием все. Была в Дубае всего два дня, потому мне «глубже» и не надо было. Рекомендую. Гид отличный, на все вопросы отвечал, всех искал.
8 декабря 2019
Экскурсия понравилась. Хорошая организация: менеджер Виктория постоянно была на связи в What'sApp. Несмотря на то, что был почти полный большой автобус и людей собирали из разных отелей Дубая и Шарджи, везде прошли по времени почти без задержек. Отдельно хотелось сказать спасибо гиду Роману за интересный рассказ и умение организовать такое количество людей)
2 декабря 2019
Направление экскурсии - обзорная полностью соответствует заявленной. Я в Дубае не в первый раз и все равно мне было интересно. Каждый экскурсовод вносит что-то свое. И от Романа я узнала некоторые новые для меня подробности. Всем советую.
14 ноября 2019
Самостоятельно такой путь не проделать, но к концу дня очень сильно устали. Можно было бы чуть облегчить экскурсию. Лишнимбыл заезд в Венецию по-арабски, со всего автобуса ни кто ни чего не приобрел, было не интересно, ночная «пальма» не произвела впечатления. Многие с трудом уже гуляли по Дубай мол.

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