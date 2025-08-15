6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе город, где величественные небоскребы соседствуют с древними рынками, а роскошь современности гармонично дополняется традициями Востока.Эта экскурсия по Дубаю за один день позволит вам увидеть его во всем величии:

от знаменитого отеля Бурдж-эль-Араб до величественного Бурдж-Халифа, прокатиться на традиционной лодке абра и ощутить атмосферу местных рынков. Вас ждет незабываемое путешествие по городу будущего, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю. Экскурсия включает комфортабельный трансфер от вашего отеля и сопровождение опытного русскоговорящего гида, что делает путешествие еще более приятным и беззаботным

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дубай, который нельзя пропустить

За один день мы охватим главные достопримечательности, которые красуются на красивейших дубайских открытках:

Обзорное посещение исторического района Al Seef и Dubai Frame

Вы прокатитесь на традиционной лодке абра по бухте Дубай-Крик, которая тянется к городу от Персидского залива

Прогуляетесь по району Дейра

Увидите единственный в мире 7-звездочный отель-парус «Бурдж-аль-Араб» — фото-стоп (по возможности)

— фото-стоп (по возможности) Заглянете на колоритный рынок за специями и сувенирами

Посетите комплекс Дубайская Венеция с роскошными отелями

с роскошными отелями Остановитесь на искусственном острове Пальм Джумейра , чтобы сделать чудесные снимки на фоне Дубай Марины

, чтобы сделать чудесные снимки на фоне Дубай Марины Прокатитесь по самой престижной улице эмирата со сверкающими небоскребами

Сделаем остановку у Музея будущего — фото-стоп

Осмотрите снаружи самый исполинский аквариум в торговом центре Дубай Молл

А еще полюбуетесь шоу Танцующих фонтанов у подножья высочайшего здания в мире — Бурдж-Халифы

Чудо среди пустыни

Вы не только погрузитесь в атмосферу крупнейшего города ОАЭ, но и познакомитесь с его витиеватой историей. Узнаете, как всего за несколько десятков лет Дубай превратился из пустынного поселения — в столицу будущего. Мы расскажем о стремительном развитии эмирата, об особенностях жизни в ОАЭ, приоткроем дверь в мир арабских традиций и поделимся другими любопытными фактами о Дубае.

Дресс-код свободный, но не вызывающий. Шорты и майки запрещены.

Организационные детали

Дополнительных расходов, кроме личных трат на еду или сувениры, не предполагается

В стоимость экскурсии входят трансфер от вашего отеля в центральных районах Дубая и обратно, а также сопровождение русскоговорящего гида

Трансфер не осуществляем из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle

Мы заберем вас в вашем отеле в Дубае (кроме отелей на Palm Jumeirah) или Аджмане и отвезём обратно после экскурсии. Трансфер осуществляется только из этих эмиратов

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.