6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает
Дубай, который нельзя пропустить
За один день мы охватим главные достопримечательности, которые красуются на красивейших дубайских открытках:
- Вы посетите исторический музей в форте Аль-Фахиди и в красках представите, каким был Дубай в донефтяную эпоху. Помогут в этом искусно сделанные диорамы и детальные инсталляции с восковыми фигурами.
- У резиденции правящего Шейха Дубая Мухаммеда сфотографируете грациозных павлинов.
- Вы прокатитесь на традиционной лодке абра по бухте Дубай-Крик, которая тянется к городу от Персидского залива.
- Заглянете на колоритный рынок за специями и сувенирами.
- Увидите единственный в мире 7-звездочный отель-парус Бурдж-эль-Араб.
- Посетите комплекс Дубайская Венеция с роскошными отелями.
- Остановитесь на искусственном острове Пальм Джумейра, чтобы сделать чудесные снимки на фоне Дубай Марины.
- Прокатитесь по самой престижной улице эмирата со сверкающими небоскребами.
- Осмотрите снаружи самый исполинский аквариум в торговом центре Дубай Молл.
- А еще полюбуетесь шоу Танцующих фонтанов у подножья высочайшего здания в мире — Бурдж-Халифа.
Чудо среди пустыни
Вы не только погрузитесь в атмосферу крупнейшего города ОАЭ, но и познакомитесь с его витиеватой историей. Узнаете, как всего за несколько десятков лет Дубай превратился из пустынного поселения — в столицу будущего. Мы расскажем о стремительном развитии эмирата, об особенностях жизни в ОАЭ, приоткроем дверь в мир арабских традиций и поделимся другими любопытными фактами о Дубае.