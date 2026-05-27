Мы пересечём акваторию острова Пальма Джумейра, пройдём вблизи небоскрёбов района Дубай Марина и JBR, острова Bluewaters и самого большого в мире колеса обозрения Ain Dubai. А после отправимся в открытое море, откуда откроется завораживающая панорама города.
Описание экскурсии
- Перед отправлением лицензированный капитан проведёт вводный инструктаж. На каждого участника есть полный комплект спасательных средств, мероприятие застраховано.
- Мы отдадим швартовы, полюбуемся знаменитыми высотками и сделаем пару шикарных фотографий на фоне колеса обозрения.
- Раскроем паруса и отправимся в открытое море, чтобы полюбоваться панорамой других достопримечательностей.
- Гид-капитан расскажет вам об особенностях и развитии страны, яхтинге, море и его обитателях.
- На обратном пути мы бросим якорь в бухте, где вы можете искупаться, покататься на сапе и попробовать барбекю из свежей говядины или рыбы.
Организационные детали
- Путешествуем на современной парусно-моторной яхте, вместительностью до 10 человек. На борту есть все удобства: пресный душ, туалет, холодильник, посуда, крыша от солнца.
- В стоимость входит: напитки (вода, чай/кофе, газировка), продукты для барбекю (мясо/рыба), свежие овощи из расчёта на 4 гостей (если группа больше — доплата 100 дирхам с чел.).
- С собой можно взять любые продукты (кроме красящих, жирных и сыпучих), в том числе алкоголь.
- Если вы путешествуете с детьми, не рекомендуем брать с собой коляски.
- С вами будет гид-капитан из нашей команды.
Дополнительно
- В случае плохой погоды согласуется перенос или отмена с возвратом.
- Мы не допускаем на борт путешественников в состоянии опьянения.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале The Club (Пальма Джумейра)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 456 туристов
У нас семейная компания, в собственности которой несколько парусных яхт. Трудимся с 2015 года в Имеретинском порту. Проводим морские прогулки в Сочи и Дубае. Отец, основатель нашего бизнеса, военный моряк, поэтому
