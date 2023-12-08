Плавание с дельфинами (Atlas Village) Aquaventure

Билет для посещения в Дубае

Плавание с дельфинами

Плавание с дельфинами (Atlas Village) Aquaventure
Плавание с дельфинами (Atlas Village) Aquaventure
Плавание с дельфинами (Atlas Village) Aquaventure
Плавание с дельфинами (Atlas Village) Aquaventure
Плавание с дельфинами (Atlas Village) Aquaventure
Плавание с дельфинами (Atlas Village) Aquaventure
Плавание с дельфинами (Atlas Village) Aquaventure

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Плаванье на глубоководье$275
Плаванье на мелководье с 8 лет$250
Плаванье на мелководье до 120 см ростом$230

Описание

Подарите себе чудесное приключение – встречу с дельфинами, знакомство с которыми вы не забудете никогда. Стоя по колено в воде можно погладить дельфина и поиграть с ним. А так же можно поплавать с дельфином на глубоководье. Плавание с дельфинами проходит на территории знаменитого отеля Atlantis The Palm, где вы не только испытаете радость от общения с дельфинами, но и сможете посетить аквапарк Aquaventure.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экипировка (гидрокостюм)
  • Инструктаж
  • Прохладительные напитки до начала сессии
  • Знакомство с дельфинами на мелководье (20 минут) в группе до 10 человек или плаванье с дельфинами в лагуне (20 минут) в группе до 6 человек (в зависимости от заказанной программы)
  • Доступ в аквапарк Aquaventure
  • Трансфер (в случае выбора опции с трансфером)
  • К плаванию допускаются дети от 8 лет, умеющие плавать и уверенно держаться на воде. Дети до 12 лет должны быть в сопровождении взрослого (18+), на которого необходимо приобрести билет. Один взрослый может сопровождать до 3-х детей одновременно
Что не входит
  • Приобрести фотографии с дельфинами
  • Приобрести быстрый допуск к аттракционам аквапарка (AquaXpress)
  • Арендовать полотенца, шкафчики для хранения вещей
  • Приобрести сувениры, купальные принадлежности, напитки и еду
Место начала и завершения?
Atlantis The Palm - Crescent Rd - Dubai
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите дату при бронировании
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • К плаванию допускаются дети от 8 лет
  • Умеющие плавать и уверенно держаться на воде. Дети до 12 лет должны быть в сопровождении взрослого (18+)
  • На которого необходимо приобрести билет. Один взрослый может сопровождать до 3-х детей одновременно
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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