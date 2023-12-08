Плавание с дельфинами

Описание

Подарите себе чудесное приключение – встречу с дельфинами, знакомство с которыми вы не забудете никогда. Стоя по колено в воде можно погладить дельфина и поиграть с ним. А так же можно поплавать с дельфином на глубоководье. Плавание с дельфинами проходит на территории знаменитого отеля Atlantis The Palm, где вы не только испытаете радость от общения с дельфинами, но и сможете посетить аквапарк Aquaventure.