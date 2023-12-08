Плавание с дельфинами
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Плаванье на глубоководье
|$275
|Плаванье на мелководье с 8 лет
|$250
|Плаванье на мелководье до 120 см ростом
|$230
Описание
Подарите себе чудесное приключение – встречу с дельфинами, знакомство с которыми вы не забудете никогда. Стоя по колено в воде можно погладить дельфина и поиграть с ним. А так же можно поплавать с дельфином на глубоководье. Плавание с дельфинами проходит на территории знаменитого отеля Atlantis The Palm, где вы не только испытаете радость от общения с дельфинами, но и сможете посетить аквапарк Aquaventure.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экипировка (гидрокостюм)
- Инструктаж
- Прохладительные напитки до начала сессии
- Знакомство с дельфинами на мелководье (20 минут) в группе до 10 человек или плаванье с дельфинами в лагуне (20 минут) в группе до 6 человек (в зависимости от заказанной программы)
- Доступ в аквапарк Aquaventure
- Трансфер (в случае выбора опции с трансфером)
- К плаванию допускаются дети от 8 лет, умеющие плавать и уверенно держаться на воде. Дети до 12 лет должны быть в сопровождении взрослого (18+), на которого необходимо приобрести билет. Один взрослый может сопровождать до 3-х детей одновременно
- Что не входит
- Приобрести фотографии с дельфинами
- Приобрести быстрый допуск к аттракционам аквапарка (AquaXpress)
- Арендовать полотенца, шкафчики для хранения вещей
- Приобрести сувениры, купальные принадлежности, напитки и еду
- Место начала и завершения?
- Atlantis The Palm - Crescent Rd - Dubai
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Выберите дату при бронированииБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- К плаванию допускаются дети от 8 лет
- Умеющие плавать и уверенно держаться на воде. Дети до 12 лет должны быть в сопровождении взрослого (18+)
- На которого необходимо приобрести билет. Один взрослый может сопровождать до 3-х детей одновременно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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