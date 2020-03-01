Виктория проводит ещё 20 экскурсий

Аквапарк Aquaventure + трансфер
Скатиться с самой большой в мире горки, ракетой пролететь по трубе и увидеть живых акул
Как известно, в стране ОАЭ всё самое-самое: самое высокое, самое красивое, самое роскошное. На этот раз вас ждёт самый крупный аквапарк Ближнего Востока! Десятки аттракционов и водных горок, дельфинарий, океанариум, ухоженная территория — открывать что-то новое в этом аквапарке можно целый день. Вперёд, за весельем на горках, релаксом на удобных лежаках и отличным настроением везде.