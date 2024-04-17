Мечтали ли вы увидеть разноцветных рыбок, скатов и черепах? Для этого не нужно быть дайвером. И даже не нужно мочить ноги. Мы приглашаем вас в аквариум Lost Chambers. Здесь живут 65 000 видов морских животных.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание билета
Что вас ждет Понаблюдайте за ежедневными сеансами кормления, во время которых обученные дайверы кормят водных существ с рук, создавая уникальное зрелище. Вы получите уникальный интерактивный опыт, который позволит вам поближе познакомиться с некоторыми морскими обитателями. Посетите сенсорные бассейны и получите потрясающий опыт взаимодействия с очаровательными морскими существами. Получите ценную информацию об охране морской среды и важности сохранения подводных экосистем. Забронируйте билеты в аквариум Lost Chambers прямо сейчас и отправляйтесь в путешествие, чтобы открыть для себя чудеса подводного мира. Этот опыт оставит у вас незабываемые воспоминания!
Аквариум открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Последний вход обычно за час до закрытия.
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (3-11)
|$17
|Детский (0-2)
|$0
|Взрослый (11+)
|$24
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Lost Chambers Aquarium
Что не входит в цену
- Мероприятия-приключения с животными
- Трансфер
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: 44J9+V7P Atlantis, The Palm - The Palm Jumeirah
Завершение: 44J9+V7P Atlantis, The Palm - The Palm Jumeirah - Dubai - ОАЭ
Когда и как рано покупать?
Когда: Аквариум открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Последний вход обычно за час до закрытия.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
17 апр 2024
Для Дубаи очень скромный и аквариум, кто был в аквариуме Новосибирска, может не ходить. Экспонатов мало, только панорамные стекла высокие. Если кому для фото, то рекомендую. А так не впечатлил.
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