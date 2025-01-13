О Оливия Водитель Акбар любит свою работу и был просто лучшим. Экскурсия была очень информативной и совсем другой по сравнению с другими эмиратами. Красивые места, горы — обязательно стоит посетить, чтобы почувствовать другую сторону эмиратов. Всё было идеально, спасибо за этот замечательный день!

К Кира Поездка была потрясающей. Наш гид Акбар был очень добрым и внимательным, подробно рассказывал о всех местах, которые мы посетили. Обед в арабском ресторане, куда он нас привёз, был очень вкусным. Вся семья осталась в восторге, и мы обязательно повторим эту экскурсию