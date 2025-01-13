Откройте для себя северные эмираты ОАЭ в обзорной экскурсии из Дубая.
Посетите исторические места Фуджейры, старейшую мечеть и насладитесь живописными видами горного хребта Хаджар.
Описание экскурсииКультурные и исторические достопримечательности Посетите музей Фуджейры и деревню наследия, а также форт Фуджейры, расположенный высоко на холме. Форт когда-то был караульным помещением и центром жизни эмирата, здесь находилась тюрьма. Он выдержал нападения британских военно-морских сил и оккупацию ваххабитов. Сегодня эта историческая достопримечательность открыта для посетителей, чтобы все могли увидеть её значимость. Старейшая мечеть ОАЭ Отправляйтесь к старейшей мечети в ОАЭ, построенной в XV веке. Раньше её называли Османской, но название связано с именем человека, который её построил, а не с Османской империей. Панорамные виды и природа Насладитесь потрясающими видами с горной дороги, проходящей через горный хребет Хаджар, а также другими живописными пейзажами, прежде чем вернуться в Дубай. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, комфортную одежду, одежду по погоде.
- Не допускается: детские коляски, электрические инвалидные коляски.
- Программа может изменяться из-за религиозных праздников или других обстоятельств, которые могут повлиять на проведение некоторых мероприятий.
- Для посещения мечети необходимо одеваться в соответствии с требованиями.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дибба
- Кальба
- Шарджа
- Музей Фуджейры
- Деревня наследия Фуджейры
- Форт Фуджейры
- Старейшая мечеть ОАЭ
- Горный хребет Хаджар
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Остановка для фотосъёмки в пустыне Аль-Мадам
- Остановка для фотосъёмки на пляже Хор-Факкан
- Вход в музей Фуджейры
- Посещение деревни наследия Фуджейры
- Посещение Большой мечети шейха Заида в Фуджейре
- Посещение мечети Аль-Бидия
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оливия
13 янв 2025
Водитель Акбар любит свою работу и был просто лучшим. Экскурсия была очень информативной и совсем другой по сравнению с другими эмиратами. Красивые места, горы — обязательно стоит посетить, чтобы почувствовать другую сторону эмиратов. Всё было идеально, спасибо за этот замечательный день!
К
Кира
13 ноя 2024
Поездка была потрясающей. Наш гид Акбар был очень добрым и внимательным, подробно рассказывал о всех местах, которые мы посетили. Обед в арабском ресторане, куда он нас привёз, был очень вкусным. Вся семья осталась в восторге, и мы обязательно повторим эту экскурсию
М
Мария
23 окт 2024
Экскурсия заслуживает оценки 20 из 10! Наш гид Акбар был очень знающим и всегда учитывал наши пожелания. Обязательно повторю поездку с ним, если будут гости в Дубае.
Входит в следующие категории Дубая
