Далер проводит ещё 4 экскурсии

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Из Дубая — в идиллическую Фуджейру!

Поплавать в Индийском океане, увидеть старейшую мечеть страны и узнать о местных традициях

Далер
Далер – представитель из Дубая
Расположенная на востоке страны, Фуджейра отличается от других эмиратов гористым ландшафтом, мягким климатом и выходом к Индийскому океану.

Вы насладитесь ее великолепными пейзажами, погуляете по колоритным восточным рынкам и рассмотрите древние мечети и форты.

А я расскажу, как и чем живут здесь люди, и помогу понять местные традиции и обычаи.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 230$184 за экскурсиюскидка20%

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Из Дубая — в идиллическую Фуджейру!
Из Дубая — в идиллическую Фуджейру!

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы
Фуджейра — потрясающе живописный эмират. Вы увидите каньон горной цепи Хаджар, погуляете по чудесной набережной Хорфакана, искупаетесь в Индийском океане и насладитесь чудесным видом на восточное побережье Оманского залива. А также по желанию исследуете подводный мир с маской и ластами, заглянете на колоритные восточные рынки и оцените персидские ковры и вкуснейшие местные финики.

Фуджейра сквозь века
Фуджейра запомнится вам не только теплым Индийским океаном, но и богатым историческим наследием. Вы увидите старейшую действующую мечеть страны Аль Бадия, форт XVII века и шестиминаретную мечеть шейха Зайда. А также посетите исторический музей 🖼 с любопытными археологическими и этнографическими экспонатами и узнаете, как местные жители приспособились к столь жаркому климату, какими ремеслами они занимались и как украшали свои жилища.

Организационные детали

По желанию можно включить в экскурсию ⛳ дайвинг — от 300 дирхам с человека.

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Из Дубая — в идиллическую Фуджейру!
Из Дубая — в идиллическую Фуджейру!
Из Дубая — в идиллическую Фуджейру!
Из Дубая — в идиллическую Фуджейру!
Из Дубая — в идиллическую Фуджейру!
Из Дубая — в идиллическую Фуджейру!
Из Дубая — в идиллическую Фуджейру!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Далер
Далер
Здравствуйте! Меня зовут Далер, я живу в ОАЭ с 2008 года, на Трипстере представляю команду гидов-знатоков Эмиратов. С удовольствием показываем путешественникам все значимые места страны и рассказываем про уклад и жизнь местного населения, с которой знакомы изнутри. Гарантируем, что вы получите много интересной информации и море впечатлений. Будем рад знакомству!
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Далер проводит ещё 4 экскурсии

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