Далер проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы

Фуджейра — потрясающе живописный эмират. Вы увидите каньон горной цепи Хаджар, погуляете по чудесной набережной Хорфакана, искупаетесь в Индийском океане и насладитесь чудесным видом на восточное побережье Оманского залива. А также по желанию исследуете подводный мир с маской и ластами, заглянете на колоритные восточные рынки и оцените персидские ковры и вкуснейшие местные финики.

Фуджейра сквозь века

Фуджейра запомнится вам не только теплым Индийским океаном, но и богатым историческим наследием. Вы увидите старейшую действующую мечеть страны Аль Бадия, форт XVII века и шестиминаретную мечеть шейха Зайда. А также посетите исторический музей 🖼 с любопытными археологическими и этнографическими экспонатами и узнаете, как местные жители приспособились к столь жаркому климату, какими ремеслами они занимались и как украшали свои жилища.

Организационные детали

По желанию можно включить в экскурсию ⛳ дайвинг — от 300 дирхам с человека.