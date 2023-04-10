Далер проводит ещё 4 экскурсии

Расположенная на востоке страны, Фуджейра отличается от других эмиратов гористым ландшафтом, мягким климатом и выходом к Индийскому океану. Вы насладитесь ее великолепными пейзажами, погуляете по колоритным восточным рынкам и рассмотрите древние мечети и форты. А я расскажу, как и чем живут здесь люди, и помогу понять местные традиции и обычаи.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в мир природы

Фуджейра — потрясающе живописный эмират. Вы увидите каньон горной цепи Хаджар, погуляете по чудесной набережной Хорфакана, искупаетесь в Индийском океане и насладитесь чудесным видом на восточное побережье Оманского залива. А также по желанию поплаваете на каяках или катамаранах по горному озеру Хаджар, исследуете подводный мир с маской и ластами, заглянете на колоритные восточные рынки и оцените персидские ковры и вкуснейшие местные финики.

Фуджейра сквозь века

Фуджейра запомнится вам не только теплым Индийским океаном, но и богатым историческим наследием. Вы увидите старейшую действующую мечеть страны Аль Бадия, форт XVII века и шестиминаретную мечеть шейха Зайда. А также посетите исторический музей с любопытными археологическими и этнографическими экспонатами и узнаете, как местные жители приспособились к столь жаркому климату, какими ремеслами они занимались и как украшали свои жилища.

После мы посетим отель Sendi Beach, где вас ждёт обед в формате шведский стол. Вы также сможете воспользоваться всеми благами отеля до 18:00. При желании я могу предоставить вам маски и ласты для снорклинга у скалы Снупи.

Организационные детали