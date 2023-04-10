Далер проводит ещё 4 экскурсии

Вы насладитесь ее великолепными пейзажами, погуляете по колоритным восточным рынкам и рассмотрите древние мечети и форты. А я расскажу, как и чем живут здесь люди, и помогу понять местные традиции и обычаи.
Описание экскурсии
Путешествие в мир природы
Фуджейра — потрясающе живописный эмират. Вы увидите каньон горной цепи Хаджар, погуляете по чудесной набережной Хорфакана, искупаетесь в Индийском океане и насладитесь чудесным видом на восточное побережье Оманского залива. А также по желанию поплаваете на каяках или катамаранах по горному озеру Хаджар, исследуете подводный мир с маской и ластами, заглянете на колоритные восточные рынки и оцените персидские ковры и вкуснейшие местные финики.
Фуджейра сквозь века
Фуджейра запомнится вам не только теплым Индийским океаном, но и богатым историческим наследием. Вы увидите старейшую действующую мечеть страны Аль Бадия, форт XVII века и шестиминаретную мечеть шейха Зайда. А также посетите исторический музей с любопытными археологическими и этнографическими экспонатами и узнаете, как местные жители приспособились к столь жаркому климату, какими ремеслами они занимались и как украшали свои жилища.
После мы посетим отель Sendi Beach, где вас ждёт обед в формате шведский стол. Вы также сможете воспользоваться всеми благами отеля до 18:00. При желании я могу предоставить вам маски и ласты для снорклинга у скалы Снупи.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- По желанию можно поплавать на каяках или на катамаранах по горному озеру Rafisah Dam (от 11$ с человека)
- Отдых и обед в отеле Sendi Beach оплачивается отдельно: $42 с человека
- Экскурсия проходит на автомобилях классов Комфорт и Комфорт+. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и вип-класса (стоимость по запросу).