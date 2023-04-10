Далер проводит ещё 4 экскурсии

Мои заказы

Из Дубая - в идиллическую Фуджейру

Поплавать в Индийском океане, увидеть старейшую мечеть страны и узнать о местных традициях
Расположенная на востоке страны, Фуджейра отличается от других эмиратов гористым ландшафтом, мягким климатом и выходом к Индийскому океану.

Вы насладитесь ее великолепными пейзажами, погуляете по колоритным восточным рынкам и рассмотрите древние мечети и форты. А я расскажу, как и чем живут здесь люди, и помогу понять местные традиции и обычаи.
5
4 отзыва
Из Дубая - в идиллическую Фуджейру
Из Дубая - в идиллическую Фуджейру
Из Дубая - в идиллическую Фуджейру

Описание экскурсии

Путешествие в мир природы

Фуджейра — потрясающе живописный эмират. Вы увидите каньон горной цепи Хаджар, погуляете по чудесной набережной Хорфакана, искупаетесь в Индийском океане и насладитесь чудесным видом на восточное побережье Оманского залива. А также по желанию поплаваете на каяках или катамаранах по горному озеру Хаджар, исследуете подводный мир с маской и ластами, заглянете на колоритные восточные рынки и оцените персидские ковры и вкуснейшие местные финики.

Фуджейра сквозь века

Фуджейра запомнится вам не только теплым Индийским океаном, но и богатым историческим наследием. Вы увидите старейшую действующую мечеть страны Аль Бадия, форт XVII века и шестиминаретную мечеть шейха Зайда. А также посетите исторический музей с любопытными археологическими и этнографическими экспонатами и узнаете, как местные жители приспособились к столь жаркому климату, какими ремеслами они занимались и как украшали свои жилища.

После мы посетим отель Sendi Beach, где вас ждёт обед в формате шведский стол. Вы также сможете воспользоваться всеми благами отеля до 18:00. При желании я могу предоставить вам маски и ласты для снорклинга у скалы Снупи.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • По желанию можно поплавать на каяках или на катамаранах по горному озеру Rafisah Dam (от 11$ с человека)
  • Отдых и обед в отеле Sendi Beach оплачивается отдельно: $42 с человека
  • Экскурсия проходит на автомобилях классов Комфорт и Комфорт+. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и вип-класса (стоимость по запросу).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля, или удобного для Вас места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Далер
Далер — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7645 туристов
Мы покажем вам настоящий дух Востока — с его культурой, историей и современными чудесами. Расскажем о местной жизни, традициях, архитектуре и природе — обо всём, что делает наш регион особенным. Сильны
читать дальшеуменьшить

тем, что сами живём здесь (я — с 2008 года) и хорошо знаем, как показать страну глазами местных, но с душой путешественников. Ценим индивидуальный подход. Стараемся, чтобы каждая экскурсия была по душе — с нужным темпом, интересными историями и атмосферой дружеского общения. Не просто показываем достопримечательности — делимся своим Востоком.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Геля
Буду не честной, если скажу, что Фуджейра восхитила, нет. Однако сама экскурсия хороша, забирают на комфортном авто, маршрут выстраивают под тебя, учитывая все пожелания и просьбы. Экскурсию для меня провел
читать дальшеуменьшить

гид Рустам. Материалом владеет хорошо, знает историю страны, рассказ помог сложить в голове что есть эти Эмираты. Что они разные и эмират Фуджейра какой-то совсем другой, там уже есть горы, растения и знаменитое озеро с пресной водой. Некоторые в отзывах не хвалили отель, в котором часть экскурсии отдыхаешь на Индийском океане. У меня впечатления положительные, чистенький, ухоженный, утопает в зелени, вода чистая, обед вкусный. Фуджейра не влюбила в себя, но она строится, развивается, возможно, в будущем, заиграет новыми красками. Спасибо за экскурсию!

Буду не честной, если скажу, что Фуджейра восхитила, нет. Однако сама экскурсия хороша, забирают на комфортном
Буду не честной, если скажу, что Фуджейра восхитила, нет. Однако сама экскурсия хороша, забирают на комфортном
Буду не честной, если скажу, что Фуджейра восхитила, нет. Однако сама экскурсия хороша, забирают на комфортном
Буду не честной, если скажу, что Фуджейра восхитила, нет. Однако сама экскурсия хороша, забирают на комфортном
Вам был полезен этот отзыв?
Анна-Мария
Гид был Баха + стажер. Рассказа было недостаточно, гид постоянно просил меня задавать вопросы, но я не привыкла в таком формате взаимодействовать. Я задаю вопросы, только если мне что-то непонятно,
читать дальшеуменьшить

а так ожидаю, что будут рассказывать мне. Не вся информация относительно местных жителей была достоверна. Понравилась вежливость и внимательность гида + отличный маршрут в плане видовых мест.
Категорически не понравился обед - это не стоит 20$ - почти нет мяса или рыбы, огромное количество мух, грязные столы. Было бы лучше просто заказать во втором ресторане, что понравится, чем обедать за этим шведским столом.
На пляже можно было взять лежак, но не было полотенец чистых, хотя они входят в стоимость (служащий сказал, что их нужно ждать, чистых нет).
Также не было предупреждения, что при заказе экскурсии в пятницу, в мечеть попасть невозможно. Я не знаю тонкостей этой религии, поэтому было бы неплохо прописать такие нюансы в тексте самой экскурсии.

Вам был полезен этот отзыв?
Алина
Мне очень понравилось! Спасибо гиду Миру за познавательные рассказы и комфортное вождение. Фуджейру хотя бы раз стоит посетить - она очень отличается от других эмиратов. Океан тоже было приятно увидеть.
Вам был полезен этот отзыв?
Канат
Тур индивидульный, были везде и пляж дикий и озеро и плов афганский впечатление 😇описать сложно проще поехать все увидеть, было бы время еще раз сьездил теперь на Новый год👈
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии на «Из Дубая - в идиллическую Фуджейру»

День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
На лодке
Круизы
12 часов
289 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
Отправиться в круиз по Оманскому заливу, понырять среди кораллов и познакомиться с Фуджейрой
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
$70 за человека
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
На машине
10 часов
54 отзыва
Индивидуальная
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
Завтра в 06:00
9 авг в 06:00
от $300 за человека
Индийский океан через 5 эмиратов
На автобусе
10 часов
25 отзывов
Групповая
Индийский океан через 5 эмиратов
Насыщенная экскурсия по пяти эмиратам ОАЭ с посещением культурных достопримечательностей и отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
12 авг в 08:30
15 авг в 08:30
$75 за человека
Путешествие к Индийскому океану
На автобусе
12 часов
110 отзывов
Групповая
Путешествие к Индийскому океану
Откройте для себя культурное наследие Шарджи и насладитесь отдыхом в живописной Фуджейре. Включены трансфер, обед и пляжный отдых
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
9 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$89 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае
-10%
до 10 августа
от $315 за экскурсию