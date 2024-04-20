Совершите круиз на белоснежной яхте и насладитесь захватывающими видами города с моря.
Вы начнете ваш путь с фешенебельного района Дубай Марина, проплывете мимо самого большого в мире колеса обозрения, насладитесь красотой острова Пальма Джумейра и увидите один из лучших в мире отелей — The Royal Atlantis.
Вы начнете ваш путь с фешенебельного района Дубай Марина, проплывете мимо самого большого в мире колеса обозрения, насладитесь красотой острова Пальма Джумейра и увидите один из лучших в мире отелей — The Royal Atlantis.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что вас ожидает:
- Район Дубай Марина
- Колесо Обозрения
- Остров Bluewaters
- Район JBR
- Остров Пальма Джумейра
- Бурдж Аль Араб (Парус)
Описание экскурсии
Морской релакс Если вы захотите охладиться, капитан остановит яхту, чтобы вы могли искупаться в бирюзовых водах Персидского залива и позагорали на солнышке. Так же, при желании, вы сможете порыбачить в проверенном месте. А если проголодаетесь, команда пожарит для вас мясо. Вы также можете принести с собой еду. Яхта премиум-класса Вы отправитесь в море на 13-метровой яхте с двумя палубами. В ней есть две спальни, кухня, туалет, микроволновая печь, холодильник, гриль с решеткой, аудиосистема.
Ежедневно по запросу
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Дубай Марина
- Колесо Обозрения
- Остров Bluewaters
- Район JBR
- Остров Пальма Джумейра
- Бурдж Аль Араб (Парус)
Что включено
- Трехчасовой круиз на яхте
Что не входит в цену
- Трансфер до / от места проведения
- Сопровождение гида
- Питание
Место начала и завершения?
Marina East, Gate T
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Это экскурсия не предпологает сопровождение гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
20 апр 2024
Отлично! Сервис на высоте. Если чего на берегу забыли, то у парней на яхте все есть)
Т
Татьяна
17 мар 2024
Все было отлично!
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