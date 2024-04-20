Совершите круиз на белоснежной яхте и насладитесь захватывающими видами города с моря. Вы начнете ваш путь с фешенебельного района Дубай Марина, проплывете мимо самого большого в мире колеса обозрения, насладитесь красотой острова Пальма Джумейра и увидите один из лучших в мире отелей — The Royal Atlantis.

Описание экскурсии

Морской релакс Если вы захотите охладиться, капитан остановит яхту, чтобы вы могли искупаться в бирюзовых водах Персидского залива и позагорали на солнышке. Так же, при желании, вы сможете порыбачить в проверенном месте. А если проголодаетесь, команда пожарит для вас мясо. Вы также можете принести с собой еду. Яхта премиум-класса Вы отправитесь в море на 13-метровой яхте с двумя палубами. В ней есть две спальни, кухня, туалет, микроволновая печь, холодильник, гриль с решеткой, аудиосистема.