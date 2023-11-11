Водные для детей – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Дубае на русском языке, цены от $105. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Дубай: прогулка на роскошной яхте
На яхте
4 отзыва
2 часа
Круиз
Индивидуальный круиз на яхте в Дубае: отдых в стиле «люкс»
Насладитесь эксклюзивным круизом на роскошной яхте по Персидскому заливу. Оцените грандиозные виды Дубая, искупайтесь и отдохните с комфортом
Начало: У вашего отеля
10 сен в 13:00
11 сен в 10:00
$550 за всё до 6 чел.
Морская VIP-прогулка на яхте
На яхте
9 отзывов
4 часа
Водная прогулка
Эксклюзивный круиз на яхте по Персидскому заливу в Дубае
Изысканная морская прогулка в Дубае с пятизвездочным сервисом: посетите Пальмовый остров, Бурдж-эль-Араб и архипелаг Мир
Начало: На причале Дубай Марина
$700 за всё до 15 чел.
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
4 отзыва
10 часов
Круиз
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
$105 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    11 ноября 2023
    Морская VIP-прогулка на яхте
    Благодарим за прекрасную прогулку! Яхта достаточно вместительная. Кому важно - столика на верхней палубе нет. Но могут легко разместиться 10-12
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    человек. Капитан и команда доброжелательны, готовы рассказать обо всем, что интересует. Нашего уровня английского не хватило для общения. Но мы больше просто хотели насладиться видами и самой прогулкой. Катались с 17.00 до 19.00. Понравилось то, что с 17.00 до 18.00 при свете дня можно рассмотреть все, а с 18.00 до 19.00 город весь в огнях. Так что рекомендуем! Оплатили предоплату 70 долларов и 280 наличными по факту на яхте.

  • Н
    Настя
    29 октября 2023
    К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
    Нас забрали из отеля в 8 утра на минивэне, минут сорок мы ехали до точки сбора, где всех пересадили на
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    большие автобусы и еще 1,5 часа в дороге до порта. Далее переместились на двухпалубную лодку, на первом этаже сидячие места, туалет с душем, на втором - лежаки, каждому выдавали полотенце. На лодке было 45 человек. Все мероприятия были спланированы: сначала плавание с масками, катание на сапах, каяках, маски, ласты, жилеты все выдавали. Затем катание на банане. Кто-то даже по 2 раза прокатился. Затем рыбалка или просто плавание. В течение всего дня в неограниченном количестве предлагалась вода, был организован вкусный обед (курица, рыба, гуляш, салат, овощи, рис, макароны), фрукты, печенье, чай, кофе. Помимо этого, за небольшую плату можно было заказать креветки на гриле. С собой обязательно иметь загранпаспорт, т. к. необходимо будет пересекать границу, по пути туда все оставались в автобусе, сотрудник погран. контроля сам заходил, на обратном пути все выходили из автобуса и подходили с паспортом к окошку, все без проблем. В целом мы остались очень довольны, т. к. знали, чего ожидать, и весь день провели на замечательной морской прогулке, любовались скалами и купались в красивой бухте.

  • А
    Алексей
    26 июля 2023
    К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
    25.07 участвовал в этой экскурсии. Огромный респект экскурсоводу Кирилу! Интереснейшая лекция и незабываемая подача материала. Отлично искупались, несмотря на волнение
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    в море. Отличное занятие на целый день. Как мне показалось - недовольных никого не было из 46 человек всех возрастов. Некоторым даже удалось поймать рыбу на рыбалке. Рекомендую!

    25.07 участвовал в этой экскурсии. Огромный респект экскурсоводу Кирилу! Интереснейшая лекция и незабываемая подача материала. Отлично
  • Y
    Yana
    1 мая 2023
    К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
    Брали экскурсию, сама экскурсия хорошая, гид на лодке приятный отзывчивый парень. Но никаких рассказов про историю не ждите. Просто инструктаж.
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    С Дубая до Омана добирались с какими-то непонятными пересадками с машин на автобусах и обратно с автобуса на маленьком автобусе-развалюхе. В прямом смысле этого слова. Час ехали думали сума сойдем, тарахтел, трясся как будто мы на каком-то аттракционе 30 годов. Может это конечно дополнительная экскурсия 😂назад в прошлое. А так море красивое, на борту кормили. К персоналу и гиду на борту претензий нет

    Брали экскурсию, сама экскурсия хорошая, гид на лодке приятный отзывчивый парень. Но никаких рассказов про историю
  • Р
    Регина
    30 марта 2023
    Дубай: прогулка на роскошной яхте
    Все прошло отлично, трансфер вовремя, сообщили на ресепшн, когда подьехали. Сама экскурсия тоже замечательная-рассказали про маршрут, предложили напитки и разрешили купаться) после трансфер доставил нас по просьбе не обратно в отель, а в аквапарк)
  • Т
    Татьяна
    24 марта 2023
    Морская VIP-прогулка на яхте
    Отличная экскурсия) немного в начале были организационные неполадки: придя в назначенное время на пирс, позвонили капитану и тот был не
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    в курсе, что у него экскурсия) Но все быстро решилось. Сама прогулка очень приятная, подвезли к локациям, которые мы хотели посмотреть. Не очень понятны отзывы, где было сказано, что очень медленно везут. У нас опыт водных экскурсий большой, отлично идет лодка по воде)

  • Т
    Татьяна
    3 октября 2022
    Дубай: прогулка на роскошной яхте
    По предложенному питанию на яхте - было очень все скромно, то, что описано - половина не было! Маршрут, сама яхта - все отлично
  • Е
    Елена
    13 августа 2022
    Дубай: прогулка на роскошной яхте
    Мы с семьей взяли индивидуальную экскурсию на яхте и не пожалели, выбранное время с 17:00 до 19-00. Организаторы учли все
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    наши пожелания, удалось поплавать в заливе и насладиться красивым закатом. Экскурсии не было, но она нам и не была нужна, основное, что хотели - эмоции, приятные воспоминания мы получили. Спасибо!

    Мы с семьей взяли индивидуальную экскурсию на яхте и не пожалели, выбранное время с 17:00 доМы с семьей взяли индивидуальную экскурсию на яхте и не пожалели, выбранное время с 17:00 доМы с семьей взяли индивидуальную экскурсию на яхте и не пожалели, выбранное время с 17:00 до

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дубай: прогулка на роскошной яхте
  2. Морская VIP-прогулка на яхте
  3. К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Дубай молл
  6. Отель Парус
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Колесо обозрения
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в сентябре 2024
Сейчас в Дубае в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 700. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Водные для детей», 17 ⭐ отзывов, цены от $105. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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