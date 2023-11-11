2 часа
Круиз
Индивидуальный круиз на яхте в Дубае: отдых в стиле «люкс»
Насладитесь эксклюзивным круизом на роскошной яхте по Персидскому заливу. Оцените грандиозные виды Дубая, искупайтесь и отдохните с комфортом
Начало: У вашего отеля
10 сен в 13:00
11 сен в 10:00
$550 за всё до 6 чел.
4 часа
Водная прогулка
Эксклюзивный круиз на яхте по Персидскому заливу в Дубае
Изысканная морская прогулка в Дубае с пятизвездочным сервисом: посетите Пальмовый остров, Бурдж-эль-Араб и архипелаг Мир
Начало: На причале Дубай Марина
$700 за всё до 15 чел.
10 часов
Круиз
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
$105 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр11 ноября 2023Благодарим за прекрасную прогулку! Яхта достаточно вместительная. Кому важно - столика на верхней палубе нет. Но могут легко разместиться 10-12
- ННастя29 октября 2023Нас забрали из отеля в 8 утра на минивэне, минут сорок мы ехали до точки сбора, где всех пересадили на
- ААлексей26 июля 202325.07 участвовал в этой экскурсии. Огромный респект экскурсоводу Кирилу! Интереснейшая лекция и незабываемая подача материала. Отлично искупались, несмотря на волнение
- YYana1 мая 2023Брали экскурсию, сама экскурсия хорошая, гид на лодке приятный отзывчивый парень. Но никаких рассказов про историю не ждите. Просто инструктаж.
- РРегина30 марта 2023Все прошло отлично, трансфер вовремя, сообщили на ресепшн, когда подьехали. Сама экскурсия тоже замечательная-рассказали про маршрут, предложили напитки и разрешили купаться) после трансфер доставил нас по просьбе не обратно в отель, а в аквапарк)
- ТТатьяна24 марта 2023Отличная экскурсия) немного в начале были организационные неполадки: придя в назначенное время на пирс, позвонили капитану и тот был не
- ТТатьяна3 октября 2022По предложенному питанию на яхте - было очень все скромно, то, что описано - половина не было! Маршрут, сама яхта - все отлично
- ЕЕлена13 августа 2022Мы с семьей взяли индивидуальную экскурсию на яхте и не пожалели, выбранное время с 17:00 до 19-00. Организаторы учли все
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Водные для детей»
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в сентябре 2024
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