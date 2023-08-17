Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
И в Дубае, и на нашей экскурсии вас ждет всё самое-самое! Вы изучите этот Эмират на 7-местном автомобиле в компании увлеченного гида.
В программе новейшие небоскребы, отели и монументы, аутентичные улочки Старого города, остров-пальма, марины с шикарными яхтами.
Вы узнаете о местной жизни, о прошлом Дубая и его планах на будущее, а также сделаете фото с лучших ракурсов.
В программе новейшие небоскребы, отели и монументы, аутентичные улочки Старого города, остров-пальма, марины с шикарными яхтами.
Вы узнаете о местной жизни, о прошлом Дубая и его планах на будущее, а также сделаете фото с лучших ракурсов.
Ближайшие даты:
17
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авг
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авг
авг
19
авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Удобный френдли-формат знакомства с мегаполисом
Наша цель — помочь вам понять и полюбить Дубай. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даем достаточно свободного времени и подъезжаем к фото-стопам.
О Дубае со всех сторон
Как и благодаря кому появились Объединенные Арабские Эмираты? Вы узнаете о стране в целом и о Дубае в частности. Поймете, как он превратился из деревушки ловцов жемчуга в ультрасовременный город. На что Дубай нацелен в экономике, политике и инфраструктуре. Другой темой станет жизнь Эмирата: семейные традиции, образование, работа и отдых.
Маршрут
- Район JBR: по желанию вы прокатитесь на самом высоком колесе обозрения в мире Ain Dubai и погуляете по роскошной марине искусственного острова Bluewaters.
- Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Мы даем нашим гостям возможность полюбоваться Пальмой с Дубайского монорельса или с новой смотровой площадки Palm View. Конечно, также будут фото-стопы с видами на порт, на отели Парус и Атлантис.
- Исторический рынок и квартал Madinat Jumeirah: проехав мимо знаменитых золотых лошадей, вы попадете в Дубайскую Венецию, где канал соединяет отельные комплексы, магазинчики и рестораны в традиционном стиле.
- Районы Boxpark и City Walk — новые необычные кварталы. В первом вас ждут постройки из разноцветных грузовых контейнеров, во втором — архитектура, напоминающая Лас-Вегас, и умная полицейская станция.
- Золотая рамка Дубая — ворота между новым и старым городом. Рамка расположена в парке Zabeel недалеко от резиденции шейха.
- Старый город Дейра. На его улочках и на рынках золота и специй вы погрузитесь в атмосферу Востока. В программе также прогулка на традиционной лодке абра к месту, где началась история нового Дубая.
- Дубай Молл и Бурдж-Халифа. В завершение вы побываете в торговом центре-рекордсмене и у подножия высочайшей башни мира.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival в группе до 7 человек
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Начало экскурсии у вашего отеля (в стоимость включен трансфер из эмиратов Дубай и Шарджа), окончание в районе Дубай Молла
- Посещение следующих объектов возможно на экскурсии по желанию и оплачивается дополнительно:
— Колесо обозрения (30$ с человека)
— Смотровые площадки Palm View (25$ с человека) и Skyview (22$ с человека)
— Рамка Дубая (15$ с человека)
— Бурдж-Халифа (47$ с человека либо 50$ с человека без очереди)
— Аквариум в Дубай Молл (35$ с человека без очереди)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарух — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 7301 туриста
Семь лет живу в Дубае и очень его люблю! У меня два высших образования, знаю 6 языков. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.
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