Мои заказы

Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия

Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
И в Дубае, и на нашей экскурсии вас ждет всё самое-самое! Вы изучите этот Эмират на 7-местном автомобиле в компании увлеченного гида.

В программе новейшие небоскребы, отели и монументы, аутентичные улочки Старого города, остров-пальма, марины с шикарными яхтами.

Вы узнаете о местной жизни, о прошлом Дубая и его планах на будущее, а также сделаете фото с лучших ракурсов.
4.9
86 отзывов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия

Описание экскурсии

Удобный френдли-формат знакомства с мегаполисом

Наша цель — помочь вам понять и полюбить Дубай. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даем достаточно свободного времени и подъезжаем к фото-стопам.

О Дубае со всех сторон

Как и благодаря кому появились Объединенные Арабские Эмираты? Вы узнаете о стране в целом и о Дубае в частности. Поймёте, как он превратился из деревушки ловцов жемчуга в ультрасовременный город. На что Дубай нацелен в экономике, политике и инфраструктуре. Другой темой станет жизнь Эмирата: семейные традиции, образование, работа и отдых.

Маршрут

  • Район JBR: по желанию вы прокатитесь на самом высоком колесе обозрения в мире Ain Dubai и погуляете по роскошной марине искусственного острова Bluewaters.
  • Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Мы даем нашим гостям возможность полюбоваться Пальмой с Дубайского монорельса или с новой смотровой площадки Palm View. Конечно, также будут фото-стопы с видами на порт, на отели Парус и Атлантис.
  • Исторический рынок и квартал Madinat Jumeirah: проехав мимо знаменитых золотых лошадей, вы попадете в Дубайскую Венецию, где канал соединяет отельные комплексы, магазинчики и рестораны в традиционном стиле.
  • Районы Boxpark и City Walk — новые необычные кварталы. В первом вас ждут постройки из разноцветных грузовых контейнеров, во втором — архитектура, напоминающая Лас-Вегас, и умная полицейская станция.
  • Золотая рамка Дубая — ворота между новым и старым городом. Рамка расположена в парке Zabeel недалеко от резиденции шейха.
  • Старый город Дейра. На его улочках и на рынках золота и специй вы погрузитесь в атмосферу Востока. В программе также прогулка на традиционной лодке абра к месту, где началась история нового Дубая.
  • Дубай Молл и Бурдж-Халифа. В завершение вы побываете в торговом центре-рекордсмене и у подножия высочайшей башни мира.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Начало экскурсии у вашего отеля (в стоимость включен трансфер из эмиратов Дубай и Шарджа), окончание в районе Дубай Молла
  • Посещение следующих объектов возможно на экскурсии по желанию и оплачивается дополнительно:
    — Колесо обозрения ($40 с чел. в стандартное время, $53 в час пик)
    — Смотровые площадки Palm View ($30 с чел.) и Skyview ($28 с чел.)
    — Рамка Дубая ($15 с чел.)
    — Бурдж-Халифа ($60 с чел.)
    — Аквариум в Дубай Молл ($58 с чел. без очереди)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарух
Фарух — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 30710 туристов
Семь лет живу в Дубае и очень его люблю! У меня два высших образования, знаю 6 языков. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
4
6
3
2
2
1
1
А
Дата посещения: 5 янв 2026
Все было отлично организовано. Гид профессиональный. Знает свою работу. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Милена
Хочу от всей души поблагодарить нашего гида Умида за прекрасно проведённое время и незабываемое знакомство с Дубаем. Умид — невероятно внимательный, отзывчивый и дружелюбный человек, с которым с первых минут
читать дальшеуменьшить

чувствуешь себя комфортно. Мы узнали огромное количество интересной и глубокой информации о жизни местных арабов, их традициях, менталитете и культуре — всё было подано легко, увлекательно и с искренней любовью к своему делу. Особенно хочется отметить его заботу о каждом участнике тура и искреннее желание помочь, подсказать и сделать поездку максимально комфортной и приятной. Атмосфера на протяжении всего тура была очень тёплой, гостеприимной и позитивной. У нас остались самые приятные впечатления и желание вернуться снова. Огромное спасибо Умиду за профессионализм, позитив и искреннее отношение! 😉

Хочу от всей души поблагодарить нашего гида Умида за прекрасно проведённое время и незабываемое знакомство с
Хочу от всей души поблагодарить нашего гида Умида за прекрасно проведённое время и незабываемое знакомство с
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все прошло отлично!
Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил
Мы были на экскурсии вчетвером, нас встретил гид Азис. Экскурсию провел согласно оговоренного графика, успели все! Забрал в аэропорте и отвез после обратно! Рассказывал все интересно, чувствуется, что влюблен в город и в работу! За день посмотрели максимально что было возможно увидеть, рекомендуем!
Мы были на экскурсии вчетвером, нас встретил гид Азис. Экскурсию провел согласно оговоренного графика, успели все!
Мы были на экскурсии вчетвером, нас встретил гид Азис. Экскурсию провел согласно оговоренного графика, успели все!
Мы были на экскурсии вчетвером, нас встретил гид Азис. Экскурсию провел согласно оговоренного графика, успели все!
Мы были на экскурсии вчетвером, нас встретил гид Азис. Экскурсию провел согласно оговоренного графика, успели все!
Мы были на экскурсии вчетвером, нас встретил гид Азис. Экскурсию провел согласно оговоренного графика, успели все!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
9 января 2026 года экскурсию по Дубаю для нас проводил замечательный экскурсовод Хан. Он умело построил маршрут по городу, выбрал самые яркие локации, много и интересно рассказывал нам об истории
читать дальшеуменьшить

и культуре города и ОАЭ. Очень внимательно относился ко всем вопросам и пожеланиям, которые возникали по пути маршрута. Смогу рекомендовать Хана всем желающим интересно и познавательно провести время в Дубае. Огромное спасибо!

9 января 2026 года экскурсию по Дубаю для нас проводил замечательный экскурсовод Хан. Он умело построил
9 января 2026 года экскурсию по Дубаю для нас проводил замечательный экскурсовод Хан. Он умело построил
9 января 2026 года экскурсию по Дубаю для нас проводил замечательный экскурсовод Хан. Он умело построил
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Здравствуйте,большое спасибо Фарруху и нашему гиду Акмалу за экскурсию. Нас забрали из аэропорта Шарджи. Комфортная машина,предоставлялась питьевая вода. Посетили все запланированые места согласно, заявленной программы. Акмал все подробно рассказывал и отвечал на все,интересующие вопросы, было интересно и познавательно, все билеты для посещения экскурсионных мест покупали через гида, заехали в ресторан очень вкусно пообедали. Благодарим за приятно проведенное время, рекомендуем!
Здравствуйте,большое спасибо Фарруху и нашему гиду Акмалу за экскурсию. Нас забрали из аэропорта Шарджи. Комфортная машина,предоставлялась
Здравствуйте,большое спасибо Фарруху и нашему гиду Акмалу за экскурсию. Нас забрали из аэропорта Шарджи. Комфортная машина,предоставлялась
Здравствуйте,большое спасибо Фарруху и нашему гиду Акмалу за экскурсию. Нас забрали из аэропорта Шарджи. Комфортная машина,предоставлялась
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии на «Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия»

Главное о Дубае
На машине
8 часов
-
30%
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Дубае
Познакомьтесь с Дубаем глазами местного жителя. Узнайте о его истории, культуре и знаменитых достопримечательностях. Вас ждёт незабываемое путешествие
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
от $140$200 за всё до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
На машине
8 часов
74 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Завтра в 11:00
20 авг в 11:00
от $200 за всё до 4 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
На машине
На лодке
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Дубаю, где вы увидите исторические и современные чудеса города. Насладитесь комфортом и яркими впечатлениями
Завтра в 17:00
20 авг в 10:00
от $295 за всё до 4 чел.
Такой разный Дубай
На машине
На лодке
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Дубай
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая, где история встречается с современностью. Исследуйте Старый город и наслаждайтесь роскошью Дубай Марины
Начало: У вашего отеля у Дубае
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от $250 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае
от $200 за экскурсию