И в Дубае, и на нашей экскурсии вас ждет всё самое-самое! Вы изучите этот Эмират на 7-местном автомобиле в компании увлеченного гида.
В программе новейшие небоскребы, отели и монументы, аутентичные улочки Старого города, остров-пальма, марины с шикарными яхтами.
Вы узнаете о местной жизни, о прошлом Дубая и его планах на будущее, а также сделаете фото с лучших ракурсов.
В программе новейшие небоскребы, отели и монументы, аутентичные улочки Старого города, остров-пальма, марины с шикарными яхтами.
Вы узнаете о местной жизни, о прошлом Дубая и его планах на будущее, а также сделаете фото с лучших ракурсов.
Описание экскурсии
Удобный френдли-формат знакомства с мегаполисом
Наша цель — помочь вам понять и полюбить Дубай. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даем достаточно свободного времени и подъезжаем к фото-стопам.
О Дубае со всех сторон
Как и благодаря кому появились Объединенные Арабские Эмираты? Вы узнаете о стране в целом и о Дубае в частности. Поймёте, как он превратился из деревушки ловцов жемчуга в ультрасовременный город. На что Дубай нацелен в экономике, политике и инфраструктуре. Другой темой станет жизнь Эмирата: семейные традиции, образование, работа и отдых.
Маршрут
- Район JBR: по желанию вы прокатитесь на самом высоком колесе обозрения в мире Ain Dubai и погуляете по роскошной марине искусственного острова Bluewaters.
- Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Мы даем нашим гостям возможность полюбоваться Пальмой с Дубайского монорельса или с новой смотровой площадки Palm View. Конечно, также будут фото-стопы с видами на порт, на отели Парус и Атлантис.
- Исторический рынок и квартал Madinat Jumeirah: проехав мимо знаменитых золотых лошадей, вы попадете в Дубайскую Венецию, где канал соединяет отельные комплексы, магазинчики и рестораны в традиционном стиле.
- Районы Boxpark и City Walk — новые необычные кварталы. В первом вас ждут постройки из разноцветных грузовых контейнеров, во втором — архитектура, напоминающая Лас-Вегас, и умная полицейская станция.
- Золотая рамка Дубая — ворота между новым и старым городом. Рамка расположена в парке Zabeel недалеко от резиденции шейха.
- Старый город Дейра. На его улочках и на рынках золота и специй вы погрузитесь в атмосферу Востока. В программе также прогулка на традиционной лодке абра к месту, где началась история нового Дубая.
- Дубай Молл и Бурдж-Халифа. В завершение вы побываете в торговом центре-рекордсмене и у подножия высочайшей башни мира.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Начало экскурсии у вашего отеля (в стоимость включен трансфер из эмиратов Дубай и Шарджа), окончание в районе Дубай Молла
- Посещение следующих объектов возможно на экскурсии по желанию и оплачивается дополнительно:
— Колесо обозрения ($40 с чел. в стандартное время, $53 в час пик)
— Смотровые площадки Palm View ($30 с чел.) и Skyview ($28 с чел.)
— Рамка Дубая ($15 с чел.)
— Бурдж-Халифа ($60 с чел.)
— Аквариум в Дубай Молл ($58 с чел. без очереди)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарух — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 30710 туристов
Семь лет живу в Дубае и очень его люблю! У меня два высших образования, знаю 6 языков. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 86 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 5 янв 2026
Все было отлично организовано. Гид профессиональный. Знает свою работу. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Хочу от всей души поблагодарить нашего гида Умида за прекрасно проведённое время и незабываемое знакомство с Дубаем. Умид — невероятно внимательный, отзывчивый и дружелюбный человек, с которым с первых минут
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все прошло отлично!
Рекомендую
Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Мы были на экскурсии вчетвером, нас встретил гид Азис. Экскурсию провел согласно оговоренного графика, успели все! Забрал в аэропорте и отвез после обратно! Рассказывал все интересно, чувствуется, что влюблен в город и в работу! За день посмотрели максимально что было возможно увидеть, рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
9 января 2026 года экскурсию по Дубаю для нас проводил замечательный экскурсовод Хан. Он умело построил маршрут по городу, выбрал самые яркие локации, много и интересно рассказывал нам об истории
Вам был полезен этот отзыв?
Здравствуйте,большое спасибо Фарруху и нашему гиду Акмалу за экскурсию. Нас забрали из аэропорта Шарджи. Комфортная машина,предоставлялась питьевая вода. Посетили все запланированые места согласно, заявленной программы. Акмал все подробно рассказывал и отвечал на все,интересующие вопросы, было интересно и познавательно, все билеты для посещения экскурсионных мест покупали через гида, заехали в ресторан очень вкусно пообедали. Благодарим за приятно проведенное время, рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия»
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Дубае
Познакомьтесь с Дубаем глазами местного жителя. Узнайте о его истории, культуре и знаменитых достопримечательностях. Вас ждёт незабываемое путешествие
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
от $140
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Завтра в 11:00
20 авг в 11:00
от $200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Дубаю, где вы увидите исторические и современные чудеса города. Насладитесь комфортом и яркими впечатлениями
Завтра в 17:00
20 авг в 10:00
от $295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Дубай
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая, где история встречается с современностью. Исследуйте Старый город и наслаждайтесь роскошью Дубай Марины
Начало: У вашего отеля у Дубае
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от $250 за всё до 3 чел.
от $200 за экскурсию