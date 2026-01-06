И в Дубае, и на нашей экскурсии вас ждет всё самое-самое! Вы изучите этот Эмират на 7-местном автомобиле в компании увлеченного гида. В программе новейшие небоскребы, отели и монументы, аутентичные улочки Старого города, остров-пальма, марины с шикарными яхтами. Вы узнаете о местной жизни, о прошлом Дубая и его планах на будущее, а также сделаете фото с лучших ракурсов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Удобный френдли-формат знакомства с мегаполисом

Наша цель — помочь вам понять и полюбить Дубай. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даем достаточно свободного времени и подъезжаем к фото-стопам.

О Дубае со всех сторон

Как и благодаря кому появились Объединенные Арабские Эмираты? Вы узнаете о стране в целом и о Дубае в частности. Поймёте, как он превратился из деревушки ловцов жемчуга в ультрасовременный город. На что Дубай нацелен в экономике, политике и инфраструктуре. Другой темой станет жизнь Эмирата: семейные традиции, образование, работа и отдых.

Маршрут

Район JBR : по желанию вы прокатитесь на самом высоком колесе обозрения в мире Ain Dubai и погуляете по роскошной марине искусственного острова Bluewaters.

: по желанию вы прокатитесь на самом высоком колесе обозрения в мире Ain Dubai и погуляете по роскошной марине искусственного острова Bluewaters. Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Мы даем нашим гостям возможность полюбоваться Пальмой с Дубайского монорельса или с новой смотровой площадки Palm View. Конечно, также будут фото-стопы с видами на порт, на отели Парус и Атлантис.

— грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Мы даем нашим гостям возможность полюбоваться Пальмой с Дубайского монорельса или с новой смотровой площадки Palm View. Конечно, также будут фото-стопы с видами на порт, на отели Парус и Атлантис. Исторический рынок и квартал Madinat Jumeirah : проехав мимо знаменитых золотых лошадей, вы попадете в Дубайскую Венецию, где канал соединяет отельные комплексы, магазинчики и рестораны в традиционном стиле.

: проехав мимо знаменитых золотых лошадей, вы попадете в Дубайскую Венецию, где канал соединяет отельные комплексы, магазинчики и рестораны в традиционном стиле. Районы Boxpark и City Walk — новые необычные кварталы. В первом вас ждут постройки из разноцветных грузовых контейнеров, во втором — архитектура, напоминающая Лас-Вегас, и умная полицейская станция.

— новые необычные кварталы. В первом вас ждут постройки из разноцветных грузовых контейнеров, во втором — архитектура, напоминающая Лас-Вегас, и умная полицейская станция. Золотая рамка Дубая — ворота между новым и старым городом. Рамка расположена в парке Zabeel недалеко от резиденции шейха.

— ворота между новым и старым городом. Рамка расположена в парке Zabeel недалеко от резиденции шейха. Старый город Дейра . На его улочках и на рынках золота и специй вы погрузитесь в атмосферу Востока. В программе также прогулка на традиционной лодке абра к месту, где началась история нового Дубая.

. На его улочках и на рынках золота и специй вы погрузитесь в атмосферу Востока. В программе также прогулка на традиционной лодке абра к месту, где началась история нового Дубая. Дубай Молл и Бурдж-Халифа. В завершение вы побываете в торговом центре-рекордсмене и у подножия высочайшей башни мира.

Организационные детали