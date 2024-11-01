Прокатимся на кабриолете по сияющему вечернему Дубаю и, забравшись повыше на террасы небоскрёбов, насладимся вкусными коктейлями с самыми впечатляющими видами на город будущего! Приятным дополнением к вечеру будет фото в спортивном кабриолете на память. Напитки в барах не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииМы встретим вас прямо в вашем отеле и будем вашим гидом и трезвым водителем на кабриолете!:) Мы посетим руфтопы с самыми захватывающими сюрреалистичными видами. Забравшись повыше на террасы небоскрёбов, вы рассмотрите город с высоты птичьего полёта за бокалом вкусного напитка, и прочувствуете ночной дубайский вайб. А мы с радостью увлечём вас рассказами о жизни в Дубае и ответим на интересующие вас вопросы за непринужденной беседой. Организационные детали:
- Экскурсия проходит на кабриолете Mustang или Camaro. В кабриолет помещаются 3 пассажира. Если вас больше 3-х человек, можно заказать несколько кабриолетов.
- Во время экскурсии мы посетим 2 руфтопа на высоких этажах с самыми необыкновенными видами на Дубай.
- Напитки не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно. Примерная стоимость алкогольных напитков 15-20$ за бокал (пиво, вино, коктейли). Безалкогольные моктейли в среднем стоят 10–15$.
- В каждом заведении нужно заказать хотя бы 1 напиток, иначе парковка в заведении будет платная — 40–70$. При покупке напитков/еды, парковка в заведениях бесплатна.
- Дресс-код: девушки — смарт-кэжуал; мужчины — не должны быть в шортах, закрытая обувь.
- Рекомендуем выбирать будний день, так как в выходные заведения заполнены и все столики могут быть заняты.
- На экскурсию допускаются только участники 21+. Фейсконтроль на входе имеет право потребовать документ, подтверждающий ваш возраст.
- Начало экскурсии в 16:00 и позже. Продолжительность — около 3 часов.
- Встреча в отдаленных отелях оплачивается дополнительно — 60$ (Deira Islands, Riu, Centara, Jebel Ali, Dubai Parks & Resorts, Legoland, Lapita и др.).
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорамные виды с крыш небоскрёбов
- Центр города
Что включено
- Встреча в отеле и возвращение
- Спортивный кабриолет (Камаро / Мустанг)
- Сертифицированный гид и водитель
- Бутилированная вода
- Фотостоп
Что не входит в цену
- Напитки в барах не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно
- Встреча в отдаленных отелях оплачивается дополнительно - 60$ (Deira Islands, Riu, Centara, Jebel Ali, Dubai Parks & Resorts, Legoland, Lapita и др.)
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Напитки в барах не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно. Примерная стоимость алкогольных напитков 15-20$ за бокал (пиво, вино, коктейли). Безалкогольные моктейли в среднем стоят 10-15$
- В каждом заведении нужно заказать хотя бы 1 напиток, иначе парковка в заведении будет платная - 40-70$. При покупке напитков/еды, парковка в заведениях бесплатна
- В барах Дубая действует дресс-код:
- Девушки - смарт-кэжуал
- Мужчины - не должны быть в шортах, закрытая обувь
- На экскурсию допускаются только участники 21+. Фейсконтроль имеет право потребовать документ, подтверждающий ваш возраст
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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