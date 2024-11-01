Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Прокатимся на кабриолете по сияющему вечернему Дубаю и, забравшись повыше на террасы небоскрёбов, насладимся вкусными коктейлями с самыми впечатляющими видами на город будущего! Приятным дополнением к вечеру будет фото в спортивном кабриолете на память. Напитки в барах не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно.