Olga K. – Гид из Дубая

Приглашаю вас отправиться вместе со мной в увлекательное путешетсвие на кабриолете по самому впечатляющему городу мира — Дубаю.



Вас ждут самые главные достопримечательности 🏛️ и символы Арабских Эмиратов — легендарные отели Burj Al Arab и Atlantis, самые высокие небоскребы и грандиозные торговые центры, а также знаменитый насыпной остров 🏝️ Пальма 🌴.