Что вы увидите
- Бурдж Аль Араб
- Остров Пальма
- Atlantis
- Дубай Марина
- Бурдж Халифа
- Дорога Шейха Заеда
- Отель Парус
Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу... Эта автопрогулка поможет исполнить такую мечту!
Сидя в эксклюзивном кабриолете МХ-5 или МУСТАНГ, вы:
- Посмотрите на легендарные отели Burj Al Arab в виде паруса и Atlantis на искусственном острове 🏝️ в виде пальмы
- Прокатитесь по шикарным шоссе и рассмотрите многочисленные небоскрёбы, узнавая всё самое интересное о необыкновенном Дубае
- Я поделюсь с вами рассказами о городе из первых уст и раскрою все его секреты
- Доберётесь до «пальмы» — насыпного острова, с которого отрываются великолепные панорамы на Дубай Марину.
- Маршрут составлен так, чтобы вы увидели самые главные достопримечательности 🏛️ Дубая и символы Арабских Эмиратов.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель (Дубай, Шарджа, Аджман)
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga K.
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