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Дубай на кабриолете

5
12 отзывов
Olga K.
Olga K. – Гид из Дубая
Приглашаю вас отправиться вместе со мной в увлекательное путешетсвие на кабриолете по самому впечатляющему городу мира — Дубаю.

Вас ждут самые главные достопримечательности 🏛️ и символы Арабских Эмиратов — легендарные отели Burj Al Arab и Atlantis, самые высокие небоскребы и грандиозные торговые центры, а также знаменитый насыпной остров 🏝️ Пальма 🌴.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $300 за экскурсию

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Дубай на кабриолете
Дубай на кабриолете

Что вы увидите

  • Бурдж Аль Араб
  • Остров Пальма
  • Atlantis
  • Дубай Марина
  • Бурдж Халифа
  • Дорога Шейха Заеда
  • Отель Парус
Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу... Эта автопрогулка поможет исполнить такую мечту!

Сидя в эксклюзивном кабриолете МХ-5 или МУСТАНГ, вы:

  • Посмотрите на легендарные отели Burj Al Arab в виде паруса и Atlantis на искусственном острове 🏝️ в виде пальмы
  • Прокатитесь по шикарным шоссе и рассмотрите многочисленные небоскрёбы, узнавая всё самое интересное о необыкновенном Дубае
  • Я поделюсь с вами рассказами о городе из первых уст и раскрою все его секреты
  • Доберётесь до «пальмы» — насыпного острова, с которого отрываются великолепные панорамы на Дубай Марину.
  • Маршрут составлен так, чтобы вы увидели самые главные достопримечательности 🏛️ Дубая и символы Арабских Эмиратов.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Вода
Что не входит
  • Еда
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель (Дубай, Шарджа, Аджман)
Дубай на кабриолете
Дубай на кабриолете
Дубай на кабриолете
Дубай на кабриолете
Дубай на кабриолете
Дубай на кабриолете
Дубай на кабриолете
Дубай на кабриолете
Дубай на кабриолете
Дубай на кабриолете
Дубай на кабриолете

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Olga K.
Olga K.
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12 отзывов оставили туристы

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