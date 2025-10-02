15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

🕌 Исторические и современные достопримечательности
📜 Интересные факты и истории
🛥️ Прогулка по набережной
🛍️ Возможность шопинга
Что можно увидеть
Старый город Дейра
Джумейра
Пальмовые острова
Арабская Венеция
Набережная
Музей исламской культуры
Аллея позолоченных арабских скакунов
Бурдж-аль-Араб
Дубай Марина
Бурдж-Халифа
Отели Мадинат и Атлантис
Резиденция шейха
Дубай Фрэйм
Дубай молл
Шоу поющих фонтанов
Описание экскурсии
Главное в Дубае
Вы посетите все самые интересные районы эмирата: Старый город Дейра, фешенебельную Джумейру, насыпные пальмовые острова и даже «арабскую Венецию». Погуляете по живописной набережной, заглянете в музей исламской культуры, увидите аллею позолоченных арабских скакунов и «визитную карточку» города — семизвездочный отель «Бурдж-аль-Араб» в виде паруса.
Все знаковые места города
Гуляя по кварталу Дубай Марина, вы полюбуетесь роскошным яхтами. А смотря на самый высокий небоскреб мира «Бурдж-Халифа», ощутите силу человеческого гения. Кроме того, я покажу вам роскошные отели Мадинат и Атлантис, резиденцию местного шейха и «крупнейшую картинную раму на планете» — башню Дубай Фрэйм. Вечером, по желанию, вы посетите торговый центр Дубай молл и насладитесь шоу поющих фонтанов.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): — Бурдж-Халифа (билеты нужно покупать заранее): взрослые — 55$, дети — 45$; — башня Дубай Фрэйм: 20$ — парк бабочек или парк цветов — 20$/чел.
Как проходит экскурсия
На комфортабельном автомобиле Киа Оптима
Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям
Шоу поющих фонтанов проходит с 18:00 до 22:00
По желанию мы можем заехать на фабрику меховых и кожаных изделий и ювелирную фабрику
Экскурсию для вас проведу я или другой гид русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бекзод — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1887 туристов
Я работаю гидом в ОАЭ с 2012 года и предлагаю путешественникам роскошный отдых, исключительный комфорт и истинное восточное гостеприимство. Каковы бы ни были ваши ожидания — ждите большего, если вы решили заказать у меня экскурсию. Я работаю с командой профессиональных гидов: мы проводим все виды индивидуальных экскурсий, и каждый из нас будет рад открыть вам Эмираты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 172 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Марина
Прекрасная экскурсия, спасибо нашему гиду Беку, отличная подача информации, внимательное отношение к группе, интересная беседа. Гид забрал от отеля, предварительно связался с нами и назначил точное время. Подъехал вовремя. Всю читать дальшеуменьшить
экскурсию рассказывал интересные факты про ОАЭ. Было очень интересно. Узнали много нового. Передвигались на комфортабельном авто. В автомобиле вода для всех пассажиров, в такую жару немаловажно. Во всех местах было достаточно времени для осмотра. Оплату принимают в долларах, дирхамах, и есть возможность оплатить с российской карты. все очень понравилось. 🤗 Было супер! 🌞От души рекомендуем.
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О
Ольга
Были на экскурсии 25 февраля 2026,2 взрослых 2 ребёнка (10 и 13 лет). Экскурсию вёл Бек. Договорились, чтоб нас забрали из Фуджейры. Всю дорогу Бек рассказывал об истории ОАЭ, обычаях читать дальшеуменьшить
местных жителей, истории каждого эмирата, отвечал на все наши вопросы, рассказал про локации, всё, что захотели, посетили, очень вежливый гид, помогал везде, смело можно ехать, впечатлений много, где какие фотки лучше делать показал и пофотографировал. С покупками тоже помог) В машине вода, где поесть тоже подскажет. Спасибо🙏💕
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А
Алёна
Очень понравилось! У нас был мини отпуск в 4 дня, но 1 день мы выделили именно на эту экскурсию. Нас провезли по многим местам, спрашивали наши пожелания и корректировали маршрут под наши желания. Вопросов у нас было много) но гид отвечал на все с удовольствием и заинтересованностью.
+2
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Майя
Очень все понравилось, нашим гидом и фотографом в одном лице был Ренат. Вовремя встретил и был очень тактичен. Экскурсию составили по нашим индивидуальным пожеланиям. Время у нас было ограниченно поэтому читать дальшеуменьшить
хотели посмотреть все за один день и потом если что то понравиться вернуться ещё раз. Ренат очень интересно рассказывал об истории и жизни местных жителей во время проезда и давал нам достаточно времени посетить основные достопримечательности и даже купил нам билеты на смотровую площадку, деньги за которые мы конечно же возместили. Мы опоздали на закат солнца в старом городе, т. к. в городе были пробки, но Ренат тем не менее нам показал старую часть города, прокатились на абре до золотого рынка и рынка специй. И хочу выразить глубокую благодарность Ренату за то что не смотря на то, что наше время вышло он все равно спокойно, без стресса и дополнительной платы довёз нас до отеля. Экскурсия на высшем уровне! СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
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Ljudmila
Экскурсию для нас провел Вадим. Списались с ним по WhatsApp в аэропорту Дубая, прислали селфи и на выходе гид сразу же нас нашел. Вадим - очень интересный рассказчик, увлеченный и начитанный читать дальшеуменьшить
человек с разносторонними интересами. Подробно, оперируя точными датами, цифрами, именами, рассказал нам об истории создания ОАЭ, принципах работы экономики этого государства и многих очень важных для путешественника нюансах. Также Вадим отвез нас пообедать в аутентичное местечко, куда приходят местные, что было очень весьма любопытным опытом. Экскурсия продлилась дольше запланированных 8 часов, и это время пролетело как один миг. Благодаря Вадиму мы сразу же увидели самые интересные места, которые наметили к посещению. Также он предоставил нам информацию о наиболее зрелищных экскурсиях (джип-сафари, катание на яхте), которые помогли создать представление о Дубае при первом знакомстве. Хочется отметить также, что Вадим - остроумный собеседник, очень легкий и приятный в общении человек. Большое спасибо за проведенный вместе день!
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М
Мария
Всем добрый день! 07 ноября мы прилетели в ОАЭ. Давно хотелось побывать в Эмиратах, увидеть своими глазами Бурдж Халифу и другие достопримечательности. 09 ноября у нас была экскурсия, которую мы читать дальшеуменьшить
забронировали на Tripster. Нашим гидом был Ренат. Он очень внимательный и доброжелательный человек, приятный в общении, замечательный рассказчик, который знает историю, традиции и культуру ОАЭ. Ренат прекрасный собеседник, грамотно и подробно отвечал на все вопросы, подсказывал где лучше сделать фото, и сам нас фотографировал. Ренат учел все наши пожелания, заранее обсудил с нами, что мы бы хотели посмотреть и куда попасть. Мы посмотрели все основные достопримечательности - Дубай Марину, Арабскую Венецию, где покатались на лодочке по каналу, отель Парус, отель Атлантис, Бурдж Халифу, Дубай Молл, фонтаны и другие культурные места. Никуда не торопились, все в очень спокойном и комфортном для нас темпе. Ренат давал нам столько времени, сколько нам нужно, чтобы насладиться всеми красотами. Кроме того, Ренат отличный водитель, очень аккуратно и уверенно водит машину. Время пролетело незаметно. Всем советую Рената и его команду!
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