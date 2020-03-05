15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности, история и культура города на авто-пешеходной обзорной экскурсии

Bekzod
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Bekzod – представитель гидов
Я покажу вам исторический и современный Дубай, расскажу о феномене его процветания и покажу самые впечатляющие отели, башни, дворцы и набережные.

Раскрою местный менталитет и традиции, дам ценные практические советы и помогу ощутить колорит настоящей восточной сказки!
$180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Дубае
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У этой экскурсии15 отзывов
4.67
Влюбиться в Дубай за один день!
Влюбиться в Дубай за один день!

Что вас ожидает

Главное в Дубае
Вы посетите все самые интересные районы эмирата: Старый город Дейра, фешенебельную Джумейру, насыпные пальмовые острова и даже «арабскую Венецию». Погуляете по живописной набережной, заглянете в музей исламской культуры, увидите аллею позолоченных арабских скакунов и «визитную карточку» города — семизвездочный отель Бурдж-аль-Араб в виде паруса.

Все знаковые места города
Гуляя по кварталу Дубай Марина, вы полюбуетесь роскошным яхтами. А смотря на самый высокий небоскреб мира Бурдж-Халифа, ощутите силу человеческого гения. Кроме того, я покажу вам роскошные отели Мадинат и Атлантис, резиденцию местного шейха и «крупнейшую картинную раму на планете» — башню Дубай Фрэйм. Вечером, по желанию, вы посетите торговый центр Дубай молл и насладитесь шоу поющих фонтанов.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию):
— Бурдж-Халифа (билеты нужно покупать заранее): взрослые — 45$, дети — 35$;
— башня Дубай Фрэйм: взрослые — 15$, дети — 7$;
— парк бабочек или парк цветов — 15$/чел

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автомобиле Киа Оптима
  • Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Шоу поющих фонтанов проходит с 18:00 до 22:00
  • По желанию мы можем заехать на фабрику меховых и кожаных изделий и ювелирную фабрику
Влюбиться в Дубай за один день!
Влюбиться в Дубай за один день!
Влюбиться в Дубай за один день!
Влюбиться в Дубай за один день!
Влюбиться в Дубай за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Дубае.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Bekzod
Bekzod
Меня зовут Бекзод. Я работаю гидом в ОАЭ с 2012 года и предлагаю путешественникам роскошный отдых, исключительный комфорт и истинное восточное гостеприимство. Каковы бы ни были ваши ожидания — ждите большего, если вы решили заказать у меня экскурсию. Я работаю с командой профессиональных гидов: мы проводим все виды индивидуальных экскурсий, и каждый из нас будет рад открыть вам Эмираты.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Экскурсию проводил наш соотечественник, возил нас на машине по городу больше 12 часов. Мы уже сами еле на ногах стояли, но очень много посмотрели. Была такая жара, что самостоятельно посмотреть столько достопримечательностей мы не смогли бы. Конечно, какой-то исторической информации вы не узнаете от гида, но краткий обзор получите. В общем мы остались довольны. Никто не подгонял, гид старался по мах нам все показать.
27 февраля 2020
Всем здравствуйте, у нас был гид по имени Тахир, отличный гид и просто прекрасный человек, забрал нас из аэропорта в 8:30 вернул обратно в 20:30, за 12 часов показал очень много, то что есть в программе и то чего нет, рассказал много интересного, нам захотелось сюда вернуться! До сих пор не можем полностью переварить всю информацию, её так много! Обращайтесь к Тахиру не пожалеете! Тахир спасибо тебе ещё раз! Надеемся встретиться снова!
24 февраля 2020
Мы провели прекрасный день с нашим гидом! Бек приехал вовремя в 11 часов и был с нами до 9 вечера, показал все основные достопримечательности Дубая, маршрут был составлен логично, нам не пришлось никуда возвращаться. , Было интересно и познавательно. Наш гид хороший водитель, машина отличная, предложил нам подключение к его интернету, чем мы , конечно же , с удовольствием воспользовались. День мы закончили в чудесном ресторане узбекской кухни «Сказка» ( вкусно и относительно недорого) , куда нас привез Бек . Желаем тебе, Бек, много , много хороших гостей! Ну а мы будем рекомендовать тебя , как замечательного экскурсовода.
24 января 2020
Бек, всё очень хорошо организовал, от места встречи и до маршрута. После экскурсии вернул в место встречи )) Материал по экскурсии рассказывал интересно, не навязчиво. Учёл все наши пожелания)). Рекомендую!
11 января 2020
Лучше не бывает
10 января 2020
Огромное спасибо за проведенную экскурсию! Прислушался ко всем нашим пожеланиям, все увидели, все вовремя. Хороший рассказчик, отличный организатор. Узнали о стране много нового. Очень рекомендую!
8 января 2020
Мы были на экскурсии 30 декабря, гид должен был встретить нас утром в аэропорту. Накануне ночью выяснилось, что Бекзода не будет, будет его брат. Без объяснения причин. Брат старался, возил нас целый день, показал, наверно, максимум за отведенное время, завёз пообедать. То есть все было хорошо, спасибо ему за это, но он не гид! Всю информацию, нас интересующую, мы получили на других экскурсиях, позже. Так что решайте сами. А какой из Бекзода гид - нам осталось неизвестным.
7 января 2020
Огромное спасибо Беку за экскурсию. Нам очень все понравилось.Посетили множество мест за один день. И про каждую достопримечательность получили много интересной информации.Было очень увлекательно.
23 декабря 2019
Большое спасибо за прекрасную экскурсионную программу. Мы получили массу приятных впечатлений. Огромное спасибо Беку за интересную, наполненную фактами экскурсию и умение работать с клиентами. Бек - это молодой человек, в котором сочетается образованность, интелект и просто обаяние, и прекрасный русский язык. Все было организованно, комфортно и нысыщенно. Рекомендуем.
23 декабря 2019
Да не было никакой экскурсии!(( Просто поездка от объекта к объекту, из выбранных нами заранее. Гид, сославшись на занятость, за сутки до экскурсии сообщил, что сопровождать нас будет другой человек. Информации в ходе экскурсии - минимум (то, что в Википедии в первых трёх абзацах написано). Мы из Интернета до путешествия больше узнали, чем знал сопровождающий. А потом на других экскурсиях узнали ещё много каких интересных деталей о Дубае, что ещё больше нам продемонстрировало, насколько бездарно и впустую мы потратили свои деньги и время. Никому такого не пожелаю и НЕ рекомендую брать эту экскурсию
Ещё 5 отзывов

Bekzod проводит ещё 1 экскурсию

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