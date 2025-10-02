15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем экскурсию, которая позволит вам влюбиться в Дубай всего за один день.Откройте для себя удивительный мир, где история и современность сливаются воедино, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории.Вас

ждет посещение живописных районов Дейра и Джумейры, прогулка по набережной, знакомство с исламской культурой в музее, восхищение архитектурой Бурдж-аль-Араб и Бурдж-Халифа. Экскурсия раскроет перед вами менталитет и традиции местных жителей, а также предоставит ценные практические советы для исследования города. Не упустите шанс ощутить колорит настоящей восточной сказки

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главное в Дубае

Вы посетите все самые интересные районы эмирата: Старый город Дейра, фешенебельную Джумейру, насыпные пальмовые острова и даже «арабскую Венецию». Погуляете по живописной набережной, заглянете в музей исламской культуры, увидите аллею позолоченных арабских скакунов и «визитную карточку» города — семизвездочный отель «Бурдж-аль-Араб» в виде паруса.

Все знаковые места города

Гуляя по кварталу Дубай Марина, вы полюбуетесь роскошным яхтами. А смотря на самый высокий небоскреб мира «Бурдж-Халифа», ощутите силу человеческого гения. Кроме того, я покажу вам роскошные отели Мадинат и Атлантис, резиденцию местного шейха и «крупнейшую картинную раму на планете» — башню Дубай Фрэйм. Вечером, по желанию, вы посетите торговый центр Дубай молл и насладитесь шоу поющих фонтанов.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию):

— Бурдж-Халифа (билеты нужно покупать заранее): взрослые — 55$, дети — 45$;

— башня Дубай Фрэйм: 20$

— парк бабочек или парк цветов — 20$/чел.

Как проходит экскурсия