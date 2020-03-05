15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главное в Дубае

Вы посетите все самые интересные районы эмирата: Старый город Дейра, фешенебельную Джумейру, насыпные пальмовые острова и даже «арабскую Венецию». Погуляете по живописной набережной, заглянете в музей исламской культуры, увидите аллею позолоченных арабских скакунов и «визитную карточку» города — семизвездочный отель Бурдж-аль-Араб в виде паруса.

Все знаковые места города

Гуляя по кварталу Дубай Марина, вы полюбуетесь роскошным яхтами. А смотря на самый высокий небоскреб мира Бурдж-Халифа, ощутите силу человеческого гения. Кроме того, я покажу вам роскошные отели Мадинат и Атлантис, резиденцию местного шейха и «крупнейшую картинную раму на планете» — башню Дубай Фрэйм. Вечером, по желанию, вы посетите торговый центр Дубай молл и насладитесь шоу поющих фонтанов.