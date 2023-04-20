Шопинг с персональным стилистом в Дубае

Собрать ваши идеальные образы и получить профессиональные рекомендации по гардеробу

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Ответы на вопросы
Шопинг-сопровождение — это индивидуальный формат для самого успешного и приятного похода по магазинам в вашей жизни! Это экономия времени и денег, ведь вы не купите ненужные вещи.

Я учту все ваши пожелания и бюджет, проведу комплексную подготовку к нашей встрече и помогу вам найти обувь и аксессуары, которые подходят вашим мечтам и вашему стилю жизни.
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Зачем идти на шопинг со стилистом?

  • Составить образы, подходящие именно вам. Стилист ориентируется на вашу жизнь, распорядок дня и задачи, на ваши предпочтения и особенности внешности (я использую профессиональные художественные методики).
  • Сэкономить время. Со стилистом поход по магазинам будет неутомительным, приятным и эффективным. Мы заранее обсудим ваши пожелания и бюджет, чтобы к дню шопинга я проанализировала ваш запрос, подобрала магазины и присмотрела подходящие вам вещи.
  • Сэкономить деньги. Со стилистом вы не купите лишние вещи, которые будут просто висеть в шкафу с бирками; вы не потратитесь на одежду, обувь и аксессуары, которые не стоят своих денег. Кроме того, мы можем собрать гардеробную капсулу — компактный набор базовых вещей, которые легко комбинировать и создавать множество образов.

Как это будет?

1️⃣ Каждый человек уникален, поэтому после бронирования я попрошу вас заполнить анкету с вопросами о ваших ожиданиях от шопинга, о вашем образе жизни и пожеланиях. Также стоит прислать референсы — фото образов, которые вам нравятся: я не буду копировать их, но мне важно понимать, к чему вы тяготеете.

2️⃣ Для подготовки к шопингу мне понадобятся ваши портретные фото и снимки в полный рост — чтобы понять, как работать с вашими данными.

3️⃣ Я анализирую ваши ответы (и конечно, остаюсь на связи) и иду на пре-шопинг: выбираю магазины, отсматриваю вещи для вас по фасонам, тканям цветам и бюджету, фотографирую их.

4️⃣ Наконец, отправляемся на шопинг! Начнём с чашечки кофе, чтобы настроиться на нужный лад. И за следующие часы найдём стильные подходящие вам вещи, составим разнообразные комплекты — заодно вы получите идеи для будущих покупок и работы с вашим гардеробом.

Организационные детали

  • Все перечисленные услуги включены в стоимость. Из дополнительных расходов только перерывы на кофе (по желанию).
  • Что касается вашего бюджета на покупки, то я работаю во всех ценовых сегментах — от масс-маркета до люкс-брендов
  • Шопинг со стилистом проводится для 1 человека (если вы с мужем/женой или подругой/другом, то шопинг не получается таким продуктивным)
  • Шопинг возможен для человека любого пола и возраста

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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