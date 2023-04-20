Собрать ваши идеальные образы и получить профессиональные рекомендации по гардеробу
Я учту все ваши пожелания и бюджет, проведу комплексную подготовку к нашей встрече и помогу вам найти обувь и аксессуары, которые подходят вашим мечтам и вашему стилю жизни.
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Описание
Зачем идти на шопинг со стилистом?
- Составить образы, подходящие именно вам. Стилист ориентируется на вашу жизнь, распорядок дня и задачи, на ваши предпочтения и особенности внешности (я использую профессиональные художественные методики).
- Сэкономить время. Со стилистом поход по магазинам будет неутомительным, приятным и эффективным. Мы заранее обсудим ваши пожелания и бюджет, чтобы к дню шопинга я проанализировала ваш запрос, подобрала магазины и присмотрела подходящие вам вещи.
- Сэкономить деньги. Со стилистом вы не купите лишние вещи, которые будут просто висеть в шкафу с бирками; вы не потратитесь на одежду, обувь и аксессуары, которые не стоят своих денег. Кроме того, мы можем собрать гардеробную капсулу — компактный набор базовых вещей, которые легко комбинировать и создавать множество образов.
Как это будет?
1️⃣ Каждый человек уникален, поэтому после бронирования я попрошу вас заполнить анкету с вопросами о ваших ожиданиях от шопинга, о вашем образе жизни и пожеланиях. Также стоит прислать референсы — фото образов, которые вам нравятся: я не буду копировать их, но мне важно понимать, к чему вы тяготеете.
2️⃣ Для подготовки к шопингу мне понадобятся ваши портретные фото и снимки в полный рост — чтобы понять, как работать с вашими данными.
3️⃣ Я анализирую ваши ответы (и конечно, остаюсь на связи) и иду на пре-шопинг: выбираю магазины, отсматриваю вещи для вас по фасонам, тканям цветам и бюджету, фотографирую их.
4️⃣ Наконец, отправляемся на шопинг! Начнём с чашечки кофе, чтобы настроиться на нужный лад. И за следующие часы найдём стильные подходящие вам вещи, составим разнообразные комплекты — заодно вы получите идеи для будущих покупок и работы с вашим гардеробом.
Организационные детали
- Все перечисленные услуги включены в стоимость. Из дополнительных расходов только перерывы на кофе (по желанию).
- Что касается вашего бюджета на покупки, то я работаю во всех ценовых сегментах — от масс-маркета до люкс-брендов
- Шопинг со стилистом проводится для 1 человека (если вы с мужем/женой или подругой/другом, то шопинг не получается таким продуктивным)
- Шопинг возможен для человека любого пола и возраста
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.