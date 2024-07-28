Составить образы, подходящие именно вам. Стилист ориентируется на вашу жизнь, распорядок дня и задачи, на ваши предпочтения и особенности внешности (я использую профессиональные художественные методики).
Сэкономить время. Со стилистом поход по магазинам будет неутомительным, приятным и эффективным. Мы заранее обсудим ваши пожелания и бюджет, чтобы к дню шопинга я проанализировала ваш запрос, подобрала магазины и присмотрела подходящие вам вещи.
Сэкономить деньги. Со стилистом вы не купите лишние вещи, которые будут просто висеть в шкафу с бирками; вы не потратитесь на одежду, обувь и аксессуары, которые не стоят своих денег. Кроме того, мы можем собрать гардеробную капсулу — компактный набор базовых вещей, которые легко комбинировать и создавать множество образов.
Как это будет?
1️⃣ Каждый человек уникален, поэтому после бронирования я попрошу вас заполнить анкету с вопросами о ваших ожиданиях от шопинга, о вашем образе жизни и пожеланиях. Также стоит прислать референсы — фото образов, которые вам нравятся: я не буду копировать их, но мне важно понимать, к чему вы тяготеете.
2️⃣ Для подготовки к шопингу мне понадобятся ваши портретные фото и снимки в полный рост — чтобы понять, как работать с вашими данными.
3️⃣ Я анализирую ваши ответы (и конечно, остаюсь на связи) и иду на пре-шопинг: выбираю магазины, отсматриваю вещи для вас по фасонам, тканям цветам и бюджету, фотографирую их.
4️⃣ Наконец, отправляемся на шопинг! Начнём с чашечки кофе, чтобы настроиться на нужный лад. И за следующие часы найдём стильные подходящие вам вещи, составим разнообразные комплекты — заодно вы получите идеи для будущих покупок и работы с вашим гардеробом.
Организационные детали
Все перечисленные услуги включены в стоимость. Из дополнительных расходов только перерывы на кофе (по желанию).
Что касается вашего бюджета на покупки, то я работаю во всех ценовых сегментах — от масс-маркета до люкс-брендов
Шопинг со стилистом проводится для 1 человека (если вы с мужем/женой или подругой/другом, то шопинг не получается таким продуктивным)
Шопинг возможен для человека любого пола и возраста
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 16 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Екатерина, мне 31 год, и я персональный стилист в Дубае. У меня большой опыт работы в индустрии моды, и я знаю всё о том, как создать читать дальшеуменьшить
уникальный стиль для каждого клиента. За время работы в персональном стайлинге я помогла преобразиться десяткам женщин и мужчин. Моя главная цель — помочь вам выглядеть невероятно и чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Я готова сопровождать вас на прогулках по магазинам Дубая — вместе мы найдём идеальную одежду и аксессуары для вашего гардероба. Шопинг провожу в крупнейших торговых центрах мира: Dubai Mall, Mall of the Emirates, а также в Dubai Hills Mall. Я всегда в курсе последних модных тенденций и слежу за обновлениями коллекций в любых ценовых сегментах: от масс-маркета до миддл и люкс. С моей помощью вы сэкономите время и деньги, а также получите индивидуальный и профессиональный подход к вашим потребностям и желаниям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
Очень интересный и новый опыт. Давно хотела попробовать. Наконец, представилась возможность. Мне пришлось менять весь гардероб в связи со сменой размера. С Екатериной подобрали одежду, обувь, верхнюю одежду, аксессуары. Был читать дальшеуменьшить
запрос на смену стиля, очень понравился результат. Приятно видеть себя другой, новой, гармоничной. Екатерина учла все мои пожелания, мои предпочтения. Подобрали приятную цветовую гамму, очень мне подошло. Екатерина приятный человек, спокойная, интересная. Очень комфортно было совершать покупки в таком сопровождении, рекомендую🔥
Вам был полезен этот отзыв?
А
Артемий
Один из немногих шоппингов, которые мне понравились. Сразу по приезде в молл меня ждал почти целый гардероб, из которых мы впоследствии выбрали самые подходящие вещи. Екатерина помогла выбрать ту одежду читать дальшеуменьшить
под мои цели, на которую я бы даже не обратил внимания.
Отдельно хочу отметить, что в итоге мы потратили почти в два раза больше времени для того, чтобы закрыть все потребности, и я очень благодарен за терпение
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Шоппинг в Дубае с Екатериной превзошел мои ожидания! Учитывая, что идея шоппинга у меня возникла спонтанно, и был всего один свободный день, Екатерина оперативно откликнулась. Она помогла не только найти нужные вещи, но и подобрала для меня модные и интересные образы. Она приветлива и пунктуальна. Общение с ней оставило у меня очень приятные впечатления! Спасибо огромное!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «Шопинг с персональным стилистом в Дубае»