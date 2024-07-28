Шопинг-сопровождение — это индивидуальный формат для самого успешного и приятного похода по магазинам в вашей жизни! Это экономия времени и денег, ведь вы не купите ненужные вещи. Я учту все ваши пожелания и бюджет, проведу комплексную подготовку к нашей встрече и помогу вам найти обувь и аксессуары, которые подходят вашим мечтам и вашему стилю жизни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Зачем идти на шопинг со стилистом?

Составить образы, подходящие именно вам . Стилист ориентируется на вашу жизнь, распорядок дня и задачи, на ваши предпочтения и особенности внешности (я использую профессиональные художественные методики).

. Стилист ориентируется на вашу жизнь, распорядок дня и задачи, на ваши предпочтения и особенности внешности (я использую профессиональные художественные методики). Сэкономить время . Со стилистом поход по магазинам будет неутомительным, приятным и эффективным. Мы заранее обсудим ваши пожелания и бюджет, чтобы к дню шопинга я проанализировала ваш запрос, подобрала магазины и присмотрела подходящие вам вещи.

. Со стилистом поход по магазинам будет неутомительным, приятным и эффективным. Мы заранее обсудим ваши пожелания и бюджет, чтобы к дню шопинга я проанализировала ваш запрос, подобрала магазины и присмотрела подходящие вам вещи. Сэкономить деньги. Со стилистом вы не купите лишние вещи, которые будут просто висеть в шкафу с бирками; вы не потратитесь на одежду, обувь и аксессуары, которые не стоят своих денег. Кроме того, мы можем собрать гардеробную капсулу — компактный набор базовых вещей, которые легко комбинировать и создавать множество образов.

Как это будет?

1️⃣ Каждый человек уникален, поэтому после бронирования я попрошу вас заполнить анкету с вопросами о ваших ожиданиях от шопинга, о вашем образе жизни и пожеланиях. Также стоит прислать референсы — фото образов, которые вам нравятся: я не буду копировать их, но мне важно понимать, к чему вы тяготеете.

2️⃣ Для подготовки к шопингу мне понадобятся ваши портретные фото и снимки в полный рост — чтобы понять, как работать с вашими данными.

3️⃣ Я анализирую ваши ответы (и конечно, остаюсь на связи) и иду на пре-шопинг: выбираю магазины, отсматриваю вещи для вас по фасонам, тканям цветам и бюджету, фотографирую их.

4️⃣ Наконец, отправляемся на шопинг! Начнём с чашечки кофе, чтобы настроиться на нужный лад. И за следующие часы найдём стильные подходящие вам вещи, составим разнообразные комплекты — заодно вы получите идеи для будущих покупок и работы с вашим гардеробом.

Организационные детали