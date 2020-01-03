1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

На встречу с любимыми героями!

Приехав в тематический парк 🌳 Warner Bros, вы перенесетесь прямиком в Золотую эпоху Голливуда 30–50 годов: здесь вас ждут залитые вечерними огнями площади, рестораны, магазинчики и театрализованные шоу. В парке расположились 6 масштабных интерактивных зон, где вас встретят персонажи знаменитых фильмов и мультсериалов: Супермен и Бэтмен, кролик Багз Банни, семейство Флинтстоун и многие другие. А самые маленькие посетители смогут перенестись с красочный мир, созданный по мотивам «Скуби-Ду» и «Тома и Джерри».

Захватывающие аттракционы для всей семьи

В каждой тематической зоне вас будут ждать красочные и веселые аттракционы по мотивам мультфильмов, блокбастеров и комиксов. Вы сможете прокатиться на захватывающих американских горках, проплыть на доисторической лодке ⚓, стать членом экипажа космического корабля или жителем легендарного Готэма. Невероятные 4D-кинотеатры, скалодромы и веревочный парк, красочные карусели — каждый член семьи найдет развлечение по душе.

Организационные детали

В стоимость экскурсии 🧭 входит трансфер в парк и обратно, обед, а также входные билеты 🎫. Внутри парка сопровождение не предусмотрено.