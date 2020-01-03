1 отзыв оставили туристы

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Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая

Встретиться с героями любимых фильмов и комиксов и прокатиться на захватывающих аттракционах

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1 отзыв
Виктория
Виктория – экскурсионное агентство из Дубая
Добро пожаловать в самый большой в мире тематический парк 🌳 Warner Bros! Вы проведете волшебный день, наслаждаясь красочными аттракционами, американскими горками и каруселями.

И всё это — в компании любимых героев голливудской киностудии: от Супермена и Чудо-Женщины до семейки Флинтстоун.

Весело 🥳 будет всем!
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🚘Услуги трансфера
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $100 за человека

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Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая

Что вас ожидает

На встречу с любимыми героями!
Приехав в тематический парк 🌳 Warner Bros, вы перенесетесь прямиком в Золотую эпоху Голливуда 30–50 годов: здесь вас ждут залитые вечерними огнями площади, рестораны, магазинчики и театрализованные шоу. В парке расположились 6 масштабных интерактивных зон, где вас встретят персонажи знаменитых фильмов и мультсериалов: Супермен и Бэтмен, кролик Багз Банни, семейство Флинтстоун и многие другие. А самые маленькие посетители смогут перенестись с красочный мир, созданный по мотивам «Скуби-Ду» и «Тома и Джерри».

Захватывающие аттракционы для всей семьи
В каждой тематической зоне вас будут ждать красочные и веселые аттракционы по мотивам мультфильмов, блокбастеров и комиксов. Вы сможете прокатиться на захватывающих американских горках, проплыть на доисторической лодке ⚓, стать членом экипажа космического корабля или жителем легендарного Готэма. Невероятные 4D-кинотеатры, скалодромы и веревочный парк, красочные карусели — каждый член семьи найдет развлечение по душе.

Организационные детали

В стоимость экскурсии 🧭 входит трансфер в парк и обратно, обед, а также входные билеты 🎫. Внутри парка сопровождение не предусмотрено.

Начало и место завершения
🚩 — ваш отель
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая

Трансфер проводится в понедельник, среду, четверг и субботу в 09:00

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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1 отзыв оставили туристы

3 января 2020
Сложно получить ответ от гида о времени и месте встречи. Задавала вопрос на сайте, гиду в WhatsApp несколько раз. Сообщения прочитываются, ответа нет. После обращения в службу поддержки ответили. Вместо начала экскурсии в 09:00, как указано на сайте, из отеля забрали в 10:30. Привезли на стоянку, где пересадили в большой автобус. Людей перетасовывали из одного автобуса в другие в течение часа. Около 12 выехали в парк, прибыли к 13:30, когда в парке уже было полно людей и везде ожидали огромные очереди. Обещали забрать в 19:45, информации по номеру автобуса не дали. Я пришла в указанное место в 19:30. С 20:10 до 21:15 я общалась с сопровождавшей автобус, гидом, службой поддержки. Мне говорили про трафик, обещали то автобус, то машину. В 21:15 приехал автобус, которые вёз туристов из другого парка в Дубай. Несколько пассажиров в автобусе сделали мне замечание. Оказывается им было объявлено, что они едут забирать туристку, опоздавшую по своей вине. В Дубай привезли в 23:30.

Виктория проводит ещё 6 экскурсий

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