Абу-Даби - сокровище Востока

Из Дубая - в столицу ОАЭ, к невероятным дворцам, мечетям и музеям
Добро пожаловать в блистательный Абу-Даби! Вы прогуляетесь по живописному мангровому парку. Оцените великолепие Президентского дворца и мечети шейха Зайда. Пройдёте по главной набережной города и сделаете невероятные фото в Лувре.

А я поделюсь с вами историей Арабских Эмиратов и расскажу о том, как безжизненная пустыня превратилась в современное государство.
4.5
2 отзыва
Абу-Даби - сокровище Востока
Абу-Даби - сокровище Востока
Абу-Даби - сокровище Востока
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Мангровый парк. Вы пройдёте по променаду Jubail Mangrove Park Boardwalk, который растянулся на 2 км. Посмотрите на мангры, растущие прямо в солёной воде. И увидите жителей зарослей — рыб и птичек.

Лувр Абу-Даби. Вы оцените современную архитектуру и сделаете эффектные фото среди геометрических форм. По желанию зайдёте внутрь и осмотрите экспозицию первого в арабском мире универсального музея.

Набережная Корниш — любимое место для прогулок жителей Абу-Даби. Вас ждут невероятные виды на небоскрёбы и морские просторы, а ещё — идеальный пляж.

Каср аль-Ватан. Президентский дворец — это настоящая арабская сказка. Снаружи вы полюбуетесь ажурными мраморными арками, а внутри оцените роскошные интерьеры и рассмотрите затейливые узоры на стенах и потолках.

Мечеть шейха Зайда с 82 куполами — одна из шести самых больших мечетей в мире. Внутреннее убранство поражает воображение — колонны с позолотой, огромные люстры из полудрагоценных камней и персидские ковры.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Nissan Altima, Chevrolet Malibu, Mitsubishi Grandis, Kia Carnival, Honda Odyssey, Kia Optima
  • Дорога из Дубая в одну сторону занимает около 2 часов
  • Трансфер из Дубая входит в стоимость экскурсии, также можем начать поездку из Абу-Даби. Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно, уточняйте в переписке
  • Билеты в мангровый парк входят в стоимость экскурсии, дополнительно оплачиваются билеты в Лувр (65 дирхамов) и Каср аль-Ватан (65 дирхамов)
  • Дресс-код для посещения мечети и дворца — закрытая длинная одежда для женщин и мужчин
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 11:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$76
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Регина
26 янв 2025
Брали индивидуальную экскурсию у Азиза в Абу - Даби! маршрут выбирали сами, время на все остановки без ограничений.
отличный русский язык! Знает в совершенстве и многие другие языки!
Завозил не только в
читать дальше

те места, что прописаны в маршруте. Так интересно про все рассказывал! Слушали открыв рты!
Уехали в 10 утра. Катались около 10 часов. Приехали воодушевленные, с кучей эмоций, пожалели, что раньше не связались с Азизом!
Он не только профессионал своего дела, но и хороший человек с большим сердцем! Дай бог процветания Вам! И здоровья!

Брали индивидуальную экскурсию у Азиза в Абу - Даби! маршрут выбирали сами, время на все остановки без ограничений.Брали индивидуальную экскурсию у Азиза в Абу - Даби! маршрут выбирали сами, время на все остановки без ограничений.Брали индивидуальную экскурсию у Азиза в Абу - Даби! маршрут выбирали сами, время на все остановки без ограничений.
В
24 ноя 2024
Абу-Даби - чудесный город. Яркий, сдержанный, красивый.
Азиз хорошо организовал путешествие, был внимательным, предупредительным. Многое увидели.

Похожие экскурсии из Дубая

Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
1087 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
$50 за человека
Из Дубая - в Абу-Даби
На машине
скидка
9%
213 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
17 фев в 09:30
65$59 за человека
Магия вечернего Абу-Даби (из Дубая)
На машине
131 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия Абу-Даби: чарующий свет заката
Исследуйте великолепие Абу-Даби в сумерках, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом личного транспорта
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 09:33
Завтра в 10:33
$321 за всё до 6 чел.