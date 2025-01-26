А я поделюсь с вами историей Арабских Эмиратов и расскажу о том, как безжизненная пустыня превратилась в современное государство.
Описание экскурсии
Мангровый парк. Вы пройдёте по променаду Jubail Mangrove Park Boardwalk, который растянулся на 2 км. Посмотрите на мангры, растущие прямо в солёной воде. И увидите жителей зарослей — рыб и птичек.
Лувр Абу-Даби. Вы оцените современную архитектуру и сделаете эффектные фото среди геометрических форм. По желанию зайдёте внутрь и осмотрите экспозицию первого в арабском мире универсального музея.
Набережная Корниш — любимое место для прогулок жителей Абу-Даби. Вас ждут невероятные виды на небоскрёбы и морские просторы, а ещё — идеальный пляж.
Каср аль-Ватан. Президентский дворец — это настоящая арабская сказка. Снаружи вы полюбуетесь ажурными мраморными арками, а внутри оцените роскошные интерьеры и рассмотрите затейливые узоры на стенах и потолках.
Мечеть шейха Зайда с 82 куполами — одна из шести самых больших мечетей в мире. Внутреннее убранство поражает воображение — колонны с позолотой, огромные люстры из полудрагоценных камней и персидские ковры.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Nissan Altima, Chevrolet Malibu, Mitsubishi Grandis, Kia Carnival, Honda Odyssey, Kia Optima
- Дорога из Дубая в одну сторону занимает около 2 часов
- Трансфер из Дубая входит в стоимость экскурсии, также можем начать поездку из Абу-Даби. Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно, уточняйте в переписке
- Билеты в мангровый парк входят в стоимость экскурсии, дополнительно оплачиваются билеты в Лувр (65 дирхамов) и Каср аль-Ватан (65 дирхамов)
- Дресс-код для посещения мечети и дворца — закрытая длинная одежда для женщин и мужчин
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$76
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
отличный русский язык! Знает в совершенстве и многие другие языки!
Завозил не только в
Азиз хорошо организовал путешествие, был внимательным, предупредительным. Многое увидели.