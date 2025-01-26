Добро пожаловать в блистательный Абу-Даби! Вы прогуляетесь по живописному мангровому парку. Оцените великолепие Президентского дворца и мечети шейха Зайда. Пройдёте по главной набережной города и сделаете невероятные фото в Лувре. А я поделюсь с вами историей Арабских Эмиратов и расскажу о том, как безжизненная пустыня превратилась в современное государство.

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Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Мангровый парк. Вы пройдёте по променаду Jubail Mangrove Park Boardwalk, который растянулся на 2 км. Посмотрите на мангры, растущие прямо в солёной воде. И увидите жителей зарослей — рыб и птичек.

Лувр Абу-Даби. Вы оцените современную архитектуру и сделаете эффектные фото среди геометрических форм. По желанию зайдёте внутрь и осмотрите экспозицию первого в арабском мире универсального музея.

Набережная Корниш — любимое место для прогулок жителей Абу-Даби. Вас ждут невероятные виды на небоскрёбы и морские просторы, а ещё — идеальный пляж.

Каср аль-Ватан. Президентский дворец — это настоящая арабская сказка. Снаружи вы полюбуетесь ажурными мраморными арками, а внутри оцените роскошные интерьеры и рассмотрите затейливые узоры на стенах и потолках.

Мечеть шейха Зайда с 82 куполами — одна из шести самых больших мечетей в мире. Внутреннее убранство поражает воображение — колонны с позолотой, огромные люстры из полудрагоценных камней и персидские ковры.

Организационные детали