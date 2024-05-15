Билеты для входа в Парк Warner Bros. World из Дубая

Найдено 4 экскурсии в категории «Парк Warner Bros. World» в Дубае на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
«Warner Brothers — еще один тематический парк развлечений»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
«Доступ к 29 красочным аттракционам и 6 тематическим интерактивным зонам парка Warner Brothers»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
«Парк посвящен киногероям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00)
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $90.50 за человека
Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
Групповая
5 часов
Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
«Отважные герои, такие как Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина, забавные мультяшные персонажи – Том и Джери, Багз Банни, Скуби-Ду и Фред Флинстоун, и другие легенды компании Warner Bros не дадут Вам скучать»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
от $125 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ilia
    15 мая 2024
    Билеты в парк Warner Brothers с обедом
    Супер!!!
  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Билеты в парк Warner Brothers с обедом
    Все прошло отлично! С билетами проблем не возникло, да и с едой тоже. Спасибо большое! Будем пользоваться!)
  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
    Амиран отличный гид и интересный человек знающий своё дело на все 100%. Умеет поймать волну*. Всё подсказал, дал рекомендации при
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    выборе и планировании дня, провёл прекрасный экскурсионный день. Однозначно рекомендую. Амиран, отличных вам туристов и развития своего любимого дела. Жму руку, спасибо вам от всего сердца.

  • В
    Владимир
    16 февраля 2024
    Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
    Аминар хороший гид, который много знает и умеет эти знания изложить. Неудобство: машина маловата для 4 человек, в ней тяжело просидеть
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    много часов. Тем, кто побывал в Парижском Лувре, советую пропустить Лувр Абу-Даби. Можно приехать и сделати несколько фото наружи, но нет смысла идти во внутрь.

  • И
    Ирина
    8 февраля 2024
    Билеты в парк Warner Brothers с обедом
    Прекрасный парк, отлично провели время. Спасибо
  • А
    Аidar
    9 января 2023
    Парк Warner Brothers (трансфер + обед)
    Очень понравилось, обед скудноват)))

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Парк Warner Bros. World»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
  2. Билеты в парк Warner Brothers с обедом
  3. Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
  4. Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Дубае
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  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Парк Warner Bros. World" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 304. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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