1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
«Warner Brothers — еще один тематический парк развлечений»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
«Доступ к 29 красочным аттракционам и 6 тематическим интерактивным зонам парка Warner Brothers»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Групповая
10 часов
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
«Парк посвящен киногероям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00)
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $90.50 за человека
Групповая
5 часов
Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
«Отважные герои, такие как Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина, забавные мультяшные персонажи – Том и Джери, Багз Банни, Скуби-Ду и Фред Флинстоун, и другие легенды компании Warner Bros не дадут Вам скучать»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
от $125 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIlia15 мая 2024Супер!!!
- ММарина2 мая 2024Все прошло отлично! С билетами проблем не возникло, да и с едой тоже. Спасибо большое! Будем пользоваться!)
- ААндрей28 марта 2024Амиран отличный гид и интересный человек знающий своё дело на все 100%. Умеет поймать волну*. Всё подсказал, дал рекомендации при
- ВВладимир16 февраля 2024Аминар хороший гид, который много знает и умеет эти знания изложить. Неудобство: машина маловата для 4 человек, в ней тяжело просидеть
- ИИрина8 февраля 2024Прекрасный парк, отлично провели время. Спасибо
- ААidar9 января 2023Парк Warner Brothers (трансфер + обед)Очень понравилось, обед скудноват)))
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Парк Warner Bros. World»
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Сейчас в Дубае в категории "Парк Warner Bros. World" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 304. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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