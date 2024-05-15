читать дальше много часов. Тем, кто побывал в Парижском Лувре, советую пропустить Лувр Абу-Даби. Можно приехать и сделати несколько фото наружи, но нет смысла идти во внутрь.

Аминар хороший гид, который много знает и умеет эти знания изложить. Неудобство: машина маловата для 4 человек, в ней тяжело просидеть