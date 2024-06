Описание трансфер

Мечеть шейха Зайда — олицетворение великих богатств Эмиратов, символ веры мусульман и настоящая иллюстрация книги «Тысяча и одна ночь». Этот монумент площадью в 5 футбольных полей со стенами, инкрустированными самоцветами и золотом. Этнографическая Деревня Абу-Даби, знаменитом своими передовыми технологиями, есть достопримечательность, входящая в противоречие с этим арабским городом новейших достижений. Туристы могут познакомиться с историей города в этнографической деревне Абу-Даби. Лувр в Абу-Даби 11 ноября 2017 г. в столице Эмиратов открылся арабский филиал знаменитого парижского Лувра. «Лувр Абу-Даби» находится на острове Саадият — самом дорогом и инновационном месте строительства в мире. Основная идея экспозиции — рассказать людям об истории человечества, различных эпохах и цивилизациях. Набережная Корниш Набережная Корниш в Абу-Даби протянулась на 8 км. вдоль величественного и поражающего красотой района Аль-Хубейра. Он расположен на самом берегу моря и оборудован всем необходимым для отличного отдыха. бизнес-центр и 280-метровый небоскреб пятизвездочного отеля Jumeirah at Etihad Towers. На 74 этаже Башни №2 находится смотровая площадка Observation Deck at 300, с которой открывается невероятный вид на город. А для тех, кто желает окунуться в атмосферу люксового шопинга, торговый центр Avenue at Etihad Towers предлагает несколько этажей самых знаменитых бутиков премиум-класса, где вас ждут приватные примерочные комнаты и VIP-обслуживание.