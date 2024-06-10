Мы предлагаем увлекательные экскурсии в Абу-Даби. У нас русские гиды и водители. Заберём вас из любого отеля Дубая и привезём обратно. Во время экскурсии осмотрим главные достопримечательности города. Посетим мечеть шейха Зейда, прогуляемся по набережной Корниш и увидим Абу-Даби
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что вас ожидает:
- Мечеть шейха Зайда
- Этнографическая Деревня
- Лувр в Абу-Даби фото стоп
- Набережная Корниш
- Финиковый рынок
- ETIHAD TOWERS (Где было снять филм форсаж 7)
- Эмират Палас (Президентский Отель)
Описание трансфер
Мечеть шейха Зайда — олицетворение великих богатств Эмиратов, символ веры мусульман и настоящая иллюстрация книги «Тысяча и одна ночь». Этот монумент площадью в 5 футбольных полей со стенами, инкрустированными самоцветами и золотом. Этнографическая Деревня Абу-Даби, знаменитом своими передовыми технологиями, есть достопримечательность, входящая в противоречие с этим арабским городом новейших достижений. Туристы могут познакомиться с историей города в этнографической деревне Абу-Даби. Лувр в Абу-Даби 11 ноября 2017 г. в столице Эмиратов открылся арабский филиал знаменитого парижского Лувра. «Лувр Абу-Даби» находится на острове Саадият — самом дорогом и инновационном месте строительства в мире. Основная идея экспозиции — рассказать людям об истории человечества, различных эпохах и цивилизациях. Набережная Корниш Набережная Корниш в Абу-Даби протянулась на 8 км. вдоль величественного и поражающего красотой района Аль-Хубейра. Он расположен на самом берегу моря и оборудован всем необходимым для отличного отдыха. бизнес-центр и 280-метровый небоскреб пятизвездочного отеля Jumeirah at Etihad Towers. На 74 этаже Башни №2 находится смотровая площадка Observation Deck at 300, с которой открывается невероятный вид на город. А для тех, кто желает окунуться в атмосферу люксового шопинга, торговый центр Avenue at Etihad Towers предлагает несколько этажей самых знаменитых бутиков премиум-класса, где вас ждут приватные примерочные комнаты и VIP-обслуживание.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть шейха Зайда
- Этнографическая Деревня
- Лувр в Абу-Даби фото стоп
- Набережная Корниш
- Финиковый рынок
- ETIHAD TOWERS (Где было снять филм форсаж 7)
- Эмират Палас (Президентский Отель)
Что включено
- Услуги гида
- Вода
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Уточните
- Пожалуйста
- Ваш отель и номер комнаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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