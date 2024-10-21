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Подарите себе незабываемый опыт истории и вкусов на водном круизе по Дубайскому Крику! Переплывите во времени, погрузившись в атмосферу великолепного Дубая, разделённого Криком на две магических части: Бур-Дубай и Дейру.



Отправляйтесь в круиз на дау, чтобы превратить осмотр достопримечательностей в уникальное путешествие.



Насладитесь превосходными блюдами, приготовленными на гриле, ощутите тепло приветственного напитка и восхититесь сияющими ночными огнями Дубая.