Подарите себе незабываемый опыт истории и вкусов на водном круизе по Дубайскому Крику! Переплывите во времени, погрузившись в атмосферу великолепного Дубая, разделённого Криком на две магических части: Бур-Дубай и Дейру.
Отправляйтесь в круиз на дау, чтобы превратить осмотр достопримечательностей в уникальное путешествие.
Насладитесь превосходными блюдами, приготовленными на гриле, ощутите тепло приветственного напитка и восхититесь сияющими ночными огнями Дубая.
Отправляйтесь в круиз на дау, чтобы превратить осмотр достопримечательностей в уникальное путешествие.
Насладитесь превосходными блюдами, приготовленными на гриле, ощутите тепло приветственного напитка и восхититесь сияющими ночными огнями Дубая.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00
Описание круизаРазвлекательный круиз по Дубай-Крик Не упустите возможность проплыть по историческому центру Дубая на борту традиционной арабской лодки дау. Вы сможете полюбоваться сочетанием древних построек из песчаника, арабских базаров и современных построек вдоль воды. Полюбуйтесь видом на городской пейзаж в ночных ярких огнях с нижней палубы с кондиционером или расположитесь на частично открытой верхней палубе — вас восхитят шикарные виды. Насладитесь ужином «шведский стол» по системе «всё включено» с вегетарианскими и невегетарианскими блюдами. Посмотрите захватывающее шоу Танура и расслабьтесь под успокаивающие звуки приятной живой музыки. Что вас ждёт? Вы погрузитесь в атмосферу двух прекрасных районов: Бур-Дубай и Дейра, — разделённых живописным Криком. Обе части города удивляют искусными архитектурными шедеврами, которые стали визитной карточкой Дубая. Именно поэтому экскурсия по Крику станет незабываемым путешествием для вас. Древние суда дау использовались для торговли и транспорта, а сегодня преобразились в романтичные рестораны с уютными нижней и верхней палубами. По прибытию вас встретят приветственным напитком, а во время плавания вы насладитесь изысканными блюдами, приготовленными на гриле. Вас ждут разнообразные угощения в формате шведского стола. Перед вами предстанут роскошные виды города с его высотными зданиями, сверкающими в ночных огнях, пока вы наслаждаетесь напитками и закусками. А развлекательные программы на борту также пригласят вас насладиться живой музыкой, танцами Танура и другими захватывающими шоу. Всё это и многое другое ждёт вас на круизе — незабываемом сочетании истории, вкусов и развлечений! Важная информация:
- Пожалуйста, прибудьте на место за 30 минут до отправления.
- Время посадки и высадки при групповом трансфере может быть изменено в соответствии с графиком поездки на 30–60 минут, в зависимости от дорожного движения и вашего местоположения.
- Запрещены напитки и еда на открытом воздухе.
- Начало посадки: с 19:45 до 20:00.
- Отправление: с 20:15 до 20:30.
Начало посадки с 19:45 до 20:00.<br>Отправление: с 20:15 до 20:30.
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|$31
|Детский билет (3-10 лет)
|$27
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отелей и резиденций, расположенных в центре Дубая: Дейра, Бур Дубай, Шейх Заид
- Приветственный напиток
- Ужин «шведский стол»
- Живые развлечения
- Безалкогольные напитки и минеральная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Алкоголь (за доплату)
- Трансфер из других районов
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Начало посадки с 19:45 до 20:00.
Отправление: с 20:15 до 20:30.
Отправление: с 20:15 до 20:30.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, прибудьте на место за 30 минут до отправления
- Групповые трансферы осуществляются только из отелей и резиденций, расположенных в центре Дубая (Дейра, Бур Дубай, Шейх Заид)
- Время посадки/высадки при групповом трансфере может быть изменено в соответствии с графиком поездки на 30-60 минут, в зависимости от дорожного движения и вашего местоположения
- Запрещены напитки и еда на открытом воздухе
- Начало посадки с 19:45 до 20:00
- Отправление: с 20:15 до 20:30
- Политика отмены тура:
- За все отмены, сделанные за 24 часа до отправления тура, никакие сборы не взимаются
- Если отмена тура произведена в течение 24 часов до начала тура, взимается 100% плата
- Если вы имеете право на возврат средств, ваша сумма будет возвращена вам в течение 7-ми рабочих дней
- Лучший сезон для посещения Дубая - зима, с ноября по март
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
21 окт 2024
Входит в следующие категории Дубая
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