Экскурсия "Жемчужины Дубая" предлагает уникальную возможность увидеть главные достопримечательности мегаполиса.Посетители смогут полюбоваться архитектурным чудом - Музеем будущего, насладиться роскошью отеля-паруса "Бурдж Аль-Араб", исследовать атмосферу Дубайской Венеции с её каналами и

гондолами. Также на маршруте искусственный остров Пальма Джумейра с потрясающим видом на город и знаменитый Дубай-Молл с высочайшим небоскрёбом мира - Бурдж-Халифа. Всё это в сопровождении опытного гида и в комфортабельном минивэне

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Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Музей будущего — архитектурное чудо Дубая. Мы расскажем о концепции музея и возведении сложнейшей конструкции, а также расшифруем каллиграфические надписи на фасаде.

Отель-парус «Бурдж Аль-Араб» — символ роскоши и утончённости, где вы полюбуетесь потрясающими видами на Персидский залив и окружающие острова.

Дубайская Венеция — удивительный район. Вы насладитесь его атмосферой, посмотрите на каналы и гондолы, здания в старинном арабском стиле, фешенебельные отели и рестораны.

Пальма Джумейра — искусственный остров. Вы увидите отель «Атлантис» и посетите смотровую площадку The View at The Palm — с высоты 250 метров открывается невероятный вид на город.

Дубай-Молл и Бурдж-Халифа — главное место притяжения в Дубае. Вы оцените развлечения молла, сфотографируетесь у высочайшего здания планеты и оцените шоу танцующих фонтанов.

Организационные детали