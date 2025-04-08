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Жемчужины Дубая

Погрузитесь в атмосферу Дубая, посетив Музей будущего, Бурдж-Халифа и другие знаковые места. Откройте для себя красоту Персидского залива и Дубайской Венеции
Экскурсия "Жемчужины Дубая" предлагает уникальную возможность увидеть главные достопримечательности мегаполиса.

Посетители смогут полюбоваться архитектурным чудом - Музеем будущего, насладиться роскошью отеля-паруса "Бурдж Аль-Араб", исследовать атмосферу Дубайской Венеции с её каналами и
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гондолами.

Также на маршруте искусственный остров Пальма Джумейра с потрясающим видом на город и знаменитый Дубай-Молл с высочайшим небоскрёбом мира - Бурдж-Халифа. Всё это в сопровождении опытного гида и в комфортабельном минивэне

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Посещение Музея будущего
  • 🏝️ Прогулка по Пальме Джумейра
  • 🏙️ Виды с Бурдж-Халифа
  • 🕌 Атмосфера Дубайской Венеции
  • 🚐 Комфортный транспорт
Жемчужины Дубая
Жемчужины Дубая
Жемчужины Дубая
Ближайшие даты:
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Время начала: 13:00

Что можно увидеть

  • Музей будущего
  • Бурдж Аль-Араб
  • Дубайская Венеция
  • Пальма Джумейра
  • Дубай-Молл
  • Бурдж-Халифа

Описание экскурсии

Музей будущего — архитектурное чудо Дубая. Мы расскажем о концепции музея и возведении сложнейшей конструкции, а также расшифруем каллиграфические надписи на фасаде.

Отель-парус «Бурдж Аль-Араб» — символ роскоши и утончённости, где вы полюбуетесь потрясающими видами на Персидский залив и окружающие острова.

Дубайская Венеция — удивительный район. Вы насладитесь его атмосферой, посмотрите на каналы и гондолы, здания в старинном арабском стиле, фешенебельные отели и рестораны.

Пальма Джумейра — искусственный остров. Вы увидите отель «Атлантис» и посетите смотровую площадку The View at The Palm — с высоты 250 метров открывается невероятный вид на город.

Дубай-Молл и Бурдж-Халифа — главное место притяжения в Дубае. Вы оцените развлечения молла, сфотографируетесь у высочайшего здания планеты и оцените шоу танцующих фонтанов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Karnival
  • Подъём на The View at The Palm оплачивается дополнительно по желанию — $35 с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые$70
Дети до 12 лет$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
A
8 апр 2025
Спасибо за экскурсию, ожидания оправдались!
Е
24 янв 2025
Спасибо организаторам. Экскурсия очень понравилось. Группа не набиралась, но организатор не отменил поездку, спасибо. гид Бахтияр провел экскурсию очень хорошо, учитывая все пожелания и индивидуальные предпочтения. Помогли с билетами в океанариум.
Вобщем все было супер! Спасибо 👌
Спасибо организаторам. Экскурсия очень понравилось. Группа не набиралась, но организатор не отменил поездку, спасибо. гид БахтиярСпасибо организаторам. Экскурсия очень понравилось. Группа не набиралась, но организатор не отменил поездку, спасибо. гид БахтиярСпасибо организаторам. Экскурсия очень понравилось. Группа не набиралась, но организатор не отменил поездку, спасибо. гид Бахтияр

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