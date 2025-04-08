Погрузитесь в атмосферу Дубая, посетив Музей будущего, Бурдж-Халифа и другие знаковые места. Откройте для себя красоту Персидского залива и Дубайской Венеции
Экскурсия "Жемчужины Дубая" предлагает уникальную возможность увидеть главные достопримечательности мегаполиса.
Посетители смогут полюбоваться архитектурным чудом - Музеем будущего, насладиться роскошью отеля-паруса "Бурдж Аль-Араб", исследовать атмосферу Дубайской Венеции с её каналами и читать дальше
гондолами.
Также на маршруте искусственный остров Пальма Джумейра с потрясающим видом на город и знаменитый Дубай-Молл с высочайшим небоскрёбом мира - Бурдж-Халифа. Всё это в сопровождении опытного гида и в комфортабельном минивэне
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 2588 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Нодир. Я живу в ОАЭ с 2013 года. Вместе с командой гидов мы познакомим вас с жизнью и культурой Эмиратов, а также покажем главные достопримечательности страны. Гарантируем, что вы получите много интересной информации и незабываемых впечатлений. Будем рады встрече.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Anastasiia
8 апр 2025
Спасибо за экскурсию, ожидания оправдались!
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Елена
24 янв 2025
Спасибо организаторам. Экскурсия очень понравилось. Группа не набиралась, но организатор не отменил поездку, спасибо. гид Бахтияр провел экскурсию очень хорошо, учитывая все пожелания и индивидуальные предпочтения. Помогли с билетами в океанариум. Вобщем все было супер! Спасибо 👌