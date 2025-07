Описание экскурсии

Музей будущего — архитектурное чудо Дубая. Мы расскажем о концепции музея и возведении сложнейшей конструкции, а также расшифруем каллиграфические надписи на фасаде.

Отель-парус «Бурдж Аль-Араб» — символ роскоши и утончённости, где вы полюбуетесь потрясающими видами на Персидский залив и окружающие острова.

Дубайская Венеция — удивительный район. Вы насладитесь его атмосферой, посмотрите на каналы и гондолы, здания в старинном арабском стиле, фешенебельные отели и рестораны.

Пальма Джумейра — искусственный остров. Вы увидите отель «Атлантис» и посетите смотровую площадку The View at The Palm — с высоты 250 метров открывается невероятный вид на город.

Дубай-Молл и Бурдж-Халифа — главное место притяжения в Дубае. Вы оцените развлечения молла, сфотографируетесь у высочайшего здания планеты и оцените шоу танцующих фонтанов.

Организационные детали