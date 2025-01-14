Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приготовьтесь к захватывающему сафари на мощном Hummer по золотым пескам Дубая, после которого вас ждёт катание на верблюде, фотосессия и вкусный ужин. Вечером впечатления дополнят танцевальные шоу, традиционные росписи хной и отдых с кальяном. 5 4 отзыва

Описание фото-прогулки Покорение дюн на Hummer Вас ждёт экстремальное приключение — захватывающий драйв по песчаным дюнам Дубая на мощном автомобиле Hummer. Этот момент подарит острые ощущения и незабываемые виды золотого пейзажа. Катание на верблюде и ужин‑буфет После драйва совершите короткую прогулку на верблюде — почувствуйте себя настоящим кочевником пустыни. Затем насладитесь богатым буфетом, включая вкусные вегетарианские блюда и барбекю, чтобы восстановить силы после активного дня. Вечерние развлечения и отдых С наступлением вечера в лагере начинаются яркие шоу — танцы и огненные представления. Окунитесь в атмосферу восточных традиций: попробуйте роспись хной и расслабьтесь с кальяном. Несмотря на общие активности в лагере, в сафари на Hummer гарантируется комфорт и приватность.

Поездка на Hummer по дюнам продолжительностью 20-35 минут с фото-точкой в пустыне

Катание на санях по песку (сэндбординг)

Фотосъёмка заката

Короткая прогулка на верблюде

Роспись хной

Неограниченное количество безалкогольных напитков: чай, кофе, вода

Ужин

Живые шоу: танец живота, огненное шоу, танец Танура Что не входит в цену Личные расходы

