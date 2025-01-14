Мои заказы

Золотые дюны Дубая - сафари на Hummer с фотосессией и ужином

Приготовьтесь к захватывающему сафари на мощном Hummer по золотым пескам Дубая, после которого вас ждёт катание на верблюде, фотосессия и вкусный ужин. Вечером впечатления дополнят танцевальные шоу, традиционные росписи хной и отдых с кальяном.
5
4 отзыва
Описание фото-прогулки

Покорение дюн на Hummer Вас ждёт экстремальное приключение — захватывающий драйв по песчаным дюнам Дубая на мощном автомобиле Hummer. Этот момент подарит острые ощущения и незабываемые виды золотого пейзажа. Катание на верблюде и ужин‑буфет После драйва совершите короткую прогулку на верблюде — почувствуйте себя настоящим кочевником пустыни. Затем насладитесь богатым буфетом, включая вкусные вегетарианские блюда и барбекю, чтобы восстановить силы после активного дня. Вечерние развлечения и отдых С наступлением вечера в лагере начинаются яркие шоу — танцы и огненные представления. Окунитесь в атмосферу восточных традиций: попробуйте роспись хной и расслабьтесь с кальяном. Несмотря на общие активности в лагере, в сафари на Hummer гарантируется комфорт и приватность.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Поездка на Hummer по дюнам продолжительностью 20-35 минут с фото-точкой в пустыне
  • Катание на санях по песку (сэндбординг)
  • Фотосъёмка заката
  • Короткая прогулка на верблюде
  • Роспись хной
  • Неограниченное количество безалкогольных напитков: чай, кофе, вода
  • Ужин
  • Живые шоу: танец живота, огненное шоу, танец Танура
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Квадроциклы и багги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

А
Артём
14 янв 2025
Эта активность была потрясающей, каждое вложение оправдано. Прекрасный гид, отличное сафари, ужин и шоу — всё на высшем уровне.
М
Макар
12 дек 2024
С самого начала и до конца всё было идеально — отличная связь, не пришлось беспокоиться о времени и трансфере. Водитель приехал вовремя, был дружелюбен, мы всегда чувствовали себя в безопасности.
Активности — отличный драйв по дюнам, потрясающие фотографии, катание на верблюде и сэндбординг, а вечерние шоу были великолепны. Отличный выбор, чувствовали себя прекрасно на протяжении всей экскурсии. Рекомендую без сомнений! Спасибо за эти незабываемые воспоминания

Я
Ярослав
16 ноя 2024
Наш гид Фаиз был замечательный. Поездка на Hummer доставила массу удовольствия, и экскурсия в целом была очень интересной.
Р
Руслан
9 ноя 2024
Всё было очень хорошо, хоть были немного тряски, но в целом удовольствие стоит всех вложений. Обязательно приеду снова.

